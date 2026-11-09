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नई Ducati DesertX V2 जल्द होने वाली है भारत में लॉन्च, कंपनी ने शुरू की बुकिंग

नई Ducati DesertX V2 जल्द होगी भारत में लॉन्च ( फोटो - Ducati )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Ducati India भारत में जल्द ही अपनी नई Ducati DesertX V2 को लॉन्च करने वाली है, लेकिन इसकी लॉन्च से पहले ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है. मूल रूप से इटैलियन कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनलों के ज़रिए इस बारे में जानकारी दी है. संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ़्तों में इस बाइक को शोरूम तक बिक्री के लिए पहुंचा दिया जाएगा.

बता दें कि नई Ducati DesertX V2 को हाल ही में आयोजित EICMA 2026 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए पेश किया गया था, और अब Ducati India ने भारत में इसकी लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है. हालांकि कंपनी ने भारत के लिए इसकी कीमत या लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसकी कीमत लगभग 19-20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.

नई Ducati DesertX V2 की बुकिंग हुई शुरू (फोटो - Ducati) Ducati DesertX V2 का पावरट्रेन

दूसरी जनरेशन की Ducati DesertX V2 को कंपनी के नए 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन और मोनोकोक फ्रेम पर तैयार किया गया है. इसकी पिछली जनरेशन में 937cc का लिक्विड-कूल्ड टेस्टास्ट्रेट्टा 11-डिग्री इंजन इस्तेमाल किया गया था, जबकि नई DesertX V2 में 890cc V2 इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता भी बेहतर करता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा पूरी बाइक में किए गए प्लेटफॉर्म अपडेट्स की बदौलत संभव हुआ है. इसकी 890cc का V2 इंजन 9,000 rpm पर 110.3 हॉर्सपावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि इसका टॉर्क कर्व काफी शानदार है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई Ducati DesertX V2 जल्द होगी लॉन्च (फोटो - Ducati)