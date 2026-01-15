Explainer: ग्रोक विवाद और AI का खतरनाक चेहरा: कैसे तकनीक का दुरुपयोग बना वैश्विक संकट
ग्रोक AI ने महिलाओं-बच्चों की अश्लील तस्वीरें बनाईं. भारत समेत कई देशों की कार्रवाई के बाद X ने इमेज जनरेशन पर पाबंदी लगाई.
Published : January 15, 2026 at 8:08 PM IST
हैदराबाद: एलन मस्क की कंपनी एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के एआई टूल ग्रोक को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और यह विवाद सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी की कहानी नहीं है. यह उस बड़े सवाल की ओर इशारा करता है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है. यह सवाल है कि - आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी की ताकत को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी की ताकत गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
दिसंबर 2024 में एलन मस्क की एआई कंपनी ग्रोक में एक अपडेट आया, जिसके बाद यूजडर्स किसी भी महिला या बच्चे की असली तस्वीर को अश्लील तरीके से एडिट कर सकते थे. लोग सोशल मीडिया पर किसी की भी फोटो के नीचे ग्रोक को टैग करके कह रहे थे कि, "इसे नग्न अवस्था में दिखाओ" या "इसके कपड़े हटा दो" और उसके बाद ग्रोक बिना किसी सवाल के यह काम कर देता था. इसके कारण दुनियाभर में हजारों महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक पिक्चर्स इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
शुरुआत में एलन मस्क का इनकार
जब यह मामला उछला और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की तो एलन मस्क ने पहले तो जिम्मेदारी यूज़र्स पर डाल दी. 3 जनवरी को उन्होंने पोस्ट किया कि जो भी ग्रोक का इस्तेमाल करके गैरकानूनी कंटेंट बनाएगा, उसे वैसी ही सजा मिलेगी जैसी किसी को आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने पर मिलती है. उसके बाद कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अब सिर्फ पेड यूज़र्स को ही ऐसी इमेज जनरेट करने की इजाज़त मिलेगी. इसका मतलब था कि कोई भी यूज़र ग्रोक का पेड वर्ज़न खरीदकर महिलाओं की आपत्तिजनक पिक्चर्स बना सकता है.
उसके बाद 14 जनवरी 2026 को तो एलन मस्क ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं पता कि ग्रोक से किसी नाबालिग की अश्लील तस्वीर बनाई गई है. शून्य मामले." उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोक खुद से कुछ नहीं बनाता, वह सिर्फ यूजर की कमांड फॉलो करता है और अगर कोई गैरकानूनी चीज मांगे तो वह मना कर देता है. हालांकि, हकीकत कुछ और ही थी. एलन मस्क के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद कंपनी को झुकना पड़ा और उन्होंने घोषणा की कि अब ग्रोक किसी भी हालत में ऐसी इमेज नहीं बनाएगा फिर चाहे यूज़र फ्री वर्ज़न वाला हो या पेड वर्ज़न वाला.
भारत सरकार का सख्त रुख
भारत में इस मामले को लेकर सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए. भारत सरकार ने IT एक्ट 2000 के तहत एलन मस्क की कंपनी एक्स को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म अपनी ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है. भारत सरकार की ओर से दबाव पड़ने के बाद एक्स ने 3,500 आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट किया और 600 अकाउंट्स को ब्लॉक किया.
कंपनी ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन भारत सरकार संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि एक्स ने यह नहीं बताया कि आखिर ग्रोक में ऐसी इमेज बनाने से रोकने के लिए तकनीकी स्तर पर क्या किया जाएगा. बीते बुधवार को जब एक्स ने औपचारिक तौर पर जवाब दिया, तब जाकर उसने माना कि यह मामला काफी गंभीर है. कंपनी ने भरोसा दिलाया कि वह भारत के आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगी और ऐसे प्रॉम्प्ट देने वाले अकाउंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
सिर्फ भारत नहीं, दुनियाभर में हंगामा
यह मामला सिर्फ भारत का नहीं था, बल्कि इसको लेकर पूरी दुनिया ने एक्स की आलोचना की है. ब्रिटन में इस हफ्ते एक नया कानून आने वाला है, जो ऐसी इमेज बनाना अपराध घोषित करेगा. इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया तो अपने देशों में ग्रोक को पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया है. वहां की सरकारें X और एआई कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. अमेरिका के कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने भी ग्रोक और xAI के खिलाफ जांच शुरू कर दी. पूरी दुनिया के देशों से पड़ रहे इतने दबाव के बाद एक्स को झुकना ही पड़ा. कंपनी ने अपने पोस्ट में लिखा - "हमने तकनीकी उपाय लागू किए हैं ताकि ग्रोक किसी असली व्यक्ति की बिकिनी जैसे खुले कपड़ों में तस्वीर न बनाए. यह पाबंदी सभी यूजर्स पर लागू होगी, यहां तक कि पेड सब्सक्राइबर्स पर भी."
AI का खतरनाक पहलू
दुनियाभर में चल रहा यह विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या हम एआई को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? इसके बारे में Learning Spiral के फाउंडर मनीष मोहता ने ईटीवी भारत से कहा कि ग्रोक ने खुद को "बोल्ड, अनफिल्टर्ड AI" के रूप में पेश किया था. यह बाकी एआई प्लेटफॉर्म से अलग होने की कोशिश थी, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी ने खतरा पैदा कर दिया.
मोहता बताते हैं, "असली समस्या यह है कि AI अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वह इंसानों की तरह बोलने लगा है. और जब कोई मशीन आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है, तो लोग उसे सच मान लेते हैं. तब जवाबदेही का सवाल खड़ा होता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "ग्रोक विवाद इंसानों के एक गहरे डर को उजागर करता है - नियंत्रण खो देने का डर. एआई का अप्रत्याशित होना चिंता पैदा करता है क्योंकि यह सत्ता, कहानी कहने और सुरक्षा के मानकों को चुनौती देता है "
सेफ हार्बर बहस
सेफ हार्बर (Safe Harbour) एक कानूनी सुरक्षा कवच है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट कंपनियों को मिलता है. इसके तहत अगर कोई यूज़र प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी पर नहीं आती, बल्कि उस यूज़र पर आती है, जिसने वह कंटेंट डाला है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने फेसबुक पर किसी की बुराई की है या किसी गलत जानकारी को फैलाया है तो सेफ हार्बर कानून के तहत सजा फेसबुक को नहीं मिलेगी, बल्कि उस व्यक्ति को मिलेगी, जिसने वो पोस्ट किया है. हालांकि, सेफ हार्बर के लिए शर्त यह होती है कि प्लेटफॉर्म को शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द गलत कंटेंट हटाना होगा. अगर कंपनी एक्टिव रहे, मॉडरेशन करे और नियमों का पालन करे, तो उसे यह सुरक्षा मिलेगी.
इस नियम में एक समस्या भी है कि कई बार कंपनियां इस सुरक्षा का गलत फायदा उठाती हैं. वो कहती हैं कि गलत कंटेंट हमने नहीं बनाया, यूज़र ने बनाया है - और फिर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाती है. ग्रोक के मामले में भी यही हुआ. एलन मस्क की कंपनी एक्स ने पहले कहा कि दोष उनका नहीं यूज़र का है. इसी वजह से आजकल "कंडीशनल सेफ हार्बर" की बात हो रही है - यानी कंपनियों को यह सुरक्षा तभी मिले जब कंपनी साबित करे कि वह गंभीरता से मॉडरेशन कर रही है, खासकर AI जैसी ताकतवर तकनीक के मामले में.
इसके बारे में AI&Beyond के फाउंडर जसप्रीत बिंद्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "सेफ हार्बर का मुद्दा अब एक मोड़ पर आ गया है. यह सुरक्षा उन प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी जो अच्छे इरादे से काम करते हैं. लेकिन अब चिंता यह है कि इसका दुरुपयोग जवाबदेही से बचने के लिए किया जा रहा है."
बिंद्रा के अनुसार, सेफ हार्बर को पूरी तरह खत्म करना भी गलत होगा क्योंकि इससे इनोवेशन्स रुक जाएंगे और अभिव्यक्ति की आजादी भी खतरे में पड़ जाएगी. उनका सुझाव भी "कंडीशनल सेफ हार्बर" नियम बनाने का है. उनका मानना है कि "इम्युनिटी को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि ऑटोमैटिक राइट्स के रूप में."
AI के खतरों पर टेक्निकल वर्ल्ड की चिंता
ऐसा पहली बार नहीं है जब एआई के खतरनाक पहलुओं पर चिंता जताई गई है और इतनी बहस हुई हो. OpenAI के सैम ऑल्टमैन ने अमेरिकी सीनेट के सामने 2023 में गवाही देते हुए कहा था कि AI के जोखिमों को लेकर वो "थोड़े घबराए हुए हैं" और इसके लिए नियमन जरूरी है. उनके अलावा गूगल के सुंदर पिचाई ने 2023 में ही CBS की 60 Minutes में कहा था कि AI को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह "बहुत हानिकारक" हो सकता है.
उन्होंने कहा कि समाज को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और सरकारों को जल्द नियम बनाने होंगे. यहां तक कि खुद एलन मस्क ने भी 2023 में UK के AI Safety Summit में कहा था कि AI "मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक" है. हालांकि, जब उनकी ही एआई कंपनी पर विवाद खड़ा हुआ और खतरा आया तो उन्होंने पहले गलती मानने से भी इनकार कर दिया.
आगे का रास्ता
मनीष मोहता का कहना बिल्कुल सही है - "ग्रोक विवाद यह दिखाता है कि AI सिर्फ टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं बल्कि समाज का प्रतिबिंब भी है. AI को लेकर हमारी बेचैनी दरअसल नैतिकता, शक्ति, पारदर्शिता और विश्वास को लेकर हमारी अपनी उलझन की झलक है."
उन्होंने आगे कहा, "इसका समाधान एआई को चुप कराना नहीं है. जरूरत है कि हम समझें कि इससे कैसे सीखा जाए, इसकी आलोचना कैसे की जाए, और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ कैसे किया जाए."
उनका मानना है कि, ग्रोक विवाद एक चेतावनी है. यह बताता है कि बिना सोचे-समझे एआई को खुली छूट देना कितना खतरनाक हो सकता है और यह भी कि सिर्फ तकनीकी कंपनियों पर भरोसा करना काफी नहीं है बल्कि सरकारों को सख्त नियम बनाने होंगे, और हम सबको जागरूक रहना होगा, क्योंकि AI का भविष्य तो बनेगा, लेकिन वह कैसा होगा, यह हम तय करेंगे. आज के फैसले कल की दुनिया बनाएंगे.