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भारत में लॉन्च हुई नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर बाइक, कीमत 19.99 लाख रुपये, देखें डिजाइन

नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर बाइक भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Ducati )

हैदराबाद: Ducati India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. कंपनी का कहना है कि यह नया डिज़ाइन ग्राहकों से मिले व्यापक फीडबैक और रैली प्रतियोगिताओं से मिले एक्सपीरिएंस के आधार पर तैयार किया गया है.

भारत में 890cc V2 इंजन वाली Ducati की यह छठी मोटरसाइकिल होने वाली है. इससे पहले कंपनी Monster V2, Multistrada V2, Panigale V2, Streetfighter V2 और Hypermotard V2 को लॉन्च कर चुकी है.

नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर बाइक (फोटो - Ducati) Ducati DesertX V2 का पावरट्रेन

दूसरी जनरेशन की Ducati DesertX V2 को कंपनी के नए 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन और मोनोकोक फ्रेम पर तैयार किया गया है. इसकी पिछली जनरेशन में 937cc का लिक्विड-कूल्ड टेस्टास्ट्रेट्टा 11-डिग्री इंजन इस्तेमाल किया गया था, जबकि नई DesertX V2 में 890cc V2 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता भी बेहतर करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पूरी बाइक में किए गए प्लेटफॉर्म अपडेट्स की बदौलत संभव हुआ है. इसकी 890cc का V2 इंजन 9,000 rpm पर 110.3 हॉर्सपावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि इसका टॉर्क कर्व काफी शानदार है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई Ducati DesertX V2 एडवेंचर बाइक (फोटो - Ducati)