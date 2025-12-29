ETV Bharat / technology

नई Ducati XDiavel V4 भारतीय बाजार में हुई लॉन्च, जानें क्या है कीमत

इस इंजन में रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट और सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है. कंपनी का दावा है कि यह इंजन शहरी राइडिंग की स्थितियों में आसानी से चलने के साथ-साथ दमदार लो-एंड टॉर्क देता है. इस इंजन में कन्वेंशनल स्प्रिंग वाल्व भी मिलते हैं, जिसका मतलब है कि हर दूसरी सर्विस के बजाय 60,000kms पर सीधे वाल्व-क्लियरेंस की ज़रूरत होगी.

Ducati XDiavel V4 को मिला चेन ड्राइव इंजन की बात करें तो Ducati XDiavel V4 में 1,158cc V4 ग्रांटुरिज्मो इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 168 hp की पावर और 126 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, और यह इंजन Ducati के डेस्मोसेडिसी स्ट्राडेल यूनिट से लिया गया है.

इस स्पोर्ट क्रूज़र मोटरसाइकिल में Ducati का MotoGP से लिया गया V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो Ducati XDiavel 1260 S के मुकाबले ज़्यादा परफॉर्मेंस, कम वज़न और बेहतर कम्फर्ट प्रदान करता है, और इसके साथ ही इसका सिग्नेचर लो-स्लंग स्टांस और मसल-क्रूज़र डिज़ाइन भी बरकरार रखा गया है.

हैदराबाद: इटैलियन दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ducati ने अपनी XDiavel 1260 S की जगह पर नई Ducati XDiavel V4 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 30.89 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है.

यह Ducati XDiavel V4, पिछले मॉडल के विपरीत जिसमें बेल्ट-ड्राइव था, अब इसमें चेन-ड्राइव इस्तेमाल किया गया है. क्योंकि Ducati XDiavel V4 कंपनी का क्रूज़र का अपना वर्ज़न है, इसलिए इसमें आगे की तरफ़ फुटपेग और पीछे की तरफ़ झुका हुआ हैंडलबार दिया गया है, ताकि राइडर को ज़्यादा आरामदायक राइडिंग पोज़िशन मिलती है.

कंपनी आपको एक्सेसरी के तौर पर मिड-माउंटेड फुटपेग भी मुहैया कराती है. कंपनी का यह भी दावा है कि उसने पिलियन सीट पर भी काम किया है, इसे ज़्यादा चौड़ा और आरामदायक बनाया है. Ducati XDiavel V4 की सीट हाइट 770mm रखी गई है, जो Diavel V4 से 20mm कम है.

Ducati XDiavel V4 के हार्डवेयर

चेसिस हार्डवेयर में पूरी तरह से एडजस्टेबल सस्पेंशन, एक सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और सामने 330mm डिस्क के साथ ब्रेम्बो स्टाइलमा ब्रेक शामिल हैं. चौड़े 240-सेक्शन के पिछले टायर के बावजूद, Ducati बेहतर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी का दावा करती है, जिसमें XDiavel 1260 की तुलना में 6kg वज़न कम किया गया है.

Ducati XDiavel V4 (फोटो - Ducati)

Ducati XDiavel V4 के फीचर्स

इसमें मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स सूट में कई राइडिंग और पावर मोड, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन और व्हीली कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और एक बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर शामिल है, जिसे 6.9-इंच TFT डिस्प्ले के ज़रिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जो Panigale V4 के साथ शेयर किया गया है.

Ducati XDiavel V4 की कीमत

नई Ducati XDiavel V4 को कंपनी दो कलर ऑप्शन - रेड और ब्लैक - में पेश कर रही है, जिनकी कीमत क्रमशः 30.89 लाख रुपये और 31.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके स्टैंडर्ड Diavel V4 की तुलना में यह 1.80 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस है.़