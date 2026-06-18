Maruti Wagon R Bioflex की डिलीवरी हुई शुरू, क्या आपने अपनी बुक कराई, जानें फीचर्स
Maruti Suzuki ने अपनी नई Maruti Wagon R BioFlex की डिलीवरी शुरू कर दी है. कंपनी ने पहले 13 ग्राहकों को इसकी डिलीवरी की.
Published : June 18, 2026 at 10:33 AM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार देश में इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिसके चलते हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी फ्लैक्स फ्यूल कम्पाइंट Maruti Wagon R BioFlex को लॉन्च किया था. अब कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने दिल्ली में अपने पहले ग्राहकों को Maruti Wagon R Bioflex की डिलीवरी की है.
कार निर्माता कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अपने हैंडल पर पोस्ट किया कि उसने दिल्ली में पहले 13 ग्राहकों को फ्लेक्स-फ्यूल से चलने वाली Wagon R की डिलीवरी की है. कंपनी ने आगे बताया कि Wagon R Bioflex की डिलीवरी ऐसे समय में की जा रही है जब सरकार फ्लेक्स-फ्यूल को बढ़ावा दे रही है.
आपको बता दें कि नई Maruti Wagon R BioFlex को हाल ही में 7.24 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया था. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी यह सिर्फ़ कमर्शियल खरीदारों के लिए ही उपलब्ध है.
India’s first Flex-Fuel car is here! #IndiaGoesFlexwithMarutiSuzuki#MarutiSuzuki delivered India’s first Flex-Fuel car, Wagon R Bioflex, to its first 13 customers in Delhi. A milestone born from India’s bold ethanol policy and a commitment to cleaner, greener and self-reliant… pic.twitter.com/kdbL4fJlim— Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) June 17, 2026
Maruti Wagon R Flex Fuel की कीमत
|वेरिएंट्स
|Maruti Wagon R Bioflex
|Wagon R ZXi+ MT
|कीमत में अंतर
|नॉन-मेटालिक पेंट के साथ
|7.24 लाख रुपये
|6.38 लाख रुपये
|86,000 रुपये
|मेटालिक पेंट के साथ
|7.24 लाख रुपये
|6.38 लाख रुपये
|86,000 रुपये
|डुअल टोन पेंट के साथ
|उपलब्ध नहीं
|6.49 लाख रुपये
|--
Maruti Wagon R Flex Fuel का इंजन
इसके पावरट्रेन पर नजर डालें तो जहां, Maruti Wagon R Tour H3 में छोटा 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 69hp की पावर प्रदान करता है. वहीं इसके Flex Fuel वर्जन में K12N 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, हालांकि इसे E85 फ्यूल के साथ कम्पैटिबल होने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं.
कंपनी ने बताया कि यह इंजन E20 से E85 तक के किसी भी इथेनॉल ब्लेंड पर अच्छी तरह काम कर सकता है. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह E100 फ्यूल पर भी चल सकती है. Maruti Suzuki ने Wagon R फ्लेक्स फ्यूल के लिए पावर आउटपुट या फ्यूल एफिशिएंसी जैसे कोई स्पेसिफिकेशन के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है.
Maruti Wagon R Flex Fuel के फीचर्स
Maruti Suzuki के फीचर्स की बात करें तो बायोफ्लेक्स वर्जन में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायर्ड Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी, 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP) का फीचर मिलता है. चूंकि यह टॉप-स्पेक ZXi+ ट्रिम पर आधारित है, इसलिए इसमें रियर वेंट्स के साथ मैनुअल AC, मैनुअली एडजस्ट होने वाला इनसाइड रियरव्यू मिरर, 4 स्पीकर, फ्रंट फॉग लैंप और रियर पार्किंग सेंसर मिल सकता है.