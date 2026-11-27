भारत में लॉन्च हुई नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर बाइक, कीमत 19.99 लाख रुपये, देखें डिजाइन
Ducati India ने अपनी नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 27, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. कंपनी का कहना है कि यह नया डिज़ाइन ग्राहकों से मिले व्यापक फीडबैक और रैली प्रतियोगिताओं से मिले एक्सपीरिएंस के आधार पर तैयार किया गया है.
भारत में 890cc V2 इंजन वाली Ducati की यह छठी मोटरसाइकिल होने वाली है. इससे पहले कंपनी Monster V2, Multistrada V2, Panigale V2, Streetfighter V2 और Hypermotard V2 को लॉन्च कर चुकी है.
Ducati DesertX V2 का पावरट्रेन
दूसरी जनरेशन की Ducati DesertX V2 को कंपनी के नए 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन और मोनोकोक फ्रेम पर तैयार किया गया है. इसकी पिछली जनरेशन में 937cc का लिक्विड-कूल्ड टेस्टास्ट्रेट्टा 11-डिग्री इंजन इस्तेमाल किया गया था, जबकि नई DesertX V2 में 890cc V2 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता भी बेहतर करता है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पूरी बाइक में किए गए प्लेटफॉर्म अपडेट्स की बदौलत संभव हुआ है. इसकी 890cc का V2 इंजन 9,000 rpm पर 110.3 हॉर्सपावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि इसका टॉर्क कर्व काफी शानदार है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
Ducati DesertX V2 का Rally वेरिएंट
पहली जनरेशन की तरह ही, स्टैंडर्ड DesertX V2 के साथ अब DesertX Rally वेरिएंट भी बाजार में उतारा जाएगा. यह एक अप-स्पेक ADV मोटरसाइकिल है, जिसमें ऑफ-रोडिंग के लिए ज़रूरी खास हार्डवेयर जोड़े गए हैं. बोलोन्या स्थित मोटरसाइकिल कंपनी का दावा है कि इस मोटरसाइकिल को अलग-अलग ऑफ-रोड इवेंट्स में हिस्सा लेने के दौरान मिले फीडबैक और जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है.
इस वेरिएंट में फोर्क फ्रंट-व्हील ट्रैवल को 231 mm से बढ़ाकर 249 mm कर दिया गया है, जबकि लंबा और पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला रियर मोनोशॉक रियर-व्हील ट्रैवल को 220 mm से बढ़ाकर 9.4 इंच कर देता है. इस ऊंचे सस्पेंशन की वजह से सीट की ऊंचाई 34.6 इंच से बढ़कर 238 mm कर दिया गया है, हालांकि एक लोअर सीट (नीची सीट) का विकल्प चुनने पर यह इस सीट की हाइट 878 mm पर आ जाती है.
Ducati DesertX V2 के फीचर्स
बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले और क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. राइडर एड्स में राइडिंग मोड्स, पावर मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल दिए गए हैं, और इस पूरे पैकेज को पूरा करने के लिए इसमें एक बाईडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी मिलता है.