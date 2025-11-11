ETV Bharat / technology

दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने का देसी तरीका! शख्स ने सिर्फ ₹2000 में बना लिया पर्सनल Air Purifier

दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के बीच शख्स ने घर पर बनाया ₹2000 का DIY एयर प्यूरीफायर ( फोटो क्रेडिट: Reddit/shukrant25 )

हैदराबाद: आजकल दिल्ली में रहना लोगों के लिए जानलेवा हो चुका है. दिल्ली की हवा इतना ज्यादा प्रदूषित हो गई है, अब वो लोगों के लिए एख धीमे जहर की तरह काम कर रही है. हर साल की तरह इस साल भी सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है. दिल्ली वालों के लिए धुंध, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी एक आम बात हो चुकी है. इस कारण से हर इंसान अपने घर में एक एयर प्यूीफायर लगवाने का विचार कर रहा है ताकि कम से कम उनके घर के भीतर की हवा सुरक्षित हो सके. हालांकि, ज्यादा कीमत के कारण ज्यादातर इंसान एयर प्यूरीफायर खरीद नहीं पाते हैं. ऐसे में दिल्ली के एक इंसान घर में ही एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल जुगाड़ ढूंढकर निकाला है कि सिर्फ 2,000 रुपये के खर्च में एक पर्सनल एयर प्यूरीफायर बना दिया है. अब इस इंसान और उसके देसी एयर प्यूरीफायर की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर काफी वायरल हो रही है. Reddit पर वायरल हुआ देसी टेक्नोलॉजिकल जुगाड़ (फोटो क्रेडिट: Reddit/shukrant25) उस इंसान ने बताया है कि उसने सिर्फ ₹2000 में एक DIY एयर प्यूरीफायर तैयार कर लिया. इसके लिए उसने अपने घर पर ही मौजूद कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल किया है. इसमें कामल की बात है कि इस घरेलू प्यूरीफायर ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर AQI को 380 से घटाकर 50 से नीचे कर दिया. यह एक कमाल की बात है.