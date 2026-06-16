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Hero Splendor+ और HF Deluxe Flex Fuel पर मिल रहा 4000 का डिस्काउंट, जानें कब तक मिलेगा फायदा

Hero ने E85-कम्पैटिबल Hero Splendor+ Flex Fuel और HF Deluxe Flex Fuel को लॉन्च किया था. इन दोनों बाइक्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Hero Splendor+ and HF Deluxe Flex Fuel
Hero Splendor+ और HF Deluxe Flex Fuel पर डिस्काउंट (फोटो - YouTube/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 10:57 AM IST

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हैदराबाद: भारत में कुछ समय पहले ही स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने E85-कम्पैटिबल Hero Splendor+ Flex Fuel और Hero HF Deluxe Flex Fuel को लॉन्च किया था. अब Hero MotoCorp ने दोनों मोटरसाइकिलों पर 4,000 रुपये की छूट की घोषणा की है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफ़र सिर्फ जुलाई 2026 तक लागू रहेगा.

इससे इन दोनों E85-कम्पैटिबल कम्यूटर मोटरसाइकिलों की कीमतें घटकर क्रमशः 78,710 रुपये और 68,792 रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. शुरुआत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लॉन्च की गई Hero Splendor+ Flex Fuel की कीमत 82,710 रुपये थी, जबकि HF Deluxe Flex Fuel की कीमत 72,792 रुपये (एक्स-शोरूम) थी.

कीमत कम होने के बाद, Hero Splendor+ Flex Fuel की कीमत स्टैंडर्ड E20-कम्पैटिबल Splendor+ से अब सिर्फ़ 1,153 रुपये ज़्यादा है. वहीं, HF Deluxe Flex Fuel की कीमत अब HF Deluxe i3S Cast वेरिएंट से 1,650 रुपये सस्ती हो गई है.

ये मोटरसाइकिलें जुलाई से दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों में बिक्री के लिए तैयार हैं, जिसके बाद इन्हें धीरे-धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी पेश किया जाएगा. जानकारी के अनुसार, E85 फ़्यूल (85 प्रतिशत इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल) के साथ इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए, Hero MotoCorp ने स्टैंडर्ड मोटरसाइकिलों के मुकाबले 36 पार्ट्स में बदलाव किए हैं.

कंपनी द्वारा किए गए इन अपडेट्स में ज़्यादा इथेनॉल वाले फ़्यूल को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया फ़्यूल पंप, एक नया सेकेंडरी फ़्यूल फ़िल्टर और एक रीकैलिब्रेटेड ECU शामिल है, जो टैंक में मौजूद इथेनॉल के मिश्रण के आधार पर फ़्यूल सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है.

कंपनी ने यह भी दावा किया है कि E85 पर चलाने से पीक पावर में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी और टॉर्क में तीन प्रतिशत का सुधार होता है. इन मोटरसाइकिल में वही जाना-पहचाना 97.2 cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में E85 फ्यूल पर चलने पर 8.4 bhp की पावर और 8.3 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में, यह लगभग 0.5 bhp और 0.3 Nm की बढ़ोतरी है.

इसके डिजाइन की बात करें तो ये दोनों मोटरसाइकिलें अपने सिर्फ़ पेट्रोल वाले वर्जन से अलग दिखती हैं. इनमें ब्लैक कलर के साथ लाइम-येलो कलर के ग्राफ़िक्स दिए गए हैं. Hero MotoCorp ने फ़्लेक्स-फ़्यूल वाले वर्जन में नया डिजी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया है.

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