एलन मस्क ने लॉन्च किया Grokipedia विश्वकोश, क्या ये Wikipedia से है बेहतर
एलन मस्क ने Grokipedia नाम से एक नया AI-आधारित ऑनलाइन विश्वकोश लॉन्च किया है. इसे Wikipedia का एक बेहतरीन विकल्प बताया जा रहा है.
Published : October 28, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: टेक अरबपति Elon Musk ने अपने AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म, Grokipedia को दुनिया के सामने पेश किया है. उन्होंने इसे Wikipedia का एक बेहतरीन विकल्प बताया है. यह AI-आधारित ऑनलाइन विश्वकोश मंगलवार सुबह लाइव हो गया. लेकिन शुरुआती कुछ घंटों में ही वेबसाइट क्रैश हो गई.
आप इस नए Grokipedia का अभी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है. Grokipedia को एलन मस्क की AI कंपनी xAI ने विकसित किया है और यह ChatGPT जैसी प्रणालियों पर आधारित है.
क्या है Grokipedia
एलन मस्क ने Grokipedia को Wikipedia के 'बेहतर विकल्प' के रूप में प्रचारित किया है. हालांकि, यह प्लेटफ़ॉर्म ChatGPT, Gmeini या मस्क के अपने Grok चैटबॉट से अलग तरीके से काम करता है. एक सामान्य इंटरैक्टिव चैट इंटरफ़ेस के बजाय, यह एक सर्च इंजन की तरह काम करता है.
इसमें यूजर बस किसी विषय का नाम टाइप करते हैं और यह ढेर सारी जानकारी प्रकट कर देता है. उदाहरण के लिए, 'Paris' उस स्थान के बारे में सारी जानकारी प्रकट कर देगा.
कैसे इस्तेमाल करें Grokipedia
यूजर सीधे Grokipedia.com पर जाकर किसी भी विषय पर जानकारी खोज सकते हैं. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, कई लेखों में यह जानकारी भी सामने आई है कि 'इसमें दिखने वाली सामग्री Wikipedia से अनुकूलित है, और 'क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-शेयरअलाइक 4.0 लाइसेंस' के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है.
इसका अर्थ है कि Grokipedia की अधिकांश सामग्री अभी भी Wikipedia से ली गई है. grokipedia.com का इंटरफ़ेस बहुत साफ़-सुथरा है. यह ब्लैक कलर की थीम में आता है. ऐसा लगता है कि इसमें अभी तक स्थानीय भाषाओं के लिए समर्थन नहीं है.
क्या लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं
बड़ा सवाल यह है कि क्या लोग Grokipedia पर मौजूद जानकारी पर भरोसा कर सकते हैं? Grokipedia पर मौजूद जानकारी AI द्वारा सत्यापित होती है, जबकि Wikipedia पर मौजूद जानकारी लोगों द्वारा सत्यापित होती है. लोग अब सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा कर रहे हैं कि Grokipedia पर मौजूद जानकारी Wikipedia से ली गई है.
क्या Grokipedia Wikipedia से मुकाबला कर सकता है?
Wikipedia फ़ाउंडेशन की प्रवक्ता लॉरेन डिकिंसन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह स्पष्ट है कि Grokipedia को Wikipedia की ज़रूरत है. Wikipedia की गैर-लाभकारी और विज्ञापन-मुक्त नीति ने इसे पिछले दो दशकों से एक विश्वसनीय स्रोत बनाए रखा है.
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या Grokipedia भविष्य में Wikipedia से सचमुच मुकाबला कर पाएगा, या यह उसका एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित संस्करण बन जाएगा.