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'पुरानी कारों में E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित', Toyota के हेड ने इथेनॉल को लेकर कही बड़ी बात

Toyota Kirloskar के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी ने कहा कि भारत का इथेनॉल प्रोग्राम एनर्जी सिक्योरिटी और खेती से जुड़ी मुश्किलों में बड़ी भूमिका निभाएगा.

Toyota's Country Head Vikram Gulati
Toyota के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी (फोटो - X/@ANI - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 1:00 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: पूरे भारत में इथेनॉल को लेकर चर्चा बढ़ रही है, ऐसे में Toyota Kirloskar Motor के एक सीनियर अधिकारी ने E20-ब्लेंडेड फ्यूल से गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबरों को 'अफवाह' करार दिया है. उन्होंने कहा कि 2023 के बाद देश में बेची गई हर गाड़ी E20-कम्प्लायंट है और 2023 से पहले की गाड़ियां भी इस फ्यूल पर 'बिना किसी समस्या' के चल सकती हैं.

Toyota Kirloskar Motor के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स और गवर्नेंस) विक्रम गुलाटी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर बहुत सी 'गलतफहमियां' हैं, जैसे माइलेज कम होना, गाड़ी को नुकसान पहुंचना और कम्पैटिबिलिटी की दिक्कतें. गुलाटी ने कहा कि हालांकि यह सच है कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल से 'फ्यूल की क्षमता में थोड़ी कमी' आती है, लेकिन यह कमी 'उतनी बड़ी नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है'.

गुलाटी ने कहा कि, "E85 और E100, यानी 85 प्रतिशत इथेनॉल और 100 प्रतिशत इथेनॉल, आम कारों के लिए नहीं हैं. ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी के लिए हैं, जिसे फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल कहा जाता है. इस गाड़ी में इथेनॉल का कोई भी मिश्रण इस्तेमाल किया जा सकता है."

उन्होंने आगे कहा कि, "इसलिए लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. E20 स्टैंडर्ड फ्यूल होगा जो उपलब्ध रहेगा, और यह पुरानी और नई दोनों तरह की गाड़ियों के लिए सही है. 1 अप्रैल 2023 के बाद बेची गई सभी गाड़ियां E20 के हिसाब से पूरी तरह तैयार हैं."

उन्होंने कहा कि ग्राहकों को यह भरोसा दिलाने की ज़रूरत है कि 2021 में, जब भारत ने E20 प्रोग्राम शुरू किया था, उससे पहले ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ARAI) ने एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया था. इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि पुरानी कारों और दो-पहिया वाहनों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है.

उन्होंने ANI को बताया कि, "यह नुकसान बहुत ही मामूली है. साथ ही, अध्ययन में यह भी पाया गया कि ईंधन की क्षमता (फ्यूल एफिशिएंसी) में 2 से 4 प्रतिशत तक की कमी आती है."

इथेनॉल के बारे में बात करते हुए, गुलाटी ने सरकार के ताज़ा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से अब तक 1.9 ट्रिलियन रुपये बचाने में मदद मिली है. उन्होंने कहा कि, "इसमें से 1,60,000 करोड़ रुपये किसानों को मिले हैं. इसलिए भारत के मामले में, इसने न सिर्फ़ हमें किसी हद तक ऊर्जा संकट से निपटने में मदद की है, बल्कि किसानों की मदद करने में भी सहायता की है..."

गुलाटी ने आगे कहा कि, "सिर्फ़ भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा मिलती है, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पर्यावरण से जुड़े मक़सद भी पूरे होते हैं."

उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2023 से पहले की गाड़ियां भी E20 पर 'बिना किसी समस्या के' चल सकती हैं. उन्होंने कहा कि, "जैसा कि मैंने बताया, स्टडीज़ से पता चलता है कि माइलेज में थोड़ी कमी आती है, लगभग 4-5 प्रतिशत की. ऐसा होता है. इसकी वजह यह है कि इथेनॉल में एनर्जी कम होती है, इसलिए, E20 के इस्तेमाल से माइलेज लगभग 4 से 5 प्रतिशत कम हो जाता है.

