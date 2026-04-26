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DeepSeek V4 लॉन्च, अमेरिकन AI Models को कड़ी टक्कर देने वाला सस्ता मॉडल!

अमेरिका के आरोपों के बावजूद DeepSeek V4 की सस्ती कीमत और बेहतर परफॉर्मेंस चीन की AI क्षमता को मजबूत दिखा रही है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर रही है. ( Image Credit: Deepseek )

हैदराबाद: चीन की हैंगझू स्थित स्टार्टअप DeepSeek ने शुक्रवार को अपने नए लार्ज लैंग्वेड मॉडल V4 का प्रीव्यू वर्ज़न रिलीज कर दिया. इस मॉडल को दो रूपों में रिलीज़ किया गया है- पहला DeepSeek-V4-Pro और दूसरा DeepSeek-V4 Flash. कंपनी का दावा है कि V4-Pro दुनिया के टॉप क्लोज्ड-सोर्स मॉडल्स (जैसे OpenAI और Anthropic) के बराबर की परफॉर्मेंस देता है, जबकि यह उन अमेरिकन एआई मॉडल्स की तुलना में काफी सस्ता भी है. V4-Pro में 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं और यह 10 लाख टोकन्स (लगभग 7.5 लाख शब्दों) तक की जानकारी एक साथ समझ सकता है और याद भी रख सकता है. कंपनी का कहना है कि यह कोडिंग और रीज़निंग में भी सभी ओपन-सोर्स मॉडल्स से बेहतर है. इसके बेंचमार्क्स Anthropic के Claude Opus 4.6, OpenAI के GPT-5.4 और Google के Gemini 3.1 Pro के काफी करीब हैं. DeepSeek की टेक रिपोर्ट में खुद लिखा है कि यह GPT-5.4 और Gemini 3.1 Pro से थोड़ा पीछे है, यानी अभी फ्रंटियर मॉडल्स से 3 से 6 महीने पीछे चल रहा है. अमेरिकी एआई मॉडल्स से काफी सस्ता