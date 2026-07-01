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डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 11 साल हुए पूरे, PM मोदी ने गिनाई उपलब्धियां

भारत में अब हर दिन 66 करोड़ UPI ट्रांज़ैक्शन होते हैं, जबकि पूरे देश में लगभग 103 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव हैं. ( फोटो - Meity )

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर कई पोस्ट किए और इस प्रोग्राम के असर और प्रभाव के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, "इस पहल ने गवर्नेंस को नए सिरे से परिभाषित किया है, नागरिकों को सशक्त बनाया है और हर तरह के विकास को तेज़ किया है."

सरकार ने यह भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच का विस्तार किया है, खासकर ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में.

बताया जा रहा है कि इसने तेज़ और पारदर्शी कामकाज के लिए डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत किया है, डिजिटल तकनीकों को आम लोगों तक पहुंचाया है और UPI जैसी पहलों के ज़रिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखी है.

इस प्रोग्राम में इंटरनेट एक्सेस और मोबाइल कनेक्टिविटी से लेकर ई-गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं का डिजिटल बदलाव, UPI और ऐसी ही कई अन्य पहलें शामिल हैं. सरकार ने कहा कि नौ स्तंभों पर आधारित 'डिजिटल इंडिया' ने इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर और सेवाओं को ऑनलाइन लाकर डिजिटल अंतर को कम करने में मदद की है, जिससे लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई में कमी आई है.

हैदराबाद: 1 जुलाई 2026 को 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम' के 11 साल पूरे हो गए हैं. यह भारत की डिजिटल बदलाव की यात्रा में एक अहम पड़ाव है. इस प्रोग्राम का मकसद यह तय करना है कि देश भर में नागरिक कैसे एक-दूसरे से जुड़ें, सीखें, लेन-देन करें और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाएं.

मोदी ने आगे कहा कि, "इसने ज़िंदगी के हर पहलू को छुआ है. आसान डिजिटल पेमेंट और लाभार्थियों तक पारदर्शिता के साथ सीधे फ़ायदा पहुंचाने (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से लेकर बढ़ते डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक्नोलॉजी लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने का एक मज़बूत ज़रिया बन गई है."

उन्होंने आगे कहा कि 'डिजिटल इंडिया' ने इनोवेशन की लहर को भारत के हर हिस्से, खासकर गांवों और टियर-2 व टियर-3 शहरों तक पहुंचाया है. पीएम मोदी ने कहा कि, "देश के हर कोने से युवा उद्यमी, स्टार्टअप और इनोवेटर हमारे ग्रह के सामने मौजूद अहम चुनौतियों के समाधान तैयार कर रहे हैं. इस पहल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत किया है, जिससे गवर्नेंस अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ हुई है."

प्रधानमंत्री ने कुछ आंकड़े भी किए साझा

मापदंड आंकड़े नज़रिया / तुलना 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत 8–10 रुपये एक कप चाय की कीमत से भी कम भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या लगभग 103 करोड़ अमेरिका, इंडोनेशिया, रूस और ब्राज़ील की कुल आबादी से भी ज़्यादा हर दिन UPI ​​ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं 66 करोड़ UK, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज़्यादा पिछले 12 वर्षों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया गया 42 लाख किलोमीटर इतना कि पृथ्वी के 105 से ज़्यादा चक्कर लगाए जा सकें आधार प्रमाणीकरण किया गया 17,750 करोड़ से ज्यादा पृथ्वी की आबादी से 20 गुना से ज़्यादा



पीएम मोदी ने कहा कि जब एक अरब से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, तो इसका असर क्रांतिकारी होता है. उन्होंने कहा कि, "डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों की सफलता ने दुनिया भर में भारत को एक नई पहचान दिलाई है. यह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के देशवासियों के संकल्प को दर्शाता है."

उन्होंने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल इंडिया ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के साथ-साथ गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है. इससे यह बातें संभव हुई हैं:

मोबाइल पर 2,500 से ज़्यादा सरकारी सेवाएं

DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए लाभार्थियों के खातों में सीधे 51 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा ट्रांसफर किए गए

पूरे देश में 42 लाख रूट किलोमीटर से ज़्यादा का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो लगभग 2.2 लाख गांवों को जोड़ता है

UPI दुनिया भर के कुल ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम का लगभग 49 प्रतिशत संभाल रहा है

भारत में 70 करोड़ से ज़्यादा DigiLocker यूज़र्स

'पोषण ट्रैकर' के ज़रिए 8.9 करोड़ से ज़्यादा माताओं और बच्चों के पोषण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग

सस्ता डेटा और 5G का तेज़ी से विस्तार

'स्टार्टअप इंडिया' और 'अटल इनोवेशन मिशन' से डीप-टेक को बढ़ावा

12 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने का काम जारी है

पीएम मोदी ने कहा कि, "डिजिटल दुनिया में हमारी तरक्की ने यह पक्का किया है कि भारत AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऐसी ही दूसरी उभरती हुई टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. इससे विकास और अवसरों के नए रास्ते भी खुलेंगे. हमारा ध्यान ऐसे भविष्य को बनाने पर होगा, जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की सेवा करे, हर नागरिक को सशक्त बनाए और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे."