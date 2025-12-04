ETV Bharat / technology

क्या कार के अंदर एयर प्यूरिफायर असल में साफ करता है हवा? जानें इनकी सच्चाई

एयर प्यूरिफायर ( फोटो क्रेडिट: honeywell )

हैदराबाद: सर्दियां आते ही दिल्ली-NCR समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में स्मॉग तेजी से बढ़ जाता है, और यहां पर AQI लेवल अक्सर लाल निशान पर ही रहता है. ऐसे में खुली हवा में सांस लेना सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है और यह कई तरीके से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है. घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनना जरूरी हो जाता है, जबकि घर में लोगों को प्यूरीफायर लगाना भी जरूरी हो जाता है. लेकिन जब आप अपनी कार में होते हैं, जो अक्सर ट्रैफिक में, कंस्ट्रक्शन की धूल और एग्जॉस्ट के धुएं के पास समय बिताते हैं, तो केबिन में फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), एग्जॉस्ट गैस, धूल या एलर्जन का आना मामूली बात है. कार में लगे हुए रेगुलर केबिन एयर फिल्टर हवा को साफ करने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर वे सिंपल पेपर या फोम पर निर्भर रहते हैं, जो सिर्फ़ बड़ी धूल के कण या पॉलेन को ही रोक सकते हैं. एक खास कार एयर प्यूरीफायर में HEPA (हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर) जैसा हाई-ग्रेड फिल्ट्रेशन बहुत बारीक कणों को पकड़ सकता है और ड्राइव के दौरान नुकसानदायक पॉल्यूटेंट के संपर्क में आने को कम कर सकता है. एयरप्यूरिफायर कैसे करते हैं काम और क्या चेक करें

एक बेहतर कार एयर प्यूरीफायर में आम तौर पर ये चीज़ें देखना जरूरी होता है: एक प्री-फ़िल्टर (बड़ी धूल और कचरा पकड़ने के लिए)

एक HEPA (या HEPA-ग्रेड) फ़िल्टर जो बारीक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5, धुआं, पॉलेन, माइक्रोस्कोपिक धूल) को रोकता है.

अक्सर, बदबू, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड (VOCs) या एग्जॉस्ट गैसों को सोखने के लिए एक एक्टिवेटेड-कार्बन लेयर का इस्तेमाल किया जाता है. असर काफी हद तक फिल्टर की क्वालिटी और 'क्लीन एयर डिलीवरी रेट' (CADR) पर निर्भर करता है, जो यह बताता है कि प्यूरीफायर हर मिनट या घंटे में कितनी हवा प्रोसेस करता है. एक बंद केबिन में, एक कॉम्पैक्ट प्यूरीफायर बड़े लिविंग रूम की तुलना में ज़्यादा साफ़ फ़र्क ला सकता है, क्योंकि हवा की मात्रा कम और सीमित होती है.