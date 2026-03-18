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Dreame ने लॉन्च किए L40 Ultra AE और D20 Ultra रोबोटिक वैक्यूम, जानें फीचर्स और कीमत

TriCut ब्रश और MopExtend टेक्नोलॉजी के साथ ये डिवाइस पेट हेयर और टाइट कोनों की सफाई में भी बेजोड़ प्रदर्शन देते हैं. ( Image Credit: Amazon/Dreame )

हैदराबाद: Dreame Technology ने आज भारतीय मार्केट में नए दो नए ऑल-इन-वन रोबोटिक वैक्यूम लॉन्च किए हैं. कंपनी का दावा है कि ये रोबोटिक वैक्यूम मॉर्डन घरों की सफाई का तरीका बदलने का दावा करते हैं. Dreame L40 Ultra AE और Dreame D20 Ultra आज से अमेज़न इंडिया और चुनिंदा क्रोमा स्टोर्स पर उपलब्ध हो गए हैं. इनकी कीमत क्रमश: 59,999 रुपये और 39,999 रुपये है. ये दोनों डिवाइस हाई-पावर सुक्शन, स्मार्ट नेविगेशन और एडवांस्ड ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो हर कोने-कोने को बिना किसी मेहनत के साफ रखते हैं. Dreame ने इन्हें खासतौर पर भारतीय घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है, जहां पेट्स, कार्पेट, टाइट स्पेस और डेली डस्ट का मुद्दा आम है. Dreame L40 Ultra AE की खास बातें L40 Ultra AE में Dreame का proprietary Vormax suction system दिया गया है, जो 19,000Pa तक की पीक सुक्शन पावर डिलीवर करता है. कंपनी के TurboForce मोटर में इंटरनल रोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिजाइन है, जो मोटर की रोटेशन स्पीड बढ़ाता है और लो-फ्रीक्वेंसी नॉइज को भी कम करता है. इससे न सिर्फ गहरी सफाई होती है, बल्कि घर का माहौल भी शांत रहता है. इसके साथ TriCut Brush 3.0 भी आता है, जो अलग-अलग फ्लोर टाइर पर एडॉप्टेबल काम करता है. पालतू जानवार (Pet) पालने वाले घरों के लिए यह खासतौर पर काफी उपयोगी है, क्योंकि इसमें लिफ्टेबल रबर ब्रश है, जो हार्ड फ्लोर्स और कार्पेट दोनों से डस्ट और बड़े डेब्री हटाता है. ब्रश में बिल्ट-इन-हेयर कटिंग ब्लेड लगा है, जो लंबे बालों या पेट हेयर को आसानी से काटकर कलेक्ट करता और टंगलिंग की समस्या को काफी हद तक खत्म कर देता है. सफाई के लिए टाइम स्पेस में MopExtend टेक्नोलॉजी कमाल करती है. यह रोबोट के आर्म को स्ट्रेज करके नॉरो स्पेस, कोनों, फूड क्रम्ब्स या कोक सिंपल्स तक पहुंच जाती है. लेटेस्ट MopExtend RoboSwing टेक्नोलॉजी एज और अनइवन कॉर्नर्स में और गहराई तक घुसकर हिडन डेब्री को साफ करती है, यहां तक कि लो-प्रोफाइल सोफे के नीचे भी अच्छे से सफाई करता है. नेविगेशन की बात करें तो इसमें 3DAdapt Smart Navigation & Obstacle Avoidance फर्नीचर और घरेलू ऑब्जेक्ट्स को इंटेलिजेंटली डिटेक्ट करके कोलिजन-फ्री क्लीनिंग सुनिश्चित करता है. इसका सबसे बड़ा प्लास पॉइंट Multifunctional PowerDock है. यह पूरी तरह से हैंड्स-फ्री मेंटेनेंस ऑफर करता है, जिसमें ऑटो एम्प्टींग, वॉटर रिफिलिंग, मॉप ड्राइंग और 75°C हॉट वॉटर से ऑटो मॉप क्लीनिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. Self-Cleaning Washboard 2.0 डॉक सिस्टम को खुद साफ रखता है, जिससे रेसिड्यू बिल्डअप नहीं होता है. Smart Carpet Cleaning Technology अल्ट्रासोनिक कार्पेट डिटेक्शन के जरिए सुक्शन बूस्ट करती है और मॉप को लिफ्ट कर कार्पेट को गीला होने से बचाती है. कुल मिलाकर, यह डिवाइस उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है, जो पावरफुल परफॉर्मेंस और मिनिमल मेंटेनेंस दोनों चाहते हैं.