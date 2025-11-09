ETV Bharat / technology

क्या आप जानते हैं हैज़र्ड लाइट्स के इस्तेमाल का सही तरीका, अगर नहीं तो जानें यहां

हैज़र्ड लाइट्स के इस्तेमाल का सही तरीका ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा जारी किए गए साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें लगभग 1,72,890 लोगों की मौत हुई. इन आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर दिन औसतन 470 से ज़्यादा मौत हुईं, और दुर्घटनाओं में 4,62,825 लोग घायल हुए हैं. ये सड़क दुर्घटनाएं मुख्य रूप से उन कारणों से हुए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था, जैसे कि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना और गलत दिशा में गाड़ी चलाना, और इन पर अंकुश लगाने के लिए, MoRTH ने कहा कि "नागरिकों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि सड़कों पर ज़िम्मेदारी भरा व्यवहार और साझा ज़िम्मेदारी की भावना पैदा हो सके." इस अत्यंत महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बनने का एक तरीका है, अपनी कार की हैज़र्ड/आपातकालीन लाइटों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिन्हें अक्सर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या जिनका दुरुपयोग किया जाता है. कार के सभी इंडीकेटर्स एक साथ चमकते हैं, यह फीचर एक बटन के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर आमतौर पर एक लाल त्रिकोण (ऊपर चित्र में) अंकित होता है, ताकि अन्य सड़क यूजर्स के लिए संबंधित वाहन को पहचानना आसान हो जाए. चूंकि इस सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल करने का समय समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहां हैजर्ड लाइट्स के इस्तेमाल का सही तरीका बता रहे हैं. हैजर्ड लाइट को कब करें ऑन 1. मैकेनिकल ब्रेकडाउन, फ्लैट टायर

अगर आपकी कार खराब हो जाती है या उसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो ऐसे में तुरंत हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए. ये चमकती लाइट्स दूसरे ड्राइवर्स को बताती हैं कि आपकी कार में कोई समस्या है. इससे उन्हें दूर से ही आपकी गाड़ी को पहचानने, रफ्तार को धीमा करने और सुरक्षित रूप से आगे निकलने में मदद मिलती है. सड़क के किनारे पार्क करके, हैज़र्ड लाइट्स दूसरे ड्राइवर्स को यह भी चेतावनी देती हैं कि आपकी कार रुकी हुई है.