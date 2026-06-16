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Hero Splendor+ और HF Deluxe Flex Fuel पर मिल रहा 4000 का डिस्काउंट, जानें कब तक मिलेगा फायदा

Hero Splendor+ और HF Deluxe Flex Fuel पर डिस्काउंट ( फोटो - YouTube/ Hardeep Singh Puri )

हैदराबाद: भारत में कुछ समय पहले ही स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने E85-कम्पैटिबल Hero Splendor+ Flex Fuel और Hero HF Deluxe Flex Fuel को लॉन्च किया था. अब Hero MotoCorp ने दोनों मोटरसाइकिलों पर 4,000 रुपये की छूट की घोषणा की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफ़र सिर्फ जुलाई 2026 तक लागू रहेगा. इससे इन दोनों E85-कम्पैटिबल कम्यूटर मोटरसाइकिलों की कीमतें घटकर क्रमशः 78,710 रुपये और 68,792 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. शुरुआत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लॉन्च की गई Hero Splendor+ Flex Fuel की कीमत 82,710 रुपये थी, जबकि HF Deluxe Flex Fuel की कीमत 72,792 रुपये (एक्स-शोरूम) थी. कीमत कम होने के बाद, Hero Splendor+ Flex Fuel की कीमत स्टैंडर्ड E20-कम्पैटिबल Splendor+ से अब सिर्फ़ 1,153 रुपये ज़्यादा है. वहीं, HF Deluxe Flex Fuel की कीमत अब HF Deluxe i3S Cast वेरिएंट से 1,650 रुपये सस्ती हो गई है. ये मोटरसाइकिलें जुलाई से दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों में बिक्री के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इन्हें धीरे-धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी पेश किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, E85 फ़्यूल (85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल) के साथ इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए, Hero MotoCorp ने स्टैंडर्ड मोटरसाइकिलों के मुकाबले 36 पार्ट्स में बदलाव किए हैं.