दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने का देसी तरीका! शख्स ने सिर्फ ₹2000 में बना लिया पर्सनल Air Purifier

दिल्ली के व्यक्ति ने सिर्फ दो हजार रुपये में घर पर एयर प्यूरीफायर बना दिया, जिसने 15 मिनट में हवा को साफ कर दिखाया.

Amid rising pollution in Delhi, a man built a DIY air purifier at home for ₹2,000.
दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बीच शख्स ने घर पर बनाया ₹2000 का DIY एयर प्यूरीफायर (फोटो क्रेडिट: Reddit/shukrant25)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 8:41 PM IST

हैदराबाद: आजकल दिल्ली में रहना लोगों के लिए जानलेवा हो चुका है. दिल्ली की हवा इतना ज्यादा प्रदूषित हो गई है, अब वो लोगों के लिए एख धीमे जहर की तरह काम कर रही है. हर साल की तरह इस साल भी सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है. दिल्ली वालों के लिए धुंध, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी एक आम बात हो चुकी है. इस कारण से हर इंसान अपने घर में एक एयर प्यूीफायर लगवाने का विचार कर रहा है ताकि कम से कम उनके घर के भीतर की हवा सुरक्षित हो सके.

हालांकि, ज्यादा कीमत के कारण ज्यादातर इंसान एयर प्यूरीफायर खरीद नहीं पाते हैं. ऐसे में दिल्ली के एक इंसान घर में ही एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल जुगाड़ ढूंढकर निकाला है कि सिर्फ 2,000 रुपये के खर्च में एक पर्सनल एयर प्यूरीफायर बना दिया है. अब इस इंसान और उसके देसी एयर प्यूरीफायर की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर काफी वायरल हो रही है.

Delhi Man Homemade Air Purifier Goes Viral
Reddit पर वायरल हुआ देसी टेक्नोलॉजिकल जुगाड़ (फोटो क्रेडिट: Reddit/shukrant25)

उस इंसान ने बताया है कि उसने सिर्फ ₹2000 में एक DIY एयर प्यूरीफायर तैयार कर लिया. इसके लिए उसने अपने घर पर ही मौजूद कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल किया है. इसमें कामल की बात है कि इस घरेलू प्यूरीफायर ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर AQI को 380 से घटाकर 50 से नीचे कर दिया. यह एक कमाल की बात है.

दिल्ली की हवा फिर बनी जहरीली

हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "Severe" लेवल पर पहुंच चुकी है. कई जगहों पर AQI 400-500 से भी ज्यादा दर्ज किया गया, जो इंसानों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. ऐसे में महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है. लेकिन दिल्ली के एक शख्स ने जो किया, वो हर किसी के लिए एक सस्ता और असरदार समाधान बन सकता है.

कैसे बना सिर्फ ₹2000 में एयर प्यूरीफायर?

Reddit पर यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उसने कुछ सिंपल आइटम्स का इस्तेमाल करके अपने घर में ही पर्सनल एयर प्यूरीफायर (DIY Air Purifier) तैयार किया. DIY Air Purifier में इस्तेमाल की गई चीजें कुछ इस प्रकार हैं:

कंपोनेंट काम अनुमानित कीमत
150mm Exhaust Fanहवा को खींचने के लिए₹750
अमेज़न HEPA Filter खरीदाहवा से धूल और प्रदूषण हटाने के लिए₹1000
इलेक्ट्रिक स्विच, रेगुलेटर और वायरस्पीड कंट्रोल के लिए₹65
कार्ड बोर्ड और ग्लू गनफैन और फिल्टर को जोड़ने के लिए₹150
कुल खर्च लगभग ₹2000

यूजर के अनुसार, फैन को लो स्पीड पर चलाने पर भी 15 मिनट के भीतर AQI 380 से घटकर 50 के नीचे आ गया. इसका मतलह है कि हवा इतनी क्लीन हो गई कि सांस लेना काफी आसान महसूस हुआ. टेस्टिंग के दौरान एक रेफरेंस एयर प्यूरीफायर भी साथ रखा गया ताकि तुलना की जा सके. Reddit पोस्ट में यूजर ने लिखा - “सिर्फ दो हजार में मैंने अपना एयर प्यूरीफायर बना लिया। और इसका रिज़ल्ट देखकर मैं खुद हैरान हूं.”

