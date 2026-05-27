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DoT ने PM-WANI सुधारों के तहत QR-बेस्ड लॉगिन, शॉर्ट-ड्यूरेशन प्लान किए शुरू

PM-WANI के तहत DoT सुधारों में QR-बेस्ड लैपटॉप लॉगिन, 15–60 मिनट के सैशे Wi-Fi प्लान, स्टैंडर्ड SSID शामिल हैं, ताकि यूज़र-फ्रेंडली पब्लिक इंटरनेट एक्सेस बढ़े.

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प्रतीकात्मक छवि (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 4:00 PM IST

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नई दिल्ली: सरकार ने मंगलवार को कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने PM-WANI (प्राइम मिनिस्टर्स वाई-फ़ाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस) फ्रेमवर्क के तहत यूज़र-फ़्रेंडली सुधारों की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका मकसद पूरे देश में सस्ता और आसान पब्लिक वाई-फ़ाई एक्सेस बढ़ाना है.

मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशंस के मुताबिक, नए उपायों में लैपटॉप जैसे सेकेंडरी डिवाइस के लिए QR-बेस्ड ऑथेंटिकेशन, 15, 30 और 60 मिनट के फ़्लेक्सिबल शॉर्ट-ड्यूरेशन वाई-फ़ाई प्लान, और पहचान और भरोसे को बेहतर बनाने के लिए PM-WANI हॉटस्पॉट नामों (SSIDs) का स्टैंडर्डाइज़ेशन शामिल है. DoT ने इन सुधारों को नोटिफ़ाई कर दिया है.

सरकार के मुताबिक, सभी स्टेकहोल्डर्स को आठ हफ़्तों के अंदर रिवाइज़्ड गाइडलाइंस को लागू करने का निर्देश दिया गया है, और जुलाई 2026 तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है. इसमें कहा गया है कि अपडेटेड फ्रेमवर्क के तहत, यूज़र्स एक ऑथेंटिकेटेड स्मार्टफोन ऐप के ज़रिए QR कोड स्कैन करके लैपटॉप और दूसरे डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे लॉगिन में दिक्कत कम होगी और एक्सेस में आसानी होगी.

इसके अलावा, DoT ने हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स को 15, 30 और 60 मिनट के सैशे-स्टाइल शॉर्ट-ड्यूरेशन प्लान शुरू करने की सलाह दी है, जिनका मकसद आने-जाने वालों, स्टूडेंट्स और उन यूज़र्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें ट्रांज़िट हब और मॉल जैसी पब्लिक जगहों पर थोड़ी देर के लिए इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होती है.

PM-WANI हॉटस्पॉट के नाम को भी एक यूनिफाइड PM-WANI ब्रांडिंग सिस्टम के तहत स्टैंडर्डाइज़ किया गया है, ताकि यूज़र्स आसानी से असली नेटवर्क पहचान सकें और कन्फ्यूजन कम हो सके. ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को हर नागरिक के लिए आसान और सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी में बदलने की सरकार की लगातार कोशिशों का हिस्सा हैं.

केंद्रीय कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की लीडरशिप में, PM-WANI इकोसिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका फोकस एक्सेसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, इस्तेमाल में आसानी और लोगों द्वारा इसे अपनाना है.

कम्युनिकेशन और रूरल डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि PM-WANI को यूनिवर्सल पब्लिक Wi-Fi एक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जिसका फोकस इस्तेमाल में आसानी और इसे अपनाने पर है.

उन्होंने कहा कि, "QR-बेस्ड लॉगिन से अब आप अपने फ़ोन पर एक कोड स्कैन करके अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं. हमने हॉटस्पॉट ऑपरेटर्स को 15, 30 और 60 मिनट के शॉर्ट-ड्यूरेशन प्लान देने की भी सलाह दी है."

PM-WANI इकोसिस्टम, जो पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs), PDO एग्रीगेटर्स और ऐप प्रोवाइडर्स के डिस्ट्रिब्यूटेड नेटवर्क के ज़रिए ऑपरेट होता है, नए रिफॉर्म्स के रोलआउट के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होने की उम्मीद है.

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