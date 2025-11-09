क्या आप जानते हैं हैज़र्ड लाइट्स के इस्तेमाल का सही तरीका, अगर नहीं तो जानें यहां
कार में हैजर्ड लाइट्स एक सेफ्टी फीचर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. लेकिन बहुत से लोगों को इसका सही तरीका नहीं पता है.
Published : November 9, 2025 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा जारी किए गए साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 1,72,890 लोगों की मौत हुई. इन आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर दिन औसतन 470 से ज़्यादा मौत हुईं, और दुर्घटनाओं में 4,62,825 लोग घायल हुए हैं.
ये सड़क दुर्घटनाएं मुख्य रूप से उन कारणों से हुए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था, जैसे कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना और गलत दिशा में गाड़ी चलाना, और इन पर अंकुश लगाने के लिए, MoRTH ने कहा कि "नागरिकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि सड़कों पर ज़िम्मेदारी भरा व्यवहार और साझा ज़िम्मेदारी की भावना पैदा हो सके."
इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने का एक तरीका है, अपनी कार की हैज़र्ड/आपातकालीन लाइटों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिन्हें अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या जिनका दुरुपयोग किया जाता है.
कार के सभी इंडीकेटर्स एक साथ चमकते हैं, यह फीचर एक बटन के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर आमतौर पर एक लाल त्रिकोण (ऊपर चित्र में) अंकित होता है, ताकि अन्य सड़क यूजर्स के लिए संबंधित वाहन को पहचानना आसान हो जाए. चूंकि इस सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल करने का समय समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहां हैजर्ड लाइट्स के इस्तेमाल का सही तरीका बता रहे हैं.
हैजर्ड लाइट को कब करें ऑन
1. मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फ्लैट टायर
अगर आपकी कार खराब हो जाती है या उसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो ऐसे में तुरंत हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए. ये चमकती लाइट्स दूसरे ड्राइवर्स को बताती हैं कि आपकी कार में कोई समस्या है. इससे उन्हें दूर से ही आपकी गाड़ी को पहचानने, रफ्तार को धीमा करने और सुरक्षित रूप से आगे निकलने में मदद मिलती है. सड़क के किनारे पार्क करके, हैज़र्ड लाइट्स दूसरे ड्राइवर्स को यह भी चेतावनी देती हैं कि आपकी कार रुकी हुई है.
2. एक्सीडेंट के बाद
जब कोई कार दुर्घटना के बाद या मलबे के कारण सड़क के किसी हिस्से को अवरुद्ध कर देती है, तो हैजर्ड लाइट्स चालू करने से दूसरों को धीमा करने और सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने की चेतावनी मिलती है. हैजर्ड लाइट्स आपके वाहन को ज्यादा विजिबल बनाती है और आने वाले ड्राइवर्स को सुरक्षित रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय देती है.
3. कार को टो करते हुए
जब किसी वाहन को टो किया जा रहा हो, तो हैज़र्ड लाइट चालू रखने से दूसरे वाहन चालकों को उसे पहचानना आसान हो जाता है और अन्य वाहन चालकों को पता चल जाता है कि वह अपनी गति से नहीं चल रहा है. इससे उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने और उसके आसपास ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाने में मदद मिलती है.
कब नहीं करना है हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल
1. कोहरे या कम दृश्यता की स्थिति में
कोहरे, बारिश या कम दृश्यता के दौरान ड्राइवर अक्सर यह गलती करते हैं कि वे कार की हैज़र्ड लाइट्स को ऑन कर देते हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे कार को देखना आसान नहीं होता, बल्कि इससे दूसरों को यह भ्रम हो सकता है कि आप स्थिर हैं या चल रहे हैं. इसके बजाय फ़ॉग लैंप और हेडलाइट्स (लो बीम सेटिंग में) का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, ताकि दूसरे ड्राइवर्स आपकी स्थिति और दिशा का अंदाज़ा लगा सकें.
2. सुरंगों में न करें हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल
किसी सुरंग से गुज़रते समय भी हैज़र्ड लाइट्स जलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह कोई आपातकालीन स्थिति नहीं होती. अगर कोई वाहन चालक सुरंग में हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करता है, तो पीछे वाले वाहन चालक भ्रमित हो सकते हैं, और उन्हें लग सकता है कि आपकी कार रुक गई है या खराब हो गई है. बस अपनी हेडलाइट्स जलाकर स्पष्ट दृश्यता बनाए रखें और दूसरों को आपको आसानी से देखने दें.