Economic Survey 2025-26: बढ़ती डिजिटल लत पर सरकार ने जताई चिंता, सख्त कदमों की जरूरत

डिजिटल लत पर भारत के पास ठोस राष्ट्रीय डेटा नहीं है. सरकार ने सर्वे से समाधान की उम्मीद जताई है. ( Image Credit: AP )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली: ‘डिजिटल एडिक्शन’ में बढ़ोतरी को देखते हुए, वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में इस समस्या से निपटने के लिए बड़े उपायों की जरूरत बताई गई है, जो किशोरों के साथ-साथ वयस्कों की शिक्षा, कार्यस्थल पर उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. ‘डिजिटल एडिक्शन’ से आशय डिजिटल उपकरणों (स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग) के बिना कंट्रोल उपयोग से है. संसद में बृहस्पतिवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा में डिजिटल उपकरणों की लत को किशोरों और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाली एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में बताया गया और ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई. इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के अलावा कई तरीकों की जरूरत बताई गई. डिजिटल लत बनी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता इसमें कहा गया है कि किशोरों में डिजिटल उपकरणों की लत दुनिया भर में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई है, जिससे सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों और नागरिक समाज से नियम बनाने, इलाज और शिक्षा से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.