उन्होंने आगे कहा कि, "असल में, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन अच्छा हो जाता है. इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर काफी ज़्यादा होता है. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में प्योर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए, आप यह नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस खराब होती है. असल में, एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह के मामले में परफॉर्मेंस बेहतर ही होती है."

TKM के टॉप बॉस ने कहा कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम बहुत पुराना है, 'शायद 22 साल से भी ज़्यादा पुराना'. उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि भारत में हमेशा से एनर्जी की कमी रही है और देश बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इम्पोर्ट करता रहा है, जिससे इकॉनमी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, साथ ही देश 'सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट के प्रति संवेदनशील' हो गया है.

गुलाटी ने कहा कि हाल के वर्षों में इथेनॉल प्रोग्राम ने तेज़ी पकड़ी है और इसने किसानों से जुड़ी समस्याओं समेत समाज की कई अन्य अहम समस्याओं को हल करने में मदद की है.

उन्होंने कहा कि, "सरकार ने साल 2018 में एक बहुत सही और तार्किक कदम उठाया. किसान गन्ना और चावल उगाते हैं. अगर इनका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये बर्बाद हो जाते हैं, है ना? इन्हें बर्बाद होने देने या दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में टैक्स देने वालों का बहुत सारा पैसा खर्च करने के बजाय सरकार ने इथेनॉल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का फ़ैसला किया, जैसा कि भारत कुछ समय से चीनी के मामले में कर रहा था."

उन्होंने आगे कहा कि, "हमारे पास इथेनॉल बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त अनाज और शीरा (Molasses) मौजूद है. इस तरह, इसने एक और बहुत अहम समस्या का समाधान किया, जो कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में संकट है."

इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम का ज़ोरदार समर्थन करते हुए गुलाटी ने कहा कि यह 'कार्बन न्यूट्रल' है. उन्होंने कहा कि, "पौधे बढ़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, और जब आप इसे ईंधन में बदलकर जलाते हैं, तो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड असल में वापस पौधों द्वारा सोख ली जाती है. इसलिए यह कार्बन न्यूट्रल है. अगर आप क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा ईंधन है."

उन्होंने कहा कि, "सिर्फ़ भारत ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी ऐसा ऊर्जा सुरक्षा, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कर रहे हैं." गुलाटी ने कहा कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल (ईंधन) को लेकर गलतफहमी और गलत जानकारी से बचने के लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा कि, "लोगों से एक्सपर्ट होने की उम्मीद नहीं की जा सकती. वे परेशान हो जाते हैं और जो देखते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि सभी स्टेकहोल्डर्स - चाहे वे ऑटो बनाने वाली कंपनियां हों, तेल मार्केटिंग कंपनियां हों या सरकार - की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सही जानकारी और सही तथ्य लोगों तक पहुंचाएं."

उन्होंने लोगों से कहा कि वे सिर्फ़ वैज्ञानिक तरीके से की गई स्टडीज़ पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारियों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि, "भारत में कुछ ऐसी एजेंसियां ​​हैं, जिन्हें सिर्फ़ गाड़ियों की टेस्टिंग, सर्टिफ़िकेशन और होमोलोगेशन का काम सौंपा गया है. आप एमिशन, ड्यूरेबिलिटी और सेफ़्टी की टेस्टिंग के बिना भारत में कोई गाड़ी नहीं बेच सकते."

गुलाटी ने कहा कि किसी गाड़ी की फ़्यूल एफ़िशिएंसी सिर्फ़ फ़्यूल के प्रकार से ही तय नहीं होती, बल्कि कई दूसरी चीज़ों पर भी निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि, "इसके कई कारण हैं. जैसे टायर का प्रेशर, गाड़ी की रफ़्तार बढ़ाना और कम करना, ट्रैफ़िक जाम, आप कितनी एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी की सही देख-रेख हो रही है या नहीं, और एयर फ़िल्टर साफ़ हैं या नहीं. ऐसे में आप यह कैसे कह सकते हैं कि फ़्यूल एफ़िशिएंसी सिर्फ़ इसी वजह से है?"

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