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भारत में नई VinFast VF5 फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

नई VinFast VF5 का भारत में डिजाइन पेटेंट फाइल ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV VinFast VF5 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. भारत में पेटेंट की गई यह कार वैश्विक बाजारों में बिक रहे मौजूदा मॉडल से अलग है. जानकारी के अनुसार, इस अपडेटेड मॉडल में कई तरह के एक्सटीरियर बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों में नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप, बोनट, LED टेललाइट्स और नए बंपर शामिल हैं.

इसके अलावा, कंपनी द्वारा हाल ही में फाइल किया गया यह पेटेंट और भारतीय सड़कों पर इस इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग की खबरें, इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत देती हैं. हाल ही में, सितंबर 2026 में वियतनाम में 'VinFast VF5' के फेसलिफ्ट मॉडल को बिना किसी कैमफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया था.

VinFast VF5 का इंटीरियर (फोटो - VinFast) VinFast VF5 फेसलिफ्ट का भारत में डिजाइन पेटेंट

इसके डिजाइन पेटेंट की बात करें तो नई VinFast VF5 के फ्रंट हिस्से में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. इसके हेडलैंप्स पहले से पतले दिखाई देते हैं, और मौजूदा ग्लोबल-स्पेक मॉडल की तुलना में इन्हें थोड़ा नीचे की तरफ लगाया गया है. इसके अलावा, मौजूदा मॉडल में हेडलैंप्स के नीचे दिए गए मोटे ब्लैक हिस्से को भी पतला कर दिया गया है, जो अब बंपर के निचले ब्लैक हिस्से के साथ मिल जाता है. कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि इसके अलॉय व्हील के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है. कार के साइड में बाकी डिज़ाइन एलिमेंट मौजूदा मॉडल जैसे ही लग रहे हैं. VinFast VF5 के रियर प्रोफाइल की बात करें तो, अपडेटेड VF5 में बड़ी और आपस में जुड़ी हुई LED टेललाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. वियतनाम-स्पेक टेस्ट व्हीकल के टेलगेट के बीच में 'VinFast' लिखा है, और दाईं तरफ VinFast VF5 का बैज लगाया गया है. VinFast VF5 का सीटिंग लेआउट (फोटो - VinFast)