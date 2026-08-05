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SpaceX का बेकार हो चुका रॉकेट आज चंद्रमा से टकराएगा, बन जाएगा एक नया क्रेटर

चांद की पथरीली, ऊबड़-खाबड़ और अनोखी सतह की खासियतें 'टर्मिनेटर' से उभरकर सामने आती हैं, यह रोशनी और अंधेरे के बीच का अंतर है. ( फोटो - NASA )

हैदराबाद: SpaceX के एक बेकार हो चुके रॉकेट का ऊपरी हिस्सा आज अनजाने में चंद्रमा से टकराने वाला है. हालांकि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इससे धूल और मलबे का गुबार उठेगा और चंद्रमा की सतह पर एक गड्ढा (क्रेटर) बन जाएगा. Falcon 9 का ऊपरी हिस्सा भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 12:05 बजे (0635 GMT) चंद्रमा की सतह से टकराएगा, जिससे वैज्ञानिक और शौकिया खगोलप्रेमी इस घटना को देख सकेंगे.

NASA ने साफ़ किया है कि इस टक्कर को धरती से बिना किसी उपकरण के नहीं देखा जा सकेगा. हालांकि, लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी के बेंजामिन फर्नांडो के अनुसार, जिनके पास टेलीस्कोप है, वे शायद टक्कर से निकलने वाले मलबे के गुबार को देख पाएं. फर्नांडो इस संभावित टक्कर पर हाल ही में छपे एक रिसर्च पेपर के मुख्य लेखक हैं.

फर्नांडो ने आगे कहा कि यह साफ़ नहीं है कि टक्कर कितनी चमकदार होगी, और यही एक वजह है कि रिसर्चर इस घटना का अध्ययन करना चाहते हैं. स्पेस ट्रैकिंग एक्सपर्ट बिल ग्रे का अनुमान है कि रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चंद्रमा के पश्चिमी हिस्से (जहां सूरज की रोशनी पड़ती है) में आइंस्टीन क्रेटर के पास लगभग 8,700 km/h की रफ़्तार से - जो आवाज़ की रफ़्तार से लगभग सात गुना ज़्यादा है - चंद्रमा से टकराएगा.

फर्नांडो के पेपर में भी टक्कर की यही जगह बताई गई है और रफ़्तार का अनुमान भी लगभग इतना ही लगाया गया है. रिसर्चर रॉकेट का वज़न लगभग 4,000 किलोग्राम मानते हैं, यह मानकर कि उसका सारा प्रोपेलेंट (ईंधन) खत्म हो चुका है. टकराव के समय को देखते हुए, पूर्वी अमेरिका, पूर्वी कनाडा और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में लोगों को इसे देखने का सबसे अच्छा मौका मिलने की संभावना है.

भटका हुआ Falcon 9 का ऊपरी हिस्सा

SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को 15 जनवरी, 2025 को लॉन्च किया गया था. इसने NASA के CLPS (कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज़) प्रोग्राम के तहत Firefly Aerospace के Blue Ghost 1 लूनर लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचाया. जहां बूस्टर तो पृथ्वी पर वापस आ गया, वहीं सौर गतिविधि और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रॉकेट का ऊपरी हिस्सा अनियोजित रूप से चंद्रमा पर वापस लौट गया.

स्पेस एजेंसी ने कहा कि वह रॉकेट के ऊपरी हिस्से और उसके उड़ान के रास्ते के बारे में SpaceX के संपर्क में बनी हुई है. स्वतंत्र खगोलविदों ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा का इस्तेमाल करके रॉकेट के रास्ते का पता लगाया, और बाद में NASA ने पुष्टि की कि इसके चंद्रमा से टकराने की 100 प्रतिशत संभावना है.

NASA ने कहा कि, हालांकि इस मामले में ऐसा पहले से तय नहीं था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर रॉकेट के ऊपरी हिस्से को गिराना तकनीकी रूप से स्वीकार्य और सुरक्षित तरीका है, और कुछ मामलों में, कम ऊंचाई वाली लूनर ऑर्बिट (low lunar orbit) में मिशन के लिए यह एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है.

एजेंसी ने यह भी कहा कि कई ऑपरेटर नियंत्रित टकराव (Controlled Impacts) का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि इससे मिशन के अंत में होने वाले नतीजों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और उन्हें ट्रैक किया जा सकता है.