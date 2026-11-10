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त्योहारी सीजन में शुरू हुई नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी, जानें क्या है कीमत

नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी शुरू ( फोटो - Honda Motorcycle )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारत में ग्राहकों को नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी शुरू कर दी है. अगस्त में लॉन्च होने के बाद, अब इस क्रूज़र बाइक को ग्राहकों तक पहुंचाने का अगला चरण शुरू हो गया है. कंपनी के शोरूम के द्वारा इस मोटरसाइकिल को ग्राहकों तक सौंपना शुरू कर दिया गया है.

ग्राहकों को डिलीवरी देने के एक कार्यक्रम से सिल्वर रंग की बाइक की तस्वीरें भी सामने आई हैं. इससे पहले, चुनिंदा BigWing डीलरशिप पर इस बाइक की पहली यूनिट्स पहुंच चुकी थीं और भारत के लिए इसके स्पेसिफिकेशन्स की भी घोषणा कर दी गई थी.

नई Honda Rebel 300 की कीमत और वेरिएंट्स

भारत में नई Honda Rebel 300 को कुल दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिसमें स्टैंडर्ड वर्ज़न की कीमत 2.22 लाख रुपये है और इसके E-क्लच वेरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसके E-क्लच वेरिएंट की कीमत रेगुलर मॉडल के मुकाबले 40,000 रुपये ज़्यादा है. Honda Rebel 300 (फोटो - Honda Motorcycle) नवंबर की शुरुआत में इन मोटरसाइकिलों का पहला बैच डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया था. नई दिल्ली में Honda BigWing के लाजपत नगर आउटलेट पर 4 नवंबर को दो यूनिट पहुंचीं, और बताया जा रहा है कि इन दोनों में ई-क्लच सिस्टम लगा है.