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iPhone 18 Pro Max के कैमरा सेटअप की जानकारी आई सामने, सितंबर में होगा लॉन्च

हैदराबाद: टेक दिग्गज Apple सितंबर में iPhone 18 सीरीज़ लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस सीरीज में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Ultra शामिल होंगे. हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट की माने तो, क्यूपर्टिनो की टेक कंपनी हाल के सालों में कैमरे में सबसे बड़े अपग्रेड में से एक ला सकती है.

हाल ही में सामने आई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटरनल फाइलों से मिले डायग्नोस्टिक्स लॉग से यह जानकारी मिलती है कि iPhone 18 Pro Max में वेरिएबल अपर्चर सपोर्ट वाला नया Sony मेन कैमरा सेंसर मिल सकता है.

iPhone 18 Pro Max के अनुमानित कैमरा स्पेसिफिकेशन

Notebookcheck की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायग्नोस्टिक्स लॉग से इस बात की जानकारी मिलती है कि iPhone 18 Pro Max में प्राइमरी रियर कैमरे के तौर पर Sony IMX905 इमेज सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा. माना जा रहा है कि यह 48-मेगापिक्सल वाले Sony IMX903 सेंसर को रिप्लेस करने वाला है, जिसका इस्तेमाल अभी iPhone 17 Pro Max में किया जा रहा है.

हालांकि बताया जा रहा है कि सेंसर का नेटिव पिक्सेल साइज़ 1.22μm ही रखा जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, इसमें मुख्य अपग्रेड वेरिएबल अपर्चर मैकेनिज़्म का शामिल होना हो सकता है. थ्योरी के हिसाब से, इससे iPhone कैमरा सेंसर में आने वाली रोशनी की मात्रा को एडजस्ट कर पाएगा, जिससे डेप्थ ऑफ़ फ़ील्ड और एक्सपोज़र पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा.

कई Android OEM पहले ही इस टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं. बता दें कि Samsung ने साल 2018 में Galaxy S9 सीरीज़ के साथ मेन कैमरे के लिए वेरिएबल अपर्चर पेश किया था, लेकिन जगह की कमी और बढ़ती लागत के चलते बाद के मॉडल्स में इसे हटा दिया.