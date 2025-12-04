ETV Bharat / technology

क्या कार के अंदर एयर प्यूरिफायर असल में साफ करता है हवा? जानें इनकी सच्चाई

सर्दियों में AQI की समस्या पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलती है. ऐसे में क्या कार के लिए एक एयर प्यूरिफायर लेना सही है.

air purifier
एयर प्यूरिफायर (फोटो क्रेडिट: honeywell)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 2:57 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: सर्दियां आते ही दिल्ली-NCR समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में स्मॉग तेजी से बढ़ जाता है, और यहां पर AQI लेवल अक्सर लाल निशान पर ही रहता है. ऐसे में खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है और यह कई तरीके से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है.

घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी हो जाता है, जबकि घर में लोगों को प्यूरीफायर लगाना भी जरूरी हो जाता है. लेकिन जब आप अपनी कार में होते हैं, जो अक्सर ट्रैफिक में, कंस्ट्रक्शन की धूल और एग्जॉस्ट के धुएं के पास समय बिताते हैं, तो केबिन में फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), एग्जॉस्ट गैस, धूल या एलर्जन का आना मामूली बात है.

कार में लगे हुए रेगुलर केबिन एयर फिल्टर हवा को साफ करने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर वे सिंपल पेपर या फोम पर निर्भर रहते हैं, जो सिर्फ़ बड़ी धूल के कण या पॉलेन को ही रोक सकते हैं. एक खास कार एयर प्यूरीफायर में HEPA (हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर) जैसा हाई-ग्रेड फिल्ट्रेशन बहुत बारीक कणों को पकड़ सकता है और ड्राइव के दौरान नुकसानदायक पॉल्यूटेंट के संपर्क में आने को कम कर सकता है.

एयरप्यूरिफायर कैसे करते हैं काम और क्या चेक करें
एक बेहतर कार एयर प्यूरीफायर में आम तौर पर ये चीज़ें देखना जरूरी होता है:

  • एक प्री-फ़िल्टर (बड़ी धूल और कचरा पकड़ने के लिए)
  • एक HEPA (या HEPA-ग्रेड) फ़िल्टर जो बारीक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5, धुआं, पॉलेन, माइक्रोस्कोपिक धूल) को रोकता है.
  • अक्सर, बदबू, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) या एग्जॉस्ट गैसों को सोखने के लिए एक एक्टिवेटेड-कार्बन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है.

असर काफी हद तक फिल्टर की क्वालिटी और 'क्लीन एयर डिलीवरी रेट' (CADR) पर निर्भर करता है, जो यह बताता है कि प्यूरीफायर हर मिनट या घंटे में कितनी हवा प्रोसेस करता है. एक बंद केबिन में, एक कॉम्पैक्ट प्यूरीफायर बड़े लिविंग रूम की तुलना में ज़्यादा साफ़ फ़र्क ला सकता है, क्योंकि हवा की मात्रा कम और सीमित होती है.

इसके अलावा, गाड़ी के एयर-कंडीशनिंग या वेंटिलेशन सिस्टम को 'रीसर्कुलेशन' मोड में इस्तेमाल करने से भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे प्यूरिफायर के काम करते समय बाहर की गंदी हवा का आना कम हो जाता है.

रिसर्च में क्या बताती है
कार के केबिन की हवा की क्वालिटी पर हुई स्टडीज़ से पता चलता है कि एयर प्यूरीफायर और सही फिल्ट्रेशन से एक्सपोज़र काफी कम हो सकता है. हालांकि इसके साथ, कुछ कमियां भी हैं: अगर राइड बहुत छोटी है, या अगर खिड़कियां/दरवाजे बार-बार खोले जाते हैं, तो प्यूरीफायर के पास पॉल्यूशन लेवल को ठीक से कम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं हो सकता है.

केबिन फिल्टर, भले ही हाई-ग्रेड वाले हों, कार्बन मोनोऑक्साइड या कुछ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) जैसी कुछ गैसों को हटाने में कम असरदार होते हैं, जब तक कि प्यूरिफायर में अच्छा एक्टिवेटेड-कार्बन स्टेज न हो और डिज़ाइन में सीलिंग और एयर सर्कुलेशन का ध्यान न रखा गया हो.

क्या उत्तर भारत में ड्राइव के लिए एयरप्यूरिफायर लेना चाहिए?

दिल्ली और आस-पास के नॉर्थ इंडियन इलाकों में एयर-क्वालिटी की गंभीर समस्या को देखते हुए, एक अच्छी क्वालिटी वाला इन-कार प्यूरीफायर एक फायदेमंद एक्सेसररीज हो सकती है.

  • आपको रोज़ाना आने-जाने में लंबे समय तक ट्रैफिक में रहना पड़ता है, या
  • आप अक्सर तब ट्रैवल करते हैं, जब पॉल्यूशन अपने पीक पर होता है, या
  • आप या आपके पैसेंजर धूल, एलर्जी, या सांस की समस्याओं के प्रति सेंसिटिव हैं.

कार-एयर प्यूरीफायर, जब सही तरीके से चुने और इस्तेमाल किए जाते हैं, तो गाड़ी के केबिन के अंदर PM2.5, धूल, धुएं और एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ों से अच्छी सुरक्षा देते हैं. सर्दियों में दिल्ली-NCR जैसे ज़्यादा प्रदूषण वाले माहौल में, वे आने-जाने से जुड़े खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि एयर प्यूरिफायर कोई रामबाण इलाज नहीं हैं. इनका फ़ायदा उठाने के लिए असरदार फ़िल्ट्रेशन, अच्छा एयरफ़्लो, सही तरीके से इस्तेमाल (खिड़कियां बंद, रीसर्कुलेशन मोड) और रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है.

संपादक की पसंद

