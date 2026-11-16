इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन में आई काफी तेजी, फिर भी 2034 तक भारत में बढ़ती रहेगी ईंधन की मांग
एक अध्ययन की माने तो भारत में साल 2034 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बूम आने तक ईंधन की मांग लगातार बढ़ती रह सकती है.
Published : November 16, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाए जाने के बावजूद, भारत के मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईंधन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और यह मांग साल 2034 तक लगातार बढ़ती रहने की संभावना है. देश में जीवाश्म ईंधन की मांग बढ़ने के पीछे वाहनों की बढ़ती संख्या और कमर्शियल वाहनों द्वारा डीजल का ज्यादा इस्तेमाल इस मांग का मुख्य कारण हो सकते हैं.
ब्लूमबर्गNEF के 'इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन से ईंधन की मांग 2034 में 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट आएगी.
इस अध्ययन के अनुसार, समय के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और पैसेंजर व्हीकल्स को अपनाने की बढ़ती दर, कमर्शियल वाहनों द्वारा ईंधन की खपत में होने वाली वृद्धि पर भारी पड़ेगी, जिससे ईंधन की कुल मांग में कमी आएगी.
इस साल के 'ग्लोबल कार्बन बजट' के अनुसार, देश की ईंधन मांग को लेकर यह अनुमान ऐसे समय में सामने आया है, जब वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी की दर एक दशक पहले की तुलना में काफी धीमी हो गई है, हालांकि यह अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन दुनिया के कुल वार्षिक उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई हिस्सेदारी रखता है और वह इस साल अपने उत्सर्जन में कटौती करने की राह पर है. वहीं, भारत की बात करें तो यहां पर ईंधन की मांग अगले आठ सालों तक और बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में भारत की यह मांग वैश्विक तेल की मांग को उस अवधि से कहीं ज्यादा समय तक बनाए रख सकती है, जितना कि केवल चीन के मौजूदा रुझानों से संकेत मिलता है.
आंकड़ों की माने तो पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 2.4 मिलियन यूनिट से ज्यादा रही, लेकिन BNEF के अनुमानों के अनुसार, तिपहिया वाहनों को छोड़कर, कोई भी अन्य वाहन सेगमेंट भारत के 2030 के इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर नहीं है. इस बदलाव के लिए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार भी जरूरी होगा.
यह उन वाहन खरीदारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, जो इस उलझन में हैं कि वे किस ईंधन विकल्प को चुनें. इस अध्ययन की माने तो, देश में EV की बढ़ती संख्या को देखते हुए, 2040 तक लगभग 29 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी.
इसके अलावा, पेट्रोलियम मंत्रालय के 'पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल' द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत में ईंधन की खपत पिछले महीने के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 20.49 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जो मार्च 2026 के बाद का उच्चतम स्तर है. इस साल सितंबर में, भारत में ईंधन की खपत 18.71 मिलियन टन दर्ज की गई थी.
साल-दर-साल (YoY) आधार पर देखें तो, इस साल अक्टूबर में देश भर में ईंधन की खपत पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 2.7 प्रतिशत ज्यादा रही. पिछले महीने भारत में पेट्रोल की बिक्री में साल-दर-साल 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि डीजल की खपत में 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ. सितंबर 2026 के मुकाबले डीजल की खपत में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.