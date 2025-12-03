ETV Bharat / technology

DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक किया पूरा

DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का टेस्ट किया पूरा ( फोटो - X/@DefenceMinIndia )

हैदराबाद: भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन यानी DRDO ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे कॉम्बैट पायलटों के लिए एक ज़रूरी सेफ्टी कैपेबिलिटी सुनिश्चित होती है. केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) में DRDO की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS) फैसिलिटी में रॉकेट-स्लेज ट्रायल ने 800 km/h की एकदम कंट्रोल्ड वेलोसिटी हासिल की. मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, इस टेस्ट ने इमरजेंसी एस्केप चेन के तीन मुख्य एलिमेंट्स को वैलिडेट किया है, जिसमें कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और कम्प्लीट एयरक्रू रिकवरी शामिल है. ध्यान देने वाली बात यह है कि असली इन-फ़्लाइट इमरजेंसी में, ये स्टेप्स कुछ ही सेकंड में और सही क्रम में होने चाहिए, ताकि पायलट को एयरक्राफ्ट से दूर सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल सके. इस सफल रन से पता चलता है कि यह सिस्टम हाई-स्पीड कंडीशन में भी डिज़ाइन के अनुसार काम कर सकता है, जैसा कि फ़्लाइट के ज़रूरी फेज़ में फ्रंटलाइन फ़ाइटर जेट्स को होता है.