भारतीय प्राइवेट स्पेस सेक्टर का बड़ा कदम, PSLV-C62 से 10 स्पेस मिशन होंगे लॉन्च

ध्रुवा स्पेस का पोलर एक्सेस, सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (SSO) तक स्ट्रक्चर्ड, दोहराने लायक एक्सेस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. ( Image Credit: Dhruva Space )

हैदराबाद: भारत के ज्यादातर लोग अभी तक भारतीय स्पेस सेक्टर की उपलब्धियों के लिए भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी यानी इसरो (ISRO) को ही जानते हैं, लेकिन अब वो वक्त भी आ रहा है कि भारत और दुनिया के लोग भारत की प्राइवेट स्पेस सेक्टर की उपलब्धियों को देखेंगे. भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर लगातार नई ऊंचाईयों को छू रहा है और इसी कड़ी में हैदराबाद की स्पेस टेक कंपनी ध्रुवा स्पेस ने एक बड़ा ऐलान किया है.

8 जनवरी 2026 की हुई प्रेस मीटिंग में कंपनी ने अपने अब तक के सबसे अहम लॉन्च प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसका नाम Polar Access-1 (PA-1) है. इस मिशन के तहत एक साथ 10 स्पेस मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जो भारत के 6 राज्यों और 2 देशों से जुड़ें होंगे.

Polar Access-1 (PA-1) मिशन के तहत एक साथ 10 स्पेस मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जो भारत के 6 राज्यों और 2 देशों से जुड़ें होंगे. (Image Credit: Dhruva Space)

Polar Access-1 की डिटेल्स

यह मिशन 12 जनवरी 2026 को ISRO के भरोसेमंद रॉकेट PSLV-DL-C62 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा. ध्रुवा स्पेस का यह प्रोग्राम खास तौर पर सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में नियमित और संगठित एक्सेस देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. आपको बता दें कि ध्रुवा स्पेस की शुरुआत साल 2012 में हुई थी और तब से यह कंपनी भारत में स्पेस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में लगातार काम कर रही है. कंपनी सैटेलाइट, ग्राउंड स्टेशन और लॉन्च सर्विसेज़ को एक साथ या अलग-अलग समाधान के तौर पर उपलब्ध कराती है.