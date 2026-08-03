जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक और SUVs की हुई बंपर बिक्री, कारों की बिक्री पहुंची 4.7 लाख यूनिट्स
जुलाई में भारत में पैसेंजर कारों की बिक्री सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर लगभग 4.7 लाख यूनिट हो गई.
Published : August 3, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: टैक्स में राहत और GST 2.0 से जुड़े फायदों की वजह से, भारत में पैसेंजर गाड़ियों के बाज़ार में जुलाई में ज़बरदस्त बिक्री हुई और लगभग 4.7 लाख गाड़ियां बिकीं. इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल इसी महीने में लगभग 3.5 लाख गाड़ियां बिकी थीं.
Maruti Suzuki India ने जुलाई में अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक घरेलू बिक्री दर्ज की, जिसमें गाड़ियों की डिलीवरी पहली बार 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने इस महीने कुल 2,41,421 गाड़ियां बेचीं, जबकि पिछले साल जुलाई में यह आंकड़ा 1,80,526 था.
Maruti Suzuki India के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि इस साल जुलाई में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री लगभग 4.65 लाख से 4.7 लाख के बीच रहने की उम्मीद है.
बनर्जी ने कहा कि, "पिछले साल जुलाई में यह इंडस्ट्री लगभग 3.5 लाख की थी, इसलिए इसमें लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है." कुल मिलाकर, जुलाई में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई.
प्रमुख कार कंपनियों ने साल-दर-साल बिक्री के अच्छे आंकड़े दर्ज किए, जिसकी वजह SUVs की लगातार मांग, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेज़ी और निर्यात में अच्छी रफ़्तार रही.
वहीं, दूसरी ओर Hyundai Motor India ने जुलाई में 75,360 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के मुकाबले 25.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.
घरेलू बिक्री 23.3 प्रतिशत बढ़कर 54,210 यूनिट्स हो गई, जो जुलाई महीने में कंपनी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. वहीं एक्सपोर्ट 31.4 प्रतिशत बढ़कर 21,150 यूनिट्स हो गया, जो 100 से ज़्यादा महीनों में कंपनी का सबसे ज़्यादा मासिक एक्सपोर्ट वॉल्यूम है.
Kia India ने भी जुलाई में अब तक का अपना सबसे अच्छा होलसेल परफॉर्मेंस दर्ज किया, जिसमें सालाना आधार पर डिस्पैच 27.4 प्रतिशत बढ़कर 28,200 यूनिट हो गया. जनवरी-जुलाई के दौरान कुल डिस्पैच 1,91,949 यूनिट रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 16.8 प्रतिशत ज़्यादा है.
Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) ने जुलाई में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कुल 63,760 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि में हुई 40,175 यूनिट की बिक्री से 59 प्रतिशत ज़्यादा है. घरेलू पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 62,611 यूनिट रही, जिसमें 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.
Nissan Motor India ने भी महीने के होलसेल वॉल्यूम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसमें कुल डिस्पैच बढ़कर 9,339 यूनिट हो गए. घरेलू होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 218 प्रतिशत बढ़कर 4,518 यूनिट हो गई, जबकि एक्सपोर्ट 4,821 यूनिट रहा.