Elon Musk ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- "10-20 साल में काम करना ‘ऑप्शनल’ हो जाएगा, क्योंकि AI सब कुछ कर देगा"

एलन मस्क ने कहा कि अगले दस से बीस साल में AI और रोबोटिक्स के चलते इंसानों के लिए नौकरी करना सिर्फ एक विकल्प रह जाएगा. ( Image Credit: X@nikhilkamathcio )

हैदराबाद: पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है. अब ऐसा लगता है कि एआई ही इंसानों के सभी काम कर सकता है और इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है. इसी कारण से आजकल लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एआई लोगों की नौकरियों के लिए खतरा है? क्या एआई लोगों की नौकरियों को खत्म कर देगा? दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स ने इन सवालों पर अलग-अलग राय दी है. इस बार एलन मस्क ने इस मामले के बारे में कुछ ऐसा कहा है, जिसे जानकार आप हैरान हो सकते हैं. दरअसल, एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है कि आने वाले दस पंद्रह सालों में काम करना शायद इंसानों के लिए जरूरी ही नहीं रहेगा. मस्क ने Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ People by WTF पॉडकास्ट में कही, जिसकी क्लिप्स बीते रविवार को जारी की गई है. मस्क का बड़ा दावा: “वर्किंग विल बी ऑप्शनल” इस पॉडकास्ट के दौरान एलन मस्क ने कई मुद्दों के बारे में बात की लेकिन जब बात एआई से नौकरियों पड़ने वाले असर की बात आई तो एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के मालिक ने कहा कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में वे लगभग हर तरह का काम खुद कर लेंगे. उनके शब्दों में अगर प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रही, तो लोग सिर्फ अपनी मर्जी से काम करेंगे, मजबूरी में नहीं. मस्क का मानना है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन, सर्विसेज, मेन्युफैक्चरिंग और डेली लाइफ की कई जिम्मेदारियां मशीनें बेहतर तरीके से निभा सकती हैं. ऐसे में इंसान चाहें तो सिर्फ अपने पसंद का काम ही करेगा, जैसे आजकल कई लोग शौक की वजह से अपने घर में सब्जियां उगाते हैं.