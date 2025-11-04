ETV Bharat / technology

Ducati Scrambler का 10° Anniversario Rizoma एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Ducati India ने Ducati Scrambler का 10° Anniversario Rizoma Edition भारतीय बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत 17.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler का 10° Anniversario Rizoma एडिशन हुआ लॉन्च (फोटो - Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम और स्पोर्टी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India ने अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल Ducati Scrambler का 10° Anniversario Rizoma Edition भारतीय बाजार में उतार दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 17.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है.

इस लिमिटेड-एडिशन मॉडल को केवल 500 यूनिट्स तक ही सीमित रखा जाएगा, और यह मैकेनिकल तौर पर स्टैंडर्ड Ducati Scrambler जैसी ही होने वाली है, हालांकि इसमें नए कलर ऑप्शन के साथ-साथ विशेष Rizoma कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (फोटो - Ducati India)

जानकारी के अनुसार इस मोटरसाइकिल की डिलीवरी आज से ही भारत में शुरू हो रही है और Rizoma एडिशन आधुनिक Ducati Scrambler मॉडल के दस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उतारा गया है. यह Rizoma के साथ एक करीबी साझेदारी का परिणाम है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इसका प्रोडक्शन मॉडल तैयार हुआ है.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (फोटो - Ducati India)

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition का डिजाइन
Rizoma एनिवर्सरी एडिशन के डिजाइन की बात करें तो Ducati Scrambler में अनूठी रंग-बिरंगी डिज़ाइन दी गई है, जिसे Rizoma ने सेंटर स्टाइल डुकाटी के सहयोग से तैयार किया है और इसमें स्टोन व्हाइट, ब्लैक और मेटल रोज़ कलर संतुलित इस्तेमाल किया गया है.

मोटरसाइकिल के टैंक, इंजन, चेसिस के पुर्जे और बार-एंड मिरर या एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे विवरण ब्लैक कलर में हैं, जबकि कवर, फुटरेस्ट, छोटी विंडशील्ड जैसे विवरण मेटल रोज़ कलर में हाइलाइट किए गए हैं, जो फ्यूल टैंक कवर और स्पोर्टी मडगार्ड के स्टोन व्हाइट कलर के साथ एक कंट्रास्ट बनाते हैं.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (फोटो - Ducati India)

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition का पावरट्रेन
मोटरसाइकिल में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें वही एयर-कूल्ड डेस्मोड्यू ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 72 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इसमें राइड-बाय-वायर, क्विकशिफ्टर और राइड मोड्स दिए गए हैं. बाइक में डिस्प्ले 4.3-इंच का टीएफटी कंसोल है और सभी आवश्यक अप-टू-डेट जानकारी प्रदान करता है.

DUCATI SCRAMBLER
DUCATI SCRAMBLER DESIGN
DUCATI SCRAMBLER PRICE
DUCATI SCRAMBLER SPECIAL EDITION
DUCATI SCRAMBLER NEW EDITION

