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DRDO ने एक स्टार्ट-अप के साथ साइन किया MoU, क्वांटम एप्लीकेशन के लिए विकसित करेंगे डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) के डायरेक्टर और राजस्थान के अलवर की Zero mK India Pvt. Ltd के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 1:28 PM IST

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नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) ने एक स्टार्ट-अप के साथ 'पहले हाई-वैल्यू डीप टेक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट' पर साइन किए हैं. इसके तहत क्वांटम एप्लीकेशन के लिए 'डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर' (एक खास तरह का क्रायोजेनिक सिस्टम जो मिलीकेल्विन रेंज में बहुत कम तापमान तक पहुंच सकता है) को देश में ही विकसित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा.

यहां टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) के डायरेक्टर और राजस्थान के अलवर की Zero mK India Pvt. Ltd. के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. मंत्रालय ने बताया कि यह 500 करोड़ रुपये के उस फंड के तहत पहला बड़ा समझौता है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीप-टेक और अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स के लिए मंज़ूरी दी थी.

DRDO ने एक बयान में कहा कि TDF स्कीम के तहत, उसने इंडस्ट्री स्टार्टअप 'Zero mK India Pvt. Ltd.' के साथ पहला हाई-वैल्यू डीप-टेक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है. यह एग्रीमेंट 'क्वांटम एप्लीकेशन के लिए 20 mK डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के स्वदेशी विकास के लिए मिलकर काम करने' के मकसद से किया गया है.

डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर खास तरह के क्रायोजेनिक सिस्टम होते हैं, जो मिलीकेल्विन रेंज में बहुत कम तापमान तक पहुंच सकते हैं. कई क्वांटम-कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म और उनसे जुड़ी क्वांटम टेक्नोलॉजी को चलाने और उनकी टेस्टिंग के लिए इतने कम तापमान वाला माहौल ज़रूरी होता है.

बयान में कहा गया कि 20 mK-क्लास वाले डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर का देश में ही विकास 'नेशनल क्वांटम मिशन' के अनुरूप है और इससे क्वांटम टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड क्रायोजेनिक्स और रणनीतिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की क्षमताएं मजबूत होती हैं, जिससे एक आत्मनिर्भर और क्वांटम-रेडी इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है.

इसमें कहा गया कि, "इससे आयातित क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करने और घरेलू क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को मज़बूत करने में मदद मिलेगी." सिंह ने DRDO, इंडस्ट्री और इस अहम प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स की तारीफ़ की है.

रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया है कि यह साझेदारी उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भविष्य में DRDO और इंडस्ट्री के बीच सहयोग के लिए एक अहम मिसाल कायम करेगी.

इस पहल से जुड़ी टीमों को बधाई देते हुए, रक्षा सचिव और रक्षा R&D विभाग के सचिव तथा DRDO के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने उन्हें प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दीं. इस प्रोजेक्ट की निगरानी, ​​मार्गदर्शन और सहायता सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL) के डायरेक्टर और उनकी टीम कर रही है.

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