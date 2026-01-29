Economic Survey 2025-26: बढ़ती डिजिटल लत पर सरकार ने जताई चिंता, सख्त कदमों की जरूरत
आर्थिक समीक्षा 2025-26 में डिजिटल एडिक्शन को युवाओं और वयस्कों की मानसिक सेहत, शिक्षा और वर्क प्रोडक्शन के लिए गंभीर खतरा बताया गया है.
By PTI
Published : January 29, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: ‘डिजिटल एडिक्शन’ में बढ़ोतरी को देखते हुए, वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में इस समस्या से निपटने के लिए बड़े उपायों की जरूरत बताई गई है, जो किशोरों के साथ-साथ वयस्कों की शिक्षा, कार्यस्थल पर उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है. ‘डिजिटल एडिक्शन’ से आशय डिजिटल उपकरणों (स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेमिंग) के बिना कंट्रोल उपयोग से है.
संसद में बृहस्पतिवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा में डिजिटल उपकरणों की लत को किशोरों और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाली एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में बताया गया और ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई. इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के प्रयासों के अलावा कई तरीकों की जरूरत बताई गई.
डिजिटल लत बनी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता
इसमें कहा गया है कि किशोरों में डिजिटल उपकरणों की लत दुनिया भर में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन गई है, जिससे सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों और नागरिक समाज से नियम बनाने, इलाज और शिक्षा से जुड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
इसमें जिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, फिनलैंड, जापान जैसे देशों और अमेरिका के कुछ राज्यों ने डिजिटल उपकरणों की लत की समस्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. समीक्षा में कहा गया है, ‘‘भारत में डिजिटल लत से निपटने में एक बड़ी चुनौती इसकी व्यापकता और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस आंकड़ों की कमी है.’’
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हान्स) के नेतृत्व में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आगामी दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) से भारतीय संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर व्यवहारिक और काम आने वाली जानकारी मिलने की उम्मीद है.
इसमें कहा गया है कि डिजिटल एडिक्शन पर शोध से युवाओं में अलग-अलग खतरे और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नतीजे सामने आए हैं. समीक्षा में कहा गया है कि ‘‘सोशल मीडिया की लत का बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन, आत्मसम्मान की कमी और सोशल मीडिया पर बुलिंग से पैदा हुए तनाव से गहरा संबंध है तथा कई भारतीय और वैश्विक अध्ययनों में 15-24 साल के लोगों में इसके ज्यादा पाए जाने की पुष्टि हुई है.’’