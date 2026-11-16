ETV Bharat / technology

इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन में आई काफी तेजी, फिर भी 2034 तक भारत में बढ़ती रहेगी ईंधन की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाए जाने के बावजूद, भारत के मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईंधन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है और यह मांग साल 2034 तक लगातार बढ़ती रहने की संभावना है. देश में जीवाश्म ईंधन की मांग बढ़ने के पीछे वाहनों की बढ़ती संख्या और कमर्शियल वाहनों द्वारा डीजल का ज्यादा इस्तेमाल इस मांग का मुख्य कारण हो सकते हैं.

ब्लूमबर्गNEF के 'इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2026' की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन से ईंधन की मांग 2034 में 2.5 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट आएगी.

इस अध्ययन के अनुसार, समय के साथ इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और पैसेंजर व्हीकल्स को अपनाने की बढ़ती दर, कमर्शियल वाहनों द्वारा ईंधन की खपत में होने वाली वृद्धि पर भारी पड़ेगी, जिससे ईंधन की कुल मांग में कमी आएगी. इस साल के 'ग्लोबल कार्बन बजट' के अनुसार, देश की ईंधन मांग को लेकर यह अनुमान ऐसे समय में सामने आया है, जब वैश्विक उत्सर्जन में बढ़ोतरी की दर एक दशक पहले की तुलना में काफी धीमी हो गई है, हालांकि यह अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है. ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन दुनिया के कुल वार्षिक उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई हिस्सेदारी रखता है और वह इस साल अपने उत्सर्जन में कटौती करने की राह पर है. वहीं, भारत की बात करें तो यहां पर ईंधन की मांग अगले आठ सालों तक और बढ़ने का अनुमान है. ऐसे में भारत की यह मांग वैश्विक तेल की मांग को उस अवधि से कहीं ज्यादा समय तक बनाए रख सकती है, जितना कि केवल चीन के मौजूदा रुझानों से संकेत मिलता है.