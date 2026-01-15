ETV Bharat / technology

Explainer: ग्रोक विवाद और AI का खतरनाक चेहरा: कैसे तकनीक का दुरुपयोग बना वैश्विक संकट

टूलूज़ में 13 जनवरी, 2025 को ली गई इस तस्वीर में xAI कंपनी के बनाए गए जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का लोगो स्क्रीन पर दिख रहा है. xAI एक अमेरिकी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माहिर है और इसके फाउंडर दक्षिण अफ्रीकी बिजनेसमैन एलन मस्क हैं. ( AFP )

हैदराबाद: एलन मस्क की कंपनी एक्स (पुराना नाम ट्विटर) के एआई टूल ग्रोक को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में काफी बड़ा विवाद खड़ा हुआ है और यह विवाद सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी की कहानी नहीं है. यह उस बड़े सवाल की ओर इशारा करता है जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है. यह सवाल है कि - आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी की ताकत को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी की ताकत गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?

दिसंबर 2024 में एलन मस्क की एआई कंपनी ग्रोक में एक अपडेट आया, जिसके बाद यूजडर्स किसी भी महिला या बच्चे की असली तस्वीर को अश्लील तरीके से एडिट कर सकते थे. लोग सोशल मीडिया पर किसी की भी फोटो के नीचे ग्रोक को टैग करके कह रहे थे कि, "इसे नग्न अवस्था में दिखाओ" या "इसके कपड़े हटा दो" और उसके बाद ग्रोक बिना किसी सवाल के यह काम कर देता था. इसके कारण दुनियाभर में हजारों महिलाओं और बच्चों की आपत्तिजनक पिक्चर्स इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

शुरुआत में एलन मस्क का इनकार

जब यह मामला उछला और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की तो एलन मस्क ने पहले तो जिम्मेदारी यूज़र्स पर डाल दी. 3 जनवरी को उन्होंने पोस्ट किया कि जो भी ग्रोक का इस्तेमाल करके गैरकानूनी कंटेंट बनाएगा, उसे वैसी ही सजा मिलेगी जैसी किसी को आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने पर मिलती है. उसके बाद कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अब सिर्फ पेड यूज़र्स को ही ऐसी इमेज जनरेट करने की इजाज़त मिलेगी. इसका मतलब था कि कोई भी यूज़र ग्रोक का पेड वर्ज़न खरीदकर महिलाओं की आपत्तिजनक पिक्चर्स बना सकता है.

उसके बाद 14 जनवरी 2026 को तो एलन मस्क ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने लिखा, "मुझे नहीं पता कि ग्रोक से किसी नाबालिग की अश्लील तस्वीर बनाई गई है. शून्य मामले." उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोक खुद से कुछ नहीं बनाता, वह सिर्फ यूजर की कमांड फॉलो करता है और अगर कोई गैरकानूनी चीज मांगे तो वह मना कर देता है. हालांकि, हकीकत कुछ और ही थी. एलन मस्क के इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद कंपनी को झुकना पड़ा और उन्होंने घोषणा की कि अब ग्रोक किसी भी हालत में ऐसी इमेज नहीं बनाएगा फिर चाहे यूज़र फ्री वर्ज़न वाला हो या पेड वर्ज़न वाला.

भारत सरकार का सख्त रुख

भारत में इस मामले को लेकर सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए. भारत सरकार ने IT एक्ट 2000 के तहत एलन मस्क की कंपनी एक्स को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि प्लेटफॉर्म अपनी ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है. भारत सरकार की ओर से दबाव पड़ने के बाद एक्स ने 3,500 आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट किया और 600 अकाउंट्स को ब्लॉक किया.

कंपनी ने अपनी गलती भी मानी, लेकिन भारत सरकार संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि एक्स ने यह नहीं बताया कि आखिर ग्रोक में ऐसी इमेज बनाने से रोकने के लिए तकनीकी स्तर पर क्या किया जाएगा. बीते बुधवार को जब एक्स ने औपचारिक तौर पर जवाब दिया, तब जाकर उसने माना कि यह मामला काफी गंभीर है. कंपनी ने भरोसा दिलाया कि वह भारत के आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करेगी और ऐसे प्रॉम्प्ट देने वाले अकाउंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

सिर्फ भारत नहीं, दुनियाभर में हंगामा

यह मामला सिर्फ भारत का नहीं था, बल्कि इसको लेकर पूरी दुनिया ने एक्स की आलोचना की है. ब्रिटन में इस हफ्ते एक नया कानून आने वाला है, जो ऐसी इमेज बनाना अपराध घोषित करेगा. इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया तो अपने देशों में ग्रोक को पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया है. वहां की सरकारें X और एआई कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. अमेरिका के कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने भी ग्रोक और xAI के खिलाफ जांच शुरू कर दी. पूरी दुनिया के देशों से पड़ रहे इतने दबाव के बाद एक्स को झुकना ही पड़ा. कंपनी ने अपने पोस्ट में लिखा - "हमने तकनीकी उपाय लागू किए हैं ताकि ग्रोक किसी असली व्यक्ति की बिकिनी जैसे खुले कपड़ों में तस्वीर न बनाए. यह पाबंदी सभी यूजर्स पर लागू होगी, यहां तक कि पेड सब्सक्राइबर्स पर भी."

AI का खतरनाक पहलू

दुनियाभर में चल रहा यह विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या हम एआई को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? इसके बारे में Learning Spiral के फाउंडर मनीष मोहता ने ईटीवी भारत से कहा कि ग्रोक ने खुद को "बोल्ड, अनफिल्टर्ड AI" के रूप में पेश किया था. यह बाकी एआई प्लेटफॉर्म से अलग होने की कोशिश थी, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी ने खतरा पैदा कर दिया.