त्योहारी सीजन में शुरू हुई नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी, जानें क्या है कीमत
Honda Motorcycle ने भारत में ग्राहकों को नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी शुरू कर दी है. यह बाइक अगस्त में लॉन्च हुई थी.
Published : November 10, 2026 at 11:32 AM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारत में ग्राहकों को नई Honda Rebel 300 की डिलीवरी शुरू कर दी है. अगस्त में लॉन्च होने के बाद, अब इस क्रूज़र बाइक को ग्राहकों तक पहुंचाने का अगला चरण शुरू हो गया है. कंपनी के शोरूम के द्वारा इस मोटरसाइकिल को ग्राहकों तक सौंपना शुरू कर दिया गया है.
ग्राहकों को डिलीवरी देने के एक कार्यक्रम से सिल्वर रंग की बाइक की तस्वीरें भी सामने आई हैं. इससे पहले, चुनिंदा BigWing डीलरशिप पर इस बाइक की पहली यूनिट्स पहुंच चुकी थीं और भारत के लिए इसके स्पेसिफिकेशन्स की भी घोषणा कर दी गई थी.
नई Honda Rebel 300 की कीमत और वेरिएंट्स
भारत में नई Honda Rebel 300 को कुल दो वेरिएंट्स में उतारा गया है, जिसमें स्टैंडर्ड वर्ज़न की कीमत 2.22 लाख रुपये है और इसके E-क्लच वेरिएंट की कीमत 2.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसके E-क्लच वेरिएंट की कीमत रेगुलर मॉडल के मुकाबले 40,000 रुपये ज़्यादा है.
नवंबर की शुरुआत में इन मोटरसाइकिलों का पहला बैच डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गया था. नई दिल्ली में Honda BigWing के लाजपत नगर आउटलेट पर 4 नवंबर को दो यूनिट पहुंचीं, और बताया जा रहा है कि इन दोनों में ई-क्लच सिस्टम लगा है.
Honda BigWing डीलर ने अक्टूबर के आखिर में ही ग्राहकों को डिलीवरी की संभावित तारीखों के बारे में बताना शुरू कर दिया था. डिलीवरी की असल तारीखें डीलरशिप को मिलने वाले अलॉटमेंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं.
नई Honda Rebel 300 का पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो नई Honda Rebel 300 में 286.01 cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगाया गया है, जो 8,000 rpm पर 27.2 bhp की पावर और 6,250 rpm पर 24.5 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इन दोनों वर्ज़न में 6-स्पीड गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.
E-क्लच सिस्टम की मदद से राइडर क्लच लीवर को मैन्युअल रूप से इस्तेमाल किए बिना ही गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं, रोक सकते हैं और गियर बदल सकते हैं. बाइक में गियर बदलने का काम पारंपरिक फुट शिफ्टर से ही होता है, जबकि क्लच लीवर उन राइडर्स के लिए उपलब्ध रहता है, जो मैन्युअल तरीके से क्लच का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.
स्टैंडर्ड वेरिएंट का कर्ब वेट 173 kg है, जबकि ई-क्लच (E-Clutch) वर्ज़न का कर्ब वेट 176 kg रखा गया है. इन दोनों में 690 mm की सीट हाइट और 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और डुअल-चैनल ABS मिलता है.