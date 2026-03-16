ETV Bharat / technology

17.24 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Ducati Desmo450 MX, देखें कैसा है डिजाइन

Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी पहली मोटोक्रॉस बाइक, Ducati Desmo450 MX को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 17,23,600 रुपये है.

Ducati Desmo450 MX
नई Ducati Desmo450 MX भारत में हुई लॉन्च (फोटो - Ducati)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी पहली मोटोक्रॉस बाइक, Ducati Desmo450 MX को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 17,23,600 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है.

Ducati से मिली जानकारी के अनुसार, Desmo450 MX को पूरे भारत में प्रोफेशनल राइडर्स और शौकिया शौकीनों, दोनों को शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन की गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में बिक्री पर मौजूद कई मोटोक्रॉस बाइक्स की तरह, Ducati Desmo450 MX स्ट्रीट लीगल नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ क्लोज सर्किट में ही किया जा सकता है.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (फोटो - Ducati)

Ducati Desmo450 MX का इंजन
जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि, Duacti Desmo450 MX में 449.6cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डेस्मोड्रोमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मोटोक्रॉस लैंडस्केप में एक यूनिक फीचर है. कंपनी का कहना है कि डेस्मोड्रोमिक वाल्व सिस्टम बहुत ज़्यादा पावर डिलीवरी देता है, जो कम से मीडियम रेव्स पर ज़बरदस्त टॉर्क के साथ ज़बरदस्त एक्सटेंशन प्रदान करता है.

यह 450cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन 9,400 rpm पर 64 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 53.5 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. यह इंजन टाइटेनियम इनटेक वाल्व और स्टील एग्जॉस्ट वाल्व के साथ आता है, और इसकी हाई रेव लिमिट 11,900 rpm तक है.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (फोटो - Ducati)

इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और इसमें क्विकशिफ्टर भी मिलता है. इसे हल्के एल्यूमीनियम फ्रेम पर लगाया गया है, जिसमें ताकत, मजबूती और फुर्ती बढ़ाने के लिए कम से कम वेल्ड किए गए हैं.

मोटरसाइकिल में 21-इंच के फ्रंट व्हील और 19-इंच के रियर व्हील के साथ, जिसमें Pirelli Scorpion MX32 मिड-सॉफ्ट टायर लगाए गए हैं. सस्पेंशन हार्डवेयर के लिए Showa 49 mm अपसाइड डाउन फोर्क और एक रियर मोनोशॉक लगाया गया है, जो दोनों पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 260 mm की डिस्क और पीछे 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक लगाई गई है.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (फोटो - Ducati)

Ducati Desmo450 MX की कीमत और बिक्री
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 17.24 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की कीमत पर उतारा गया है, जो इसे बहुत ही महंगी बाइक बनाता है. यह मोटरसाइकिल पूरे भारत में सिर्फ़ चार चुनिंदा डुकाटी डीलरशिप – Ducati New Delhi, Ducati VFM Bengaluru, Ducati Chennai और Ducati Pune पर ही मिलेगी. इस बाइक की बुकिंग अब शुरू हो गई है और इसकी डिलीवरी मार्च 2026 के आखिर तक शुरू हो सकती है.

TAGGED:

DUCATI DESMO450 MX
DUCATI DESMO450 MX PRICE
DUCATI DESMO450 MX ENGINE
DUCATI DESMO450 MX DESIGN
DUCATI DESMO450 MX LAUNCH IN INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.