ETV Bharat / technology

Eka Mobility ने भारत में अपनी 6 नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी का किया उद्घाटन

Eka Mobility की इलेक्ट्रिक बसें ( फोटो - Eka Mobility )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी Eka Mobility ने हाल ही में भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए छह नई उत्पादन फेसेलिटी की शुरुआत की है. पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की मौजूदगी में इन छह नए संयंत्रों का उद्घाटन किया गया.

इन नई फेसेलिटी की शुरुआत होने से कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 40,000 यूनिट हो गई है. बता दें कि Eka Mobility भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है. इसमें छोटे मालवाहक वाहनों और यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों से लेकर 55 टन तक के पेलोड क्षमता वाले ट्रक, और 18 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं, जिनमें 50 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुविधा मिलती है.

Eka Mobility Electric Trucks (फोटो - Eka Mobility) इन छह नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी के साथ, देश में पिनेकल ग्रुप कंपनी की कुल प्रोडक्शन फेसेलिटी की संख्या 11 हो गई है. इनमें बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, मोटरहोम और अन्य वाहनों के इंटीरियर बनाने के लिए समर्पित फेसेलिटी भी शामिल हैं. Eka Mobility ने जानकारी दी है कि ये नई फेसेलिटी वाहनों के निर्यात में भी मदद करेंगी. बता दें कि भारत में बनी Eka Mobility बसें पहले से ही कुछ अफ़्रीकी देशों में बेची जा रही हैं. इसके अलावा, कंपनी के पास 11,000 इलेक्ट्रिक बसों का एक बड़ा ऑर्डर भी है, जिन्हें आने वाले सालों में भारत के कई राज्यों में सप्लाई किया जाएगा. Eka Mobility के छोटे इलेक्ट्रिक CV (फोटो - Eka Mobility)