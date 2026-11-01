Eka Mobility ने भारत में अपनी 6 नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी का किया उद्घाटन
Eka Mobility ने हाल ही में भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए छह नई उत्पादन फेसेलिटी की शुरुआत की है.
Published : November 1, 2026 at 4:15 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी Eka Mobility ने हाल ही में भारत में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए छह नई उत्पादन फेसेलिटी की शुरुआत की है. पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की मौजूदगी में इन छह नए संयंत्रों का उद्घाटन किया गया.
इन नई फेसेलिटी की शुरुआत होने से कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 40,000 यूनिट हो गई है. बता दें कि Eka Mobility भारत में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है. इसमें छोटे मालवाहक वाहनों और यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों से लेकर 55 टन तक के पेलोड क्षमता वाले ट्रक, और 18 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं, जिनमें 50 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की सुविधा मिलती है.
इन छह नई मैन्युफैक्चरिंग फेसेलिटी के साथ, देश में पिनेकल ग्रुप कंपनी की कुल प्रोडक्शन फेसेलिटी की संख्या 11 हो गई है. इनमें बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, मोटरहोम और अन्य वाहनों के इंटीरियर बनाने के लिए समर्पित फेसेलिटी भी शामिल हैं.
Eka Mobility ने जानकारी दी है कि ये नई फेसेलिटी वाहनों के निर्यात में भी मदद करेंगी. बता दें कि भारत में बनी Eka Mobility बसें पहले से ही कुछ अफ़्रीकी देशों में बेची जा रही हैं. इसके अलावा, कंपनी के पास 11,000 इलेक्ट्रिक बसों का एक बड़ा ऑर्डर भी है, जिन्हें आने वाले सालों में भारत के कई राज्यों में सप्लाई किया जाएगा.
वहीं, दूसरी ओर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल (SCV) डिवीजन की बात करें तो कंपनी का यह डिवीजन तेजी से बढ़ते कमर्शियल सेगमेंट में एक अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है. इसमें शहर के भीतर माल ढुलाई, 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' और टियर-II व टियर-III बाजारों में पैसेंजर के आवागमन की जरूरतें शामिल हैं.
इसके अलावा, कंपनी ने निकट भविष्य में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना के बारे में भी जानकारी दी है. इस पोर्टफोलियो में कई तरह के इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन शामिल होने वाले हैं. इनमें लंबी दूरी की इंटर-सिटी लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने के लिए पैंटोग्राफ चार्जिंग सिस्टम से लैस 18 मीटर लंबी बसें, और 55 टन पेलोड क्षमता वाले इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं.
इस कार्यक्रम में Eka Mobility ने अपना इन-हाउस विकसित टेलीमैटिक्स एप्लिकेशन भी पेश किया. यह एप्लिकेशन दुनिया भर में चल रहे Eka के कमर्शियल वाहनों के लाइव डेटा का विश्लेषण कर सकती है और महत्वपूर्ण रियल-टाइम ऑपरेशनल डेटा साझा कर सकती है. यह डेटा लगातार प्रोडक्ट में सुधार करने, ओवर-द-एयर अपडेट देने और कमर्शियल फ्लीट मालिकों के लिए उपयोगी रिपोर्ट तैयार करने में मददगार है.