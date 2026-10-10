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FY2027 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री 11 लाख यूनिट्स के पार, जानें किस कंपनी ने बेचे सबसे ज्यादा वाहन

TVS iQube ( फोटो - TVS Motor )

हैदराबाद: भारत का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है. जनवरी-सितंबर 2026 में रिटेल बिक्री पहले ही 16.1 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि अप्रैल-सितंबर 2026 में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिलीवरी 76 प्रतिशत बढ़कर 11.2 लाख यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल इसी समय में यह बिक्री 6.40 लाख यूनिट्स की थी.

बाजार में मांग बढ़ रही है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि यह इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर के अंत तक कुल 22.6 लाख यूनिट्स की बिक्री करेगी. बता दें कि सितंबर 2026 में इंडस्ट्री ने पहली बार 2.07 लाख यूनिट्स की बिक्री की, जो अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है. यह 2025 की तुलना में 89 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

भारतीय ई-2-व्हीलर उद्योग की बिक्री

बता दें कि अप्रैल 2025 में Ola Electric के टॉप पोजीशन से हटने के बाद से TVS Motor और Bajaj Auto ने टॉप दो ब्रांड का स्थान हासिल किया, और अभी भी दोनों कंपनियां लगातार अच्छी बढ़त दर्ज कर रही हैं. सितंबर 2026 में, दोनों कंपनियों ने ट्रिपल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की, जिससे महीने की रिकॉर्ड रिटेल बिक्री में उनकी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत हो गई. यह बिक्री Bajaj Auto के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा मासिक बिक्री रही, और कंपनी ने मार्च 2026 के 47,755 यूनिट के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. वहीं, तीसरे स्थान पर रही Ather Energy ने 30,661 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, और 56 प्रतिशत की सालाना (YoY) ग्रोथ हासिल की. बिक्री के मामले में मार्च 2026 की 36,634 यूनिट्स की बिक्री अभी भी Ather Energy का सबसे अच्छा महीना रहा, और अब जल्द ही Ather Konarc की लॉन्च के साथ कंपनी की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है. इसके अलावा, Hero MotoCorp समर्थित Vida ने सितंबर में अब तक की सबसे ज़्यादा 24,370 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो जुलाई के आंकड़े (22,996 यूनिट्स) से ज्यादा है.