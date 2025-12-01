Elon Musk ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- "10-20 साल में काम करना ‘ऑप्शनल’ हो जाएगा, क्योंकि AI सब कुछ कर देगा"
एलन मस्क का मानना है कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि भविष्य में लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी.
Published : December 1, 2025 at 9:02 PM IST
हैदराबाद: पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है. अब ऐसा लगता है कि एआई ही इंसानों के सभी काम कर सकता है और इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है. इसी कारण से आजकल लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई लोगों की नौकरियों के लिए खतरा है? क्या एआई लोगों की नौकरियों को खत्म कर देगा? दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स ने इन सवालों पर अलग-अलग राय दी है. इस बार एलन मस्क ने इस मामले के बारे में कुछ ऐसा कहा है, जिसे जानकार आप हैरान हो सकते हैं.
दरअसल, एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है कि आने वाले दस पंद्रह सालों में काम करना शायद इंसानों के लिए जरूरी ही नहीं रहेगा. मस्क ने Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ People by WTF पॉडकास्ट में कही, जिसकी क्लिप्स बीते रविवार को जारी की गई है.
मस्क का बड़ा दावा: “वर्किंग विल बी ऑप्शनल”
इस पॉडकास्ट के दौरान एलन मस्क ने कई मुद्दों के बारे में बात की लेकिन जब बात एआई से नौकरियों पड़ने वाले असर की बात आई तो एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के मालिक ने कहा कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में वे लगभग हर तरह का काम खुद कर लेंगे. उनके शब्दों में अगर प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रही, तो लोग सिर्फ अपनी मर्जी से काम करेंगे, मजबूरी में नहीं.
मस्क का मानना है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन, सर्विसेज, मेन्युफैक्चरिंग और डेली लाइफ की कई जिम्मेदारियां मशीनें बेहतर तरीके से निभा सकती हैं. ऐसे में इंसान चाहें तो सिर्फ अपने पसंद का काम ही करेगा, जैसे आजकल कई लोग शौक की वजह से अपने घर में सब्जियां उगाते हैं.
एलन मस्क का कहना है कि अगले 20 साल के अंदर ही दुनियाभर के लोगों के लिए काम करना एक ऑप्शनल चीज हो जाएगी. इसका मतलब है कि लोगों को काम करना जरूरी नहीं होगा. वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उन्हें काम करना ही है. मस्क के मुताबिक, अगले 10-15 सालों में ही ये बदलाव दिखने लगेंगे.
स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि AI जिस गति से आगे बढ़ रहा है और दिन-प्रतिदिन स्मार्ट होता जा रहा है, उतनी स्पीड से इंसानी समाज ने पहले कभी भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं देखा है.
जो सोचोगे, वह मिल जाएगा: मस्क
एलन मस्क का मानना है कि, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हो, तो एआई उसे बना देगा. उनका मतलब है कि सर्विसेज हों, प्रोडक्ट हों या कोई रचनात्मक चीज, AI और मशीनें इतनी एडवांस हो जाएंगी कि कुछ भी ‘पॉसिबल’ होगा. मस्क ने इसे सब्जियों वाले उदाहरण से समझाया
उन्होंने कहा, "जिस तरह आप चाहें तो घर पर सब्जियां उगा सकते हैं, लेकिन दुकान से खरीद लेना आसान है. वैसे ही लोग चाहें तो काम करेंगे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी. काम एक चॉइस होगा, कम्पल्शन नहीं."
क्या हमें डरना चाहिए या खुश होना चाहिए?
ये सवाल भी उठता है कि अगर मशीनें हर तरह का काम करने लगेंगी, तो इंसान क्या करेगा. मस्क का जवाब है कि फ्यूचर में लोग शायद अपनी पसंद के क्रिएटिव कामों में ज्यादा समय बिताएंगे. यह समाज को एक नए दिशा में ले जा सकता है, जहां मूलभूत जरूरतें मशीनें पूरी करेंगी और इंसान अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जिएगा.