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DRDO ने एक स्टार्ट-अप के साथ साइन किया MoU, क्वांटम एप्लीकेशन के लिए विकसित करेंगे डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) ने एक स्टार्ट-अप के साथ 'पहले हाई-वैल्यू डीप टेक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट' पर साइन किए हैं. इसके तहत क्वांटम एप्लीकेशन के लिए 'डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर' (एक खास तरह का क्रायोजेनिक सिस्टम जो मिलीकेल्विन रेंज में बहुत कम तापमान तक पहुंच सकता है) को देश में ही विकसित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा.

यहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) के डायरेक्टर और राजस्थान के अलवर की Zero mK India Pvt. Ltd. के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. मंत्रालय ने बताया कि यह 500 करोड़ रुपये के उस फंड के तहत पहला बड़ा समझौता है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीप-टेक और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स के लिए मंज़ूरी दी थी.

DRDO ने एक बयान में कहा कि TDF स्कीम के तहत, उसने इंडस्ट्री स्टार्टअप 'Zero mK India Pvt. Ltd.' के साथ पहला हाई-वैल्यू डीप-टेक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है. यह एग्रीमेंट 'क्वांटम एप्लीकेशन के लिए 20 mK डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के स्वदेशी विकास के लिए मिलकर काम करने' के मकसद से किया गया है.

डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर खास तरह के क्रायोजेनिक सिस्टम होते हैं, जो मिलीकेल्विन रेंज में बहुत कम तापमान तक पहुंच सकते हैं. कई क्वांटम-कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और उनसे जुड़ी क्वांटम टेक्नोलॉजी को चलाने और उनकी टेस्टिंग के लिए इतने कम तापमान वाला माहौल ज़रूरी होता है.