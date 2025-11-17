ETV Bharat / technology

WhatsApp को टक्कर देने आया Elon Musk का X Chat, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ दिखेगा स्क्रीनशॉट अलर्ट

Elon Musk ने X Chat पेश किया है, जिसमें end-to-end encryption, screenshot alerts और बिना विज्ञापन वाला नया अनुभव यूज़र्स को ज्यादा प्राइवेसी देता है. ( फोटो क्रेडिट: X )

हैदराबाद: एलन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना नाम ट्विटर) में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप को टक्कर वाला एक मैसेजिंग सर्विस शुरू करने वाली है. WhatsApp और Attari जैसे मैसेजिंग ऐप को टक्कर देने के लिए एलन मस्क की कंपनी ने X Chat पेश किया है. उनका फोकस अपने यूज़र्स को ज्यादा प्राइवेसी देना, ज्यादा कंट्रोल देना और किसी भी बेकार की ट्रैकिंग से बचाना है. मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर बताया कि एक्स में अब “पूरी नई communication stack” जुड़ चुकी है. इसमें encrypted messages, audio-video calls, और file transfer जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी हिंट दिया है कि X Money को भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जो एक तरह की इन-ऐप पेमेंट सर्विस होगी. इस तरह से एलन मस्क अपने इस ऐप को उनका ‘everything app’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो उनका एक सपना है. आइए हम आपको X Chat के बारे में बताते हैं, जिसे आज पेश किया गया है. X Chat में क्या नया है? X Chat का सबसे खास बात इसकी सिक्योरिटी है. ऐप में भेजे गए सारे मैसेज, ग्रुप चैट हो या फोटो end-to-end encrypted रहते हैं.इसका मतलब है कि उन्हें ना तो कंपनी पढ़ सकती है और ना ही बीच में कोई और. हालांकि, कंपनी का कहना है कि कुछ मेटाडेटा जैसे रिसीवर की बेसिक जानकारी इन्क्रिप्टेड नहीं रहती है. कंपनी के मुताबिक, एक्स चैट में यूज़र्स को निम्मलिखित कंट्रोल मिलते हैं: