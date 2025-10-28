ETV Bharat / technology

एलन मस्क ने लॉन्च किया Grokipedia विश्वकोश, क्या ये Wikipedia से है बेहतर

Grokipedia विश्वकोश हुआ लॉन्च ( फोटो - Brian Roemmele )

हैदराबाद: टेक अरबपति Elon Musk ने अपने AI-संचालित प्लेटफ़ॉर्म, Grokipedia को दुनिया के सामने पेश किया है. उन्होंने इसे Wikipedia का एक बेहतरीन विकल्प बताया है. यह AI-आधारित ऑनलाइन विश्वकोश मंगलवार सुबह लाइव हो गया. लेकिन शुरुआती कुछ घंटों में ही वेबसाइट क्रैश हो गई. आप इस नए Grokipedia का अभी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है. Grokipedia को एलन मस्क की AI कंपनी xAI ने विकसित किया है और यह ChatGPT जैसी प्रणालियों पर आधारित है. क्या है Grokipedia

एलन मस्क ने Grokipedia को Wikipedia के 'बेहतर विकल्प' के रूप में प्रचारित किया है. हालांकि, यह प्लेटफ़ॉर्म ChatGPT, Gmeini या मस्क के अपने Grok चैटबॉट से अलग तरीके से काम करता है. एक सामान्य इंटरैक्टिव चैट इंटरफ़ेस के बजाय, यह एक सर्च इंजन की तरह काम करता है. इसमें यूजर बस किसी विषय का नाम टाइप करते हैं और यह ढेर सारी जानकारी प्रकट कर देता है. उदाहरण के लिए, 'Paris' उस स्थान के बारे में सारी जानकारी प्रकट कर देगा. कैसे इस्तेमाल करें Grokipedia

यूजर सीधे Grokipedia.com पर जाकर किसी भी विषय पर जानकारी खोज सकते हैं. हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, कई लेखों में यह जानकारी भी सामने आई है कि 'इसमें दिखने वाली सामग्री Wikipedia से अनुकूलित है, और 'क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-शेयरअलाइक 4.0 लाइसेंस' के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है.