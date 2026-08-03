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DeepSeek ने लॉन्च किया V4-Flash, Claude Fable 5 और GPT-5.6 को छोड़ा पीछे

DeepSeek के नए मॉडल V4-Flash को दुनिया का सबसे सस्ता AI मॉडल बताया गया है, जो Claude Fable 5 और GPT-5.6 से भी सस्ता है.

DeepSeek V4-Flash has scored 50 points on the Intelligence Index, a score equal to that of Google's Gemini 3.6 Flash.
DeepSeek V4-Flash को Intelligence Index में 50 पॉइंट्स मिले हैं, जो Google के Gemini 3.6 Flash के बराबर स्कोर है. (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 9:08 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: चीन की एआई स्टार्टअप कंपनी DeepSeek ने अपना नया मॉडल V4-Flash लॉन्च कर दिया है. इस नए एआई मॉडल के बारे में रिसर्च फर्म Artificial Analysis का कहना है कि यह दुनिया के जाने-माने AI मॉडल्स में से सबसे सस्ता एआई मॉडल है. इस मामले में डीपसीक ने Anthropic के Claude Fable 5 और OpenAