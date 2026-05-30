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Royal Enfield Classic 650 और नई Bullet 650 में क्या है अंतर, जानें यहां

Royal Enfield Bullet 650 ( फोटो - Royal Enfield )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield ने हाल ही में नई Royal Enfield Bullet 650 को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह Royal Enfield के सफल 650 Twins प्लेटफॉर्म का सातवां मॉडल है. इससे पहले कंपनी की Interceptor 650, Continental GT 650, Bear 650, Shotgun 650, Super Meteor 650 और Classic 650 को पहले ही बेचा जा रहा है. नई Bullet 650 कंपनी की 650cc फैमिली की बिल्कुल नई मेंबर है, और Royal Enfield के मॉडर्न इतिहास में ट्विन-सिलेंडर इंजन वाली पहली Bullet है. हालांकि यह दिखने में Classic 650 जैसी ही है और इसकी कीमत भी Classic 650 के करीब रखी गई है, लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं. यह हम इन दोनों बाइक्स की तुलना करने जा रहे हैं. Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: डिजाइन

Bullet 650 के डिजाइन की बात करें तो इसकी आइकॉनिक विरासत जैसा ही है. इसका आइकॉनिक टियरड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक, बॉडीवर्क पर हाथ से पेंट की गई पिनस्ट्राइप्स के साथ, बुलेट के पुराने ज़माने की याद दिलाता है, जो भारत में बुलेट का ट्रेडमार्क रहा है, जबसे पहली बुलेट 1955 में भारत में बनी थीं, हालांकि बुलेट ब्रांड 1932 से है. बाइक में ट्विन क्रोम फिनिश वाले पीशूटर एग्जॉस्ट, लंबी बेंच-स्टाइल सिंगल-पीस सीट और सिग्नेचर 'टाइगर आई' पायलट लैंप के साथ सिग्नेचर कैस्केट हेडलैंप, सड़क पर तुरंत पहचाने जाने वाले सिल्हूट को प्रदर्शित करते हैं. मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर पिनस्ट्राइप्स और 3D निशानों वाला बॉक्सी रियर फेंडर दिया गया है, जो इस बात को दिखाता है कि यह एक Bullet है और Classic 650 से अलग है. नई Bullet 650 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल Classic 650 जैसा ही मिलता है, जिसमें Classic एनालॉग डायल को डिजिटल LCD इनसेट के साथ जोड़ दिया गया है, जो रेट्रो लुक से समझौता किए बिना, राइड की सभी ज़रूरी जानकारी दिखाता है.