WhatsApp को टक्कर देने आया Elon Musk का X Chat, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ दिखेगा स्क्रीनशॉट अलर्ट
Elon Musk ने X Chat पेश किया है, जिसमें end-to-end encryption, screenshot alerts और बिना विज्ञापन वाला नया अनुभव यूज़र्स को ज्यादा प्राइवेसी देता है.
Published : November 17, 2025 at 8:27 PM IST
हैदराबाद: एलन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप को टक्कर वाला एक मैसेजिंग सर्विस शुरू करने वाली है. WhatsApp और Attari जैसे मैसेजिंग ऐप को टक्कर देने के लिए एलन मस्क की कंपनी ने X Chat पेश किया है. उनका फोकस अपने यूज़र्स को ज्यादा प्राइवेसी देना, ज्यादा कंट्रोल देना और किसी भी बेकार की ट्रैकिंग से बचाना है.
मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर बताया कि एक्स में अब “पूरी नई communication stack” जुड़ चुकी है. इसमें encrypted messages, audio-video calls, और file transfer जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी हिंट दिया है कि X Money को भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जो एक तरह की इन-ऐप पेमेंट सर्विस होगी. इस तरह से एलन मस्क अपने इस ऐप को उनका ‘everything app’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो उनका एक सपना है. आइए हम आपको X Chat के बारे में बताते हैं, जिसे आज पेश किया गया है.
𝕏 just rolled out an entire new communications stack with encrypted messages, audio/video calls and file transfer.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2025
𝕏 Money comes out soon.
Join us if you want to build cool products.
𝕏 will be the everything app. https://t.co/7DyLNEgNnw
X Chat में क्या नया है?
X Chat का सबसे खास बात इसकी सिक्योरिटी है. ऐप में भेजे गए सारे मैसेज, ग्रुप चैट हो या फोटो end-to-end encrypted रहते हैं.इसका मतलब है कि उन्हें ना तो कंपनी पढ़ सकती है और ना ही बीच में कोई और. हालांकि, कंपनी का कहना है कि कुछ मेटाडेटा जैसे रिसीवर की बेसिक जानकारी इन्क्रिप्टेड नहीं रहती है. कंपनी के मुताबिक, एक्स चैट में यूज़र्स को निम्मलिखित कंट्रोल मिलते हैं:
- भेजे गए मैसेज को edit कर सकते हैं
- मैसेज पूरी तरह डिलीट कर सकते हैं (बिना “This message was deleted” वाली लाइनों के)
- चैट्स को auto-disappear पर सेट कर सकते हैं
- डिलीटेड मैसेज का कोई निशान नहीं बचता
स्क्रीनशॉट ब्लॉक और अलर्ट फीचर
X Chat की सबसे खास बातों में ये एक स्क्रीनशॉट को लेकर यूज़र्स की प्राइवेसी को मजबूत करना भी है. इसमें आप स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर को ऑन कर सकते हैं. इससे कोई भी आपके चैट्स का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा. इसके अलावा अगर कोई भी आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करेगा तो आपको उसका अलर्ट आ जाएगा. यह खासतौर पर उनके लिए बढ़िया है, जो अपनी प्राइवेट चैट्स को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. यह फीचर बहुत सारे यूज़र्स को पसंद आ सकता है, क्योंकि ऐसा फीचर अभी तक व्हाट्सएप में भी नहीं है.
बिना किसी विज्ञापन वाला एक्सपीरियंस
X Chat में यूज़र्स को किसी भी तरह के विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. उनके बिना विज्ञापन, बिना किसी ट्रैकिंग और बिना किसी अनचाहे डिस्ट्रैक्टशन के एक अच्छा अनुभव मिलेगा. इसके अलावा कंपनी ने पुराने डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज सिस्टम को एक्स चैट में मिला दिया है. सबकुछ एक ही यूनिफाइड इनबॉक्स में स्मूदली चलता है. एक्स जल्द ही वॉइस नोट्स भी जोड़ने वाला है.
उपलब्धता
कंपनी ने अभी तक X Chat को iOS और Web यूज़र्स के लिए लॉन्च किया है, लेकिन जल्द ही इसे एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा. अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में एलन मस्क अपने इस एक्स के नाम पर और कितनी सर्विस को शुरू करते हैं. हालांकि, एलन मस्क ने इतना तो कंफर्म कर दिया है कि एक्स एक एवरीथिंग ऐप होगा.