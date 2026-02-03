ETV Bharat / technology

Elon Musk ने SpaceX और xAI को किया मर्ज, क्या अब स्पेस में बनेगा एआई का भविष्य?

इस मर्जर के बाद रॉकेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सैटेलाइट इंटरनेट और डायरेक्ट-टू-डिवाइस कम्युनिकेशन जैसी सभी टेक्नोलॉजी एक ही कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत आ जाएंगी. कंपनी के मुताबिक, यह कदम स्पेसएक्स के संभावित पब्लिक लिस्टिंग से पहले उठाया गया है, जो इसी साल के अंत तक में हो सकती है.

हैदराबाद: एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एक्सएआई (xAI) के साथ मर्जर कर लिया है. बीते सोमवार यानी 2 फरवरी को एलन मस्क की इन दोनों कंपनियों ने आधिकारिक तौर पर इस मर्जर की पुष्टि की है. सोमवार को स्पेसएक्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान जारी करके इस डील को कंफर्म किया है.

डील में क्या शामिल है: इस मर्जर के तहत स्पेसएक्स, अपनी साथी कंपनी एक्सएआई की सभी संपत्तियों का कंट्रोल अपने अंडर में लेगा, जिसमें दुनिया के सबसे पॉपुलर एआई चैटबॉट्स में से एक Grok और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम ट्विटर) भी शामिल है. कंपनियों का कहना है कि इस कदम से एआई डेवलपमेंट को सीधे स्पेस लॉन्च सिस्टम और सैटेलाइट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. SpaceX और xAI ने अपने बयान में इस कंबाइन यूनिट को "धरती पर और धरती के बाहर सबसे महत्वाकांक्षी वर्टिकली इंटीग्रेटेड इनोवेशन इंजन" बताया है.

मर्जर की वजह क्या है: कंपनियों के अनुसार, यह फैसला स्पेस-बेस्ड जाटा सेंटर्स और पावर सिस्टम को विकसित करने की योजना के तहत लिया गया है. बयान में कहा गया कि मौजूदा एआई टेक्नोलॉजी बड़े-बड़े ज़मीनी डेटा सेंटर्स पर निर्भर हैं, जिनमें भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग की जरूरत पड़ती है. कंपनी ने यह भी कहा कि भविष्य में एआई की बढ़ती बिजली की मांग को धरती पर पूरा करना पर्यावरण और आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. कंपनी के मुताबिक, लंबे समय तक एआई को स्केल करने का सबसे अच्छा तरीका स्पेस-बेस्ड सिस्टम ही है.

एलन मस्क की मर्जिंग स्ट्रैटेजी: हाल के महीनों में एलन मस्क अपनी कंपनियों को लगातार आपस में जोड़ रहे हैं. 2025 की शुरुआत में xAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को ऑल-शेयर डील में खरीदा था, जबकि पिछले महीने Tesla ने xAI में 2 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी. इस मर्जर की ख़बर को सबसे पहले रायटर्स ने पब्लिश किया और फिर बाद में एलन मस्क ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए सिर्फ "Yes" लिखकर इस डील को कंफर्म कर दिया था.

मस्क के लिए मुश्किल का दौर: स्पेसएक्स और एक्सएआई के मर्जर का फैसला ऐसे समय में आया है, जब टेस्ला की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. इसके अलावा हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स में मस्क और जेफ्री एप्सटीन के बीच ईमेल्स का ज़िक्र हुआ, जिस पर मस्क ने कहा कि इन्हें गलत तरीके से पेश किया जा सकता है.

एस्पेसएक्स ने दिसंबर में अपने इन्वेस्टर्स को बताया था कि कंपनी की वैल्यूएशन करीब 800 अरब डॉलर आंकी जा रही है, क्योंकि उसे लगातार सरकारी और सैटेलाइट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं.