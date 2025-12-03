DRDO ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक किया पूरा
DRDO ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है.
Published : December 3, 2025 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन यानी DRDO ने एक फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई-स्पीड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे कॉम्बैट पायलटों के लिए एक ज़रूरी सेफ्टी कैपेबिलिटी सुनिश्चित होती है.
केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) में DRDO की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज (RTRS) फैसिलिटी में रॉकेट-स्लेज ट्रायल ने 800 km/h की एकदम कंट्रोल्ड वेलोसिटी हासिल की.
मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, इस टेस्ट ने इमरजेंसी एस्केप चेन के तीन मुख्य एलिमेंट्स को वैलिडेट किया है, जिसमें कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और कम्प्लीट एयरक्रू रिकवरी शामिल है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि असली इन-फ़्लाइट इमरजेंसी में, ये स्टेप्स कुछ ही सेकंड में और सही क्रम में होने चाहिए, ताकि पायलट को एयरक्राफ्ट से दूर सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल सके. इस सफल रन से पता चलता है कि यह सिस्टम हाई-स्पीड कंडीशन में भी डिज़ाइन के अनुसार काम कर सकता है, जैसा कि फ़्लाइट के ज़रूरी फेज़ में फ्रंटलाइन फ़ाइटर जेट्स को होता है.
Defence Research and Development Organization (DRDO) has successfully conducted a high-speed rocket-sled test of fighter aircraft escape system at precisely controlled velocity of 800 km/h- validating canopy severance, ejection sequencing and complete aircrew-recovery at Rail… pic.twitter.com/G19PJOV6yD— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) December 2, 2025
TBRL में रॉकेट-स्लेज सेटअप इंजीनियरों को हवा में आने वाले बहुत ज़्यादा एयरोडायनामिक लोड और स्पीड को सिमुलेट करने की सुविधा देता है, साथ ही ज़मीन पर टेस्टिंग भी जारी रखता है, जहां पैरामीटर्स को ठीक से कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट किया जा सकता है.
इस टेस्ट के दौरान, रेल ट्रैक पर एक टेस्ट रिग को 800 km/h की स्पीड पर चलाकर देखा गया. इस दौरान DRDO के साइंटिस्ट यह बारीकी से मॉनिटर कर पाए कि कैनोपी कैसे कटती है या ब्लास्ट से साफ़ होती है, इजेक्शन सिस्टम कैसे फायर करता है, और पैराशूट से रिकवरी कैसे होती है.
बता दें कि इस ट्रायल से मिले डेटा का इस्तेमाल मौजूदा और भविष्य के फाइटर फ्लीट के लिए देसी एस्केप टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने और क्वालिफिकेशन में किया जाएगा. भारत विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी एयरक्राफ्ट के लिए सेफ्टी सॉल्यूशन तैयार करने के लिए अपने खुद के कैनोपी सेवरेंस और एयरक्रू रिकवरी सिस्टम को डेवलप और वैलिडेट करने पर ज़ोर दे रहा है.
जैसे-जैसे एस्केप सिस्टम लड़ाकू विमानों पर तैनाती के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, अलग-अलग स्पीड, ऊंचाई (सिमुलेशन के ज़रिए) और कॉन्फ़िगरेशन पर आगे भी टेस्ट कैंपेन की उम्मीद है.