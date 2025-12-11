ETV Bharat / technology

नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट की बिक्री 18.70 प्रतिशत गिरी, FADA की रिपोर्ट

TVS Motor Company की बिक्री TVS Motor की बात करें तो कंपनी ने अपनी तेज़ी जारी रखी और नवंबर 2025 में 30,347 यूनिट्स के साथ चार्ट में सबसे ऊपर रही, जिससे यह उस महीने की सबसे ज़्यादा बिकने वाली E2W मैन्युफैक्चरर बन गई. TVS एकमात्र पुरानी कंपनी थी, जिसने महीने-दर-महीने (MoM) ग्रोथ दर्ज की, अक्टूबर की 29,515 यूनिट्स से 2.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. कंपनी ने साल-दर-साल (YoY) 11.02 प्रतिशत की ग्रोथ भी दर्ज की.

वहीं साल-दर-साल परफॉर्मेंस की तुलना करें तो, नवंबर 2025 की बिक्री नवंबर 2024 के मुकाबले कम रही. बीते साल कुल 1,19,998 यूनिट्स की बिक्री की गई थी, जबकि इस साल यह बिक्री वॉल्यूम 2.51 प्रतिशत तक कम हो गया. हालांकि कुल मिलाकर बाजार में काफी मंदी रही, लेकिन अलग-अलग कंपनियों की बिक्री में अलग-अलग रुझान देखने को मिले. यहां देखें किस कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा.

नवंबर 2025 में कुल इलेक्ट्रिक2व्हीलर रिटेल डिस्पैच अक्टूबर 2025 के 1,43,887 यूनिट्स से घटकर 1,16,982 यूनिट्स ही रह गया, जो ज़्यादातर प्रमुख OEMs के लिए एक सुस्त महीना रहा, इसके बाद भी कि फेस्टिव सीज़न की तेज़ी नवंबर की शुरुआत तक बनी रही.

हैदराबाद: नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) मार्केट में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई है. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के लेटेस्ट रिटेल आंकड़ें जारी किए हैं, जिसके अनुसार कुल वॉल्यूम में महीने-दर-महीने 18.70 प्रतिशत की कमी आई है.

Bajaj Auto की बिक्री

Bajaj Auto की बात करें तो नवंबर 2025 में कंपनी ने 25,565 यूनिट्स बेची, लेकिन उसे पहले पहले स्थान को छोड़ना पड़ा. यह पिछले महीने से 18.18 प्रतिशत कम और नवंबर 2024 की बिक्री से 3.23 प्रतिशत कम है. कंपनी का चेतक पोर्टफोलियो अभी भी बड़ी संख्या में डिमांड में बना हुआ है, लेकिन इस गिरावट से पता चलता है कि कई महीनों की अच्छी रफ्तार के बाद अब ब्रांड पर ओवरऑल मार्केट का दबाव पड़ रहा है.

Ather Energy की बिक्री

तीसरे पायदान पर Ather Energy ने अपना स्थान बनाया है, और नवंबर 2025 में 20,349 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. बेंगलुरु की इस EV बनाने वाली कंपनी ने महीने-दर-महीने 27.59 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की है. इसका साल-दर-साल परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा. पिछले साल इसी महीने की 12,963 यूनिट्स की तुलना में कंपनी की बिक्री में 56.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

OLA Electric की बिक्री

OLA Electric को सबसे बड़ा झटका लगा, और वह इस महीने पांचवें स्थान पर आ गई. कंपनी ने रिटेल बिक्री में सिर्फ 8,402 यूनिट्स रजिस्टर कीं, जो अक्टूबर से 47.61 प्रतिशत कम और पिछले साल की तुलना में 71.35 प्रतिशत कम है. यह गिरावट एक डाउनवर्ड ट्रेंड का हिस्सा है जो FY26 की पहली तिमाही के बाद शुरू हुआ था, और इसकी वजह बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कमजोर मांग है.

Hero MotoCorp VIDA की बिक्री

Hero MotoCrop के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन VIDA की बात करें तो कंपनी ने 12,213 यूनिट्स बेचकर टॉप चार में शामिल हो गई और उसने OLA Electric से चौथा स्थान छीन लिया. हालांकि इसके नंबर्स में MoM आधार पर 23.44 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन कंपनी ने VIDA लाइनअप की ज़्यादा उपलब्धता के कारण सालाना आधार पर 66.12 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की.