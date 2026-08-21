एलन मस्क ने ग्रामीण भारत के लिए Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का रखा प्रस्ताव
एलन मस्क ने भारत में ग्राहकों को सेवा देने के लिए Starlink की कोशिशों को फिर से तेज़ कर दिया है.
Published : August 21, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'Starlink' को रेगुलेटरी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में, अब वे इसे देश के उन समुदायों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इंटरनेट की सुविधा बहुत कम या न के बराबर है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ठीक से कनेक्टिविटी नहीं है.
DogeDesigner की एक पोस्ट को री-शेयर करते हुए मस्क ने कहा कि, "Starlink भारत में उन लोगों की मदद करेगा जहां इंटरनेट की सुविधा सबसे कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में." इस पोस्ट में दावा किया गया था कि भारत के कई गांवों में अभी भी ठीक से 4G कनेक्टिविटी नहीं है.
यह खबर तब आई है, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Starlink ने भारत में डायरेक्ट-टू-डिवाइस टेक्नोलॉजी के साथ स्टारलिंक नेटवर्क की मंज़ूरी के लिए फिर से आवेदन किया है. ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस देने की अपनी नई कोशिशों के तहत, Starlink ने स्पेस रेगुलेटर के पास Gen 2 कॉन्स्टेलेशन की मंज़ूरी के लिए फिर से आवेदन किया है. Starlink का Gen 2 कॉन्स्टेलेशन नई टेक्नोलॉजी से लैस है और इसमें डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) कनेक्टिविटी भी मिलती है.
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
गौरतलब है कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN-SPACe) ने कुछ साल पहले Starlink के एक आवेदन को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स और स्पेक्ट्रम बैंड तय मानकों के अनुरूप नहीं थे.
जून 2026 में, Starlink बिज़नेस ऑपरेशन्स की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रायर ने पुष्टि की थी कि कंपनी अपनी कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ सक्रिय बातचीत कर रही है. यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत ने जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा चिंताओं के कारण मंज़ूरी की प्रक्रिया रोक दी थी.
रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि, "गुमनाम सूत्रों के बिना आधार वाले दावों पर आधारित भ्रामक खबरों के उलट, Starlink भारत सरकार के साथ सक्रिय और सार्थक बातचीत कर रहा है."
Starlink remains in active and productive discussions with the Government of India contrary to misleading stories based upon unsubstantiated claims from anonymous sources.— Lauren Dreyer (@LaurenDreyer) June 9, 2026
We have worked with the Government through all of the required regulatory and compliance processes in a… https://t.co/BQdcDHmPaf
ड्रायर ने कहा कि, "हमने सरकार के साथ मिलकर सभी ज़रूरी रेगुलेटरी और कंप्लायंस प्रक्रियाओं को पारदर्शी और ज़िम्मेदार तरीके से पूरा किया है. भारत की सॉवरेन टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी और सुरक्षा ज़रूरतों के हिसाब से, स्टारलिंक ने भारत के लिए एक खास डिप्लॉयमेंट मॉडल तैयार किया है. यह भारत के रणनीतिक ढांचे के भीतर काम करने के हमारे कमिटमेंट को और भी मज़बूती से दिखाता है."
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए Starlink की पेशकश
एलन मस्क की शेयर की गई पोस्ट में दावा किया गया कि मई 2026 तक भारत के 11,000 से ज़्यादा गांवों में 4G कवरेज नहीं था. इसके अलावा, मार्च 2026 में देश में 1.093 अरब से ज़्यादा इंटरनेट सब्सक्रिप्शन थे, जिनमें से सिर्फ़ 440.87 मिलियन ग्रामीण इलाकों से थे. पोस्ट में दावा किया गया कि, "ग्रामीण इलाकों में सब्सक्रिप्शन डेंसिटी प्रति 100 लोगों पर 48.31 थी, जबकि शहरी भारत में यह 126.80 थी."
इसमें आगे कहा गया है कि भले ही BharatNet ने 8,50,000 रूट-किमी से ज़्यादा फ़ाइबर बिछाया और लगभग 2.21 लाख ग्राम पंचायतों को सर्विस के लिए तैयार किया, लेकिन जून 2026 तक इसके 'पॉइंट्स ऑफ़ प्रेज़ेंस' (PoP) सिर्फ़ 80,472 ग्राम पंचायतों में ही चालू पाए गए.
Fast, affordable internet. Available all around the world!— Starlink (@Starlink) February 8, 2026
Order in less than 2 minutes by visiting https://t.co/fUko3xSviJ or, if you live in the US, by calling 1-888-GO-STARLINK to get connected with the Starlink service plan that works best for you 🛰️🌎❤️ pic.twitter.com/D17EDQi9wL
पोस्ट में दिए गए आंकड़े - जिनमें कुल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, ग्रामीण/शहरी बंटवारा और डेंसिटी के आंकड़े शामिल हैं. TRAI की Q1 2026 की रिपोर्ट से मेल खाते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों से जुड़े आंकड़े संसद में दिए गए सरकारी बयानों के अनुरूप हैं.
जहां तक गांवों में 4G कनेक्टिविटी की बात है, हमें जो एकमात्र स्पष्ट और तारीख के साथ आधिकारिक आंकड़ा मिला, वह फरवरी 2026 तक 11,515 गांवों का है. इससे पता चलता है कि DogeDesigner द्वारा मई 2026 के लिए बताए गए 11,256 गांवों का आंकड़ा कोई बहुत अजीब या अवास्तविक नहीं लगता.
भारत में Starlink की ज़रूरत के पक्ष में तर्क देते हुए पोस्ट में कहा गया कि, "सरकार खुद कहती है कि मोबाइल कनेक्टिविटी में जो कमियां रह गई हैं, उनकी वजह मुश्किल इलाके, कम कमर्शियल वायबिलिटी (व्यावसायिक रूप से कम फायदेमंद होना) और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं. यहीं पर Starlink मदद कर सकता है, दूर-दराज़ के गांवों, पहाड़ों, द्वीपों और आपदा प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर. डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी से फोन को टावर कवरेज के दायरे से बाहर भी कनेक्टेड रहने में मदद मिल सकती है."
इसमें आगे कहा गया कि, "भारत सरकार को बाकी मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, स्पेक्ट्रम आवंटित करना चाहिए और Starlink को कमर्शियल लॉन्च के लिए जल्द से जल्द मंज़ूरी देनी चाहिए. भारत पहले ही बहुत लंबा इंतज़ार कर चुका है."
इससे पहले जून में, ड्रायर ने Starlink को भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के एक ज़रिये के तौर पर भी पेश किया था, खासकर दूर-दराज़ और कम सुविधा वाले इलाकों में.
उन्होंने कहा कि, "हमें Starlink की क्षमताओं और भारत की कनेक्टिविटी से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता के बारे में सिर्फ़ उत्साहजनक प्रतिक्रिया ही मिली है, खासकर दूर-दराज़ और कम सुविधा वाले इलाकों में. हम भारत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सरकार के साथ मिलकर जल्द ही देश में Starlink की सेवाएं शुरू करने के लिए काम करने को तैयार हैं."
पिछले साल दिसंबर में, Starlink ने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए घरों के लिए कीमतें बताई थीं, जो 8,600 रुपये प्रति महीने से शुरू हो रही थीं. हालांकि, कुछ ही घंटों में कंपनी ने साफ़ किया कि उसकी वेबसाइट पर दिखाई गई कीमतें असली नहीं थीं.
कंपनी ने कहा कि एक तकनीकी खराबी की वजह से साइट पर डमी टेस्ट डेटा दिख रहा था. कंपनी ने उस समय यह भी कहा था कि वह भारत में ग्राहकों से कोई ऑर्डर नहीं ले रही है, क्योंकि देश में सर्विस शुरू करने से पहले उसे कुछ सरकारी मंज़ूरी लेनी बाकी थी.