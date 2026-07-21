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वापस नहीं लिया जाएगा E20 पेट्रोल का रोलआउट, फिलहाल 20 प्रतिशत से ज्यादा मिश्रण नहीं

हैदराबाद: केंद्र सरकार से इस बात की पुष्टि की है कि उसकी पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को मौजूदा 20 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है. बता दें कि लंबे समय से इस बात पर विवाद चला आ रहा है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से फ्यूल की क्षमता और गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और साथ ही इंजन के कंपोनेंट्स भी खराब हो रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण और बढ़ाने की आशंकाओं की भी चर्चा हो रही है, जिसके बाद अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार की अभी पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.

20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जिसे आमतौर पर E20 फ्यूल कहा जाता है, पिछले साल के आखिर में भारत के 90,000 पेट्रोल पंपों पर बिकने वाला स्टैंडर्ड फ़्यूल बन गया. इससे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाज़ार में गाड़ी चलाने वालों के बीच काफ़ी हंगामा बना हुआ है. फ्यूल को लेकर कई गाड़ी मालिकों ने शिकायत की कि उन्हें फ़्यूल की माइलेज और गाड़ी की परफ़ॉर्मेंस में कमी महसूस हो रही है.

वहीं, कुछ लोगों ने E20 की वजह से गाड़ी के ज़रूरी पार्ट्स के खराब होने की भी शिकायत की है. बता दें कि कुछ समय पहले ही सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाने की योजना का संकेत दिया है, जिसके बाद से गाड़ी मालिकों की तरफ़ से इसकी कड़ी आलोचना होने लगी.

लोगों की इस चिंता पर राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाने का कोई भी फ़ैसला विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन तथा स्टेकहोल्डर्स (जैसे कार बनाने वाली कंपनियां, फ़्यूल रिटेलर्स और फ़ीडस्टॉक सप्लायर्स) के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा.