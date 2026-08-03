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जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक और SUVs की हुई बंपर बिक्री, कारों की बिक्री पहुंची 4.7 लाख यूनिट्स

Maruti Suzuki Brezza ( फोटो - Maruti Suzuki )

नई दिल्ली: टैक्स में राहत और GST 2.0 से जुड़े फायदों की वजह से, भारत में पैसेंजर गाड़ियों के बाज़ार में जुलाई में ज़बरदस्त बिक्री हुई और लगभग 4.7 लाख गाड़ियां बिकीं. इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इसी महीने में लगभग 3.5 लाख गाड़ियां बिकी थीं. Maruti Suzuki India ने जुलाई में अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की, जिसमें गाड़ियों की डिलीवरी पहली बार 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने इस महीने कुल 2,41,421 गाड़ियां बेचीं, जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 1,80,526 था. Maruti Suzuki India के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि इस साल जुलाई में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री लगभग 4.65 लाख से 4.7 लाख के बीच रहने की उम्मीद है. बनर्जी ने कहा कि, "पिछले साल जुलाई में यह इंडस्ट्री लगभग 3.5 लाख की थी, इसलिए इसमें लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है." कुल मिलाकर, जुलाई में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. प्रमुख कार कंपनियों ने साल-दर-साल बिक्री के अच्छे आंकड़े दर्ज किए, जिसकी वजह SUVs की लगातार मांग, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेज़ी और निर्यात में अच्छी रफ़्तार रही.