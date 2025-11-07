ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, जानें क्या है कीमत

Ducati ने भारतीय भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati Multistrada V4 Pikes Peak को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 36.17 लाख रुपये् है.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
नई Ducati Multistrada V4 Pikes Peak हुई लॉन्च (फोटो - Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 11:13 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati ने भारतीय भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati Multistrada V4 Pikes Peak को लॉन्च कर दिया है. Pikes Peak, Multi V4 का ज़्यादा परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड वेरिएंट है. इसे पहले से ही सक्षम स्पोर्ट टूरिंग मशीन में बेहतर स्पेसिफिकेशन और स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स जोड़े गए हैं.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak का इंजन
Multistrada V4 Pikes Peak में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें बाकी Multistrada बाइक्स की तरह ही 1,158cc V4 ग्रांटुरिस्मो इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 10,750rpm पर 168 bhp की पावर और 9,000rpm पर 123.8Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (फोटो - Ducati India)

इस इंजन के बारे में Ducati India का दावा है कि यह E20 मानकों के अनुरूप है. इस इंजन में एडवांस सिलेंडर डिएक्टिवेशन सिस्टम भी मिलता है, जो धीमी गति पर रियर बैंक को निष्क्रिय कर देता है, जिसे अपडेटेड स्टैंडर्ड Multistrada V4 के साथ पेश किया गया है.

इसके अलावा, Multistrada V4 Pikes Peak में एक रेस मोड भी दिया गया है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स को अधिकतम करता है और ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल सिस्टम जैसे राइडर एड्स के हस्तक्षेप को कम करता है. टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है. Pikes Peak की मुख्य विशेषता इसका उच्च-स्तरीय हार्डवेयर है.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (फोटो - Ducati India)

इस मोटरसाइकिल में ओहलिन्स स्मार्ट EC 2.0 इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन दिया गया है, जो Panigale V4 S और Streetfighter V4 S में भी इस्तेमाल किया गया है. यह राइडर की राइडिंग स्टाइल के अनुसार अपने आप एडजस्ट हो जाता है और हर सस्पेंशन मोड के लिए अलग-अलग डैम्पिंग सेटिंग्स प्रदान करता है.

स्टैंडर्ड Multistrada V4 के विपरीत, इसमें 19-इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, वहीं Pikes Peak में आगे की तरफ 17-इंच के व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी हैंडलिंग बेहतर हो जाती है. इस मोटरसाइकिल में हल्के फोर्ज्ड व्हील्स लगाए गए हैं, जिनमें आगे की तरफ 120/70-ZR17 और पीछे की तरफ 190/55-ZR17 साइज़ के पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर लगे हैं.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (फोटो - Ducati India)

इसके अलावा, Ducati Multistrada V4 Pikes Peak में V4 और V4 S के विपरीत सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म है, जो इसे एक स्पोर्टी और विशिष्ट लुक देता है. ब्रेकिंग हार्डवेयर के लिए इसमें ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ 330 मिमी फ्रंट डिस्क और 280 मिमी रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

Ducati ने ज़्यादा स्पोर्टी राइडिंग के लिए चेसिस ज्योमेट्री में भी उल्लेखनीय बदलाव किए हैं. स्टीयरिंग हेड एंगल 25.75 डिग्री है, जबकि स्टैंडर्ड V4 में यह 24.5 डिग्री था. राइडिंग पोज़िशन को और भी एग्रेसिव बनाया गया है, जिसमें फ़ुट पेग्स को ऊपर और पीछे की ओर रखा गया है, जबकि हैंडलबार को संकरा और नीचे रखा गया है.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (फोटो - Ducati India)

कंपनी ने Multistrada V4 S के व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स सूट को बरकरार रखा है, जिसमें Ducati व्हीकल ऑब्ज़र्वर (DVO) सिस्टम भी शामिल है. यह सिस्टम ABS, व्हीली कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए 70 सेंसर से इनपुट का अनुकरण करता है. इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (FCW), अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC) और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD) फीचर वाला रडार सिस्टम दिया गया है.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (फोटो - Ducati India)

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak की कीमत
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 36.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. इस कीमत के साथ नई Ducati Multistrada V4 Pikes Peak, Multi V4 S से लगभग 5.5 लाख रुपये ज़्यादा महंगी है, लेकिन यह ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा परफॉर्मेंस-केंद्रित पैकेज प्रदान करती है. इसकी कीमत इसे Ducati Panigale V4 S के करीब भी रखती है, जिसकी रीटेल कीमत 39 लाख रुपये है.

DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK
DUCATI MULTISTRADA V4 PRICE
DUCATI MULTISTRADA V4 ENGINE
DUCATI MULTISTRADA V4 DESIGN
