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डोनाल्ड ट्रंप ने US नेशनल इंटेलिजेंस चीफ जे क्लेटन को नियुक्त किया नया AI Czar

फ़ाइल - जे क्लेटन 15 जुलाई, 2026 को वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान गवाही देते हुए. ( फोटो - AP )

वाशिंगटन: प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों के बारे में शोधकर्ताओं की बढ़ती चेतावनियों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस की नई टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख जे क्लेटन की पुष्टि की.

लंबे समय तक वॉल स्ट्रीट के वकील रहे क्लेटन ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान गोल्डमैन सैक्स और लेहमैन ब्रदर्स की संपत्ति की खरीद में बार्कलेज का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान प्रतिभूति और विनिमय आयोग की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने बड़े पैमाने पर व्यापार-समर्थक रुख अपनाया लेकिन उभरते क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ प्रवर्तन मामले लाए.

सैक्स राष्ट्रपति को AI पर सलाह देना जारी रखते हैं, जैसा कि Nvidia के सीईओ जेन्सेन हुआंग करते हैं. ट्रम्प ने पिछले महीने कहा था कि वह अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्थापित स्पेस फोर्स की तर्ज पर एक AI फोर्स बनाएंगे और संघीय प्रयासों के समन्वय के लिए एक जार का नाम रखेंगे.

ट्रंप ने कहा कि फोर्स को 'हितों की रक्षा करने और सभी अमेरिकियों के जीवन में सुधार लाने' का भी काम सौंपा गया है. उद्यम पूंजीपति डेविड सैक्स के बाद क्लेटन अनौपचारिक उपाधि धारण करने वाले दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे, जिन्होंने पद छोड़ने से पहले ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में यह भूमिका निभाई थी.

क्लेटन के तहत, नया सुपर इंटेलिजेंस फोर्स - कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ट्रम्प का पसंदीदा शब्द - यह सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका AI विकास में 'दुनिया का नेतृत्व करना जारी रखे', राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया.

क्रिप्टो उद्यमी तब से प्रमुख ट्रम्प समर्थक बन गए हैं. ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों का नेतृत्व करने के लिए क्लेटन को नियुक्त किया और जुलाई में सीनेट ने उन्हें खुफिया प्रमुख के रूप में पुष्टि की. तकनीकी उद्योग में उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है.

नियुक्ति तब होगी जब AI शोधकर्ताओं ने AI सिस्टम के खराब होने और बाहरी सिस्टम को हैक करने के मामलों के बाद प्रौद्योगिकी के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है. ट्रम्प ने सख्त AI विनियमन का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि मंदी से चीनी कंपनियों को फायदा हो सकता है और संघीय कानून प्रवर्तन प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने वाले बुरे अभिनेताओं से निपट सकता है.

इस सप्ताह व्हाइट हाउस की बैठक में टेक मालिकों ने सेल्फ-पुलिस AI के लिए एक प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए, एक समझौता जिसे ट्रम्प ने 'नैतिक रूप से बाध्यकारी' बताया.

वाशिंगटन में AI के प्रति दृष्टिकोण में खटास आ गई है, सांसदों पर इसके विकास को रोकने या धीमा करने के लिए मतदाताओं का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे श्रमिकों का विस्थापन हो सकता है और समाज को नुकसान हो सकता है.

उन घटनाओं से उन चिंताओं को बल मिला, जिनमें तकनीकी दिग्गज OpenAI की स्वायत्त प्रणालियां अपनी बाधाओं से बाहर निकल गईं, जिसकी शुरुआत जुलाई में हगिंग फेस के उल्लंघन से हुई - AI मॉडल साझा करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मंच.

क्लेटन ने शनिवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रम्प ने चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच नए टास्क फोर्स पर AI क्षेत्र में अमेरिकी प्रधानता सुनिश्चित करने पर जोर दिया था.

क्लेटन ने जर्नल को बताया कि, "सबसे पहले न होने का जोखिम ज़्यादा है. सबसे पहले न होने से पहचाने गए और न पहचाने गए जोखिम बढ़ जाते हैं, खासकर हमारे दुश्मनों से. सबसे पहले होने से हम अमेरिकी लोगों की ओर से उन जोखिमों का बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे.'