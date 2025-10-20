Diwali 2025: दिवाली गिफ्ट के लिए बेस्ट बजट स्मार्टफोन्स की लिस्ट, कीमत ₹10,000 से भी कम
अगर आप इस दिवाली पर किसी को बजट रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ अच्छे ऑप्शन बताते हैं.
Published : October 20, 2025 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: अगर आप इस बार दिवाली के मौके पर अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका बजट सिर्फ 10,000 रुपये का है, चिंता करने की कोई बात नहीं है. आप दस हजार रुपये से भी कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन दिवाली गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं. आइए हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बताते हैं, जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है.
Redmi 14C 5G
रेडमी के इस फोन की एमआरपी 12,999 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रही दिवाली सेल में आप इसे सिर्फ 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस कीमत में आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. इस फोन को आप 1,500 रुपये की 6 महीने वाली No Cost EMI में भी खरीद सकते हैं. इस फोन में 6.88 इंच की एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP और अगले हिस्से पर 8MP कैमरा मिलता है. फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 4 Gen 2 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5160mAh की बैटरी के साथ आता है.
iQOO Z10 Lite 5G
इस फोन की एमआरपी 13,999 रुपये है, लेकिन इसे आप अमेज़न पर 9,998 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन में 4GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. इसके अल्वा इस फोन को आप HDFC Bank क्रेडिट कार्ड के जरिए 8,998 रुपये में खरीद सकते हैं. इस फोन में Mediatek Dimensity 6300 5G चिपसेट दिया गया है. इस फोन को टाइटेनियम ब्लू और साइबर ग्रीन कलर में खरीदा जा सकता है. इस फोन में 6000mAh की बैटरी भी मिलती है.
Oppo K13x
इस लिस्ट में ओप्पो का भी एक स्मार्टफोन शामिल है. इस फोन की एमआरपी 15,999 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल सेल में इसे 11,999 रुपये में बेचा जा रहा है. इस कीमत के ऊपर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस और फ्लिपकार्ट एसबीआई कार्ड से 2,488 रुपये की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. इसके अलावा आप ICICI Bank, Axis Bank, SBI Bank, HDFC Bank, Kotak Bank, BHIM UPI, Google Pay, Paytm समेत कई तरीकों से पेमेंट करने पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं. इस तरह से आप इस फोन को कम से कम 9,749 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं.
इस रेंज में यह फोन एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 6.67 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन, Dimensity 6300 चिपसेट, 50MP + 2MP कैमरा सेटअप, 8MP फ्रंट कैमरा, 6000mAh की बड़ी बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. इसके साथ-साथ इस फोन में 360 डिग्री आर्मर बॉडी, IP65 रेटिंग, 120hz रिफ्रेश रेट के साथ-साथ AI Eraser, AI blur और Google Gemini का सपोर्ट भी मिलता है.