भारत में नई VinFast VF5 फेसलिफ्ट का डिजाइन पेटेंट हुआ फाइल, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स
VinFast ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV VinFast VF5 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है.
Published : October 28, 2026 at 3:34 PM IST
हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी VinFast ने भारतीय बाजार के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV VinFast VF5 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. भारत में पेटेंट की गई यह कार वैश्विक बाजारों में बिक रहे मौजूदा मॉडल से अलग है. जानकारी के अनुसार, इस अपडेटेड मॉडल में कई तरह के एक्सटीरियर बदलाव किए जाएंगे. इन बदलावों में नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप, बोनट, LED टेललाइट्स और नए बंपर शामिल हैं.
इसके अलावा, कंपनी द्वारा हाल ही में फाइल किया गया यह पेटेंट और भारतीय सड़कों पर इस इलेक्ट्रिक SUV की टेस्टिंग की खबरें, इसके जल्द लॉन्च होने का संकेत देती हैं. हाल ही में, सितंबर 2026 में वियतनाम में 'VinFast VF5' के फेसलिफ्ट मॉडल को बिना किसी कैमफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया था.
VinFast VF5 फेसलिफ्ट का भारत में डिजाइन पेटेंट
इसके डिजाइन पेटेंट की बात करें तो नई VinFast VF5 के फ्रंट हिस्से में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. इसके हेडलैंप्स पहले से पतले दिखाई देते हैं, और मौजूदा ग्लोबल-स्पेक मॉडल की तुलना में इन्हें थोड़ा नीचे की तरफ लगाया गया है. इसके अलावा, मौजूदा मॉडल में हेडलैंप्स के नीचे दिए गए मोटे ब्लैक हिस्से को भी पतला कर दिया गया है, जो अब बंपर के निचले ब्लैक हिस्से के साथ मिल जाता है.
कार के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि इसके अलॉय व्हील के डिज़ाइन में बदलाव किया गया है. कार के साइड में बाकी डिज़ाइन एलिमेंट मौजूदा मॉडल जैसे ही लग रहे हैं.
VinFast VF5 के रियर प्रोफाइल की बात करें तो, अपडेटेड VF5 में बड़ी और आपस में जुड़ी हुई LED टेललाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. वियतनाम-स्पेक टेस्ट व्हीकल के टेलगेट के बीच में 'VinFast' लिखा है, और दाईं तरफ VinFast VF5 का बैज लगाया गया है.
VinFast VF5 फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत, बैटरी और रेंज
नई VinFast VF5 को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अलग-अलग बैटरी और मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ बाजार में बेचा जा रहा है. इंडोनेशियन बाजार में इस इलेक्ट्रिक SUV में 29.6 kWh का बैटरी पैक और आगे की तरफ लगी एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. यह सेटअप लगभग 90 hp की पावर और 135 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. कंपनी का दावा है कि यह कार 268 km तक की रेंज देती है.
वहीं अन्य बाज़ारों में, VinFast VF5 को एक 37.23 kWh के बैटरी पैक के साथ बेचा जा रहा है. इस पैक के साथ भी फ्रंट में इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, हालांकि इसका टॉर्क 135 Nm का हो जाता है, लेकिन इसकी पावर आउटपुट 136 hp तक हो जाता है, जो इंडोनेशिया वाले मॉडल के मुकाबले 46 hp ज़्यादा है.
इसके अलावा, इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, और कंपनी का दावा है कि यह कार 326 km तक की रेंज प्रदान करती है. भारत के लिए आने वाले मॉडल के बैटरी पैक और पावरट्रेन के स्पेसिफिकेशन अभी तय नहीं हुए हैं.
कीमत की बात करें तो अगर VinFast VF5 को भारत में लॉन्च किया जाता है, तो इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है. भारत में लॉन्च होने के बाद यह कार Tata Punch EV, Tata Nexon EV और Mahindra XUV 3XO EV से मुकाबला करने वाली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि VinFast ने अभी तक भारत में नई VF5 की लॉन्च टाइमलाइन, पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स या कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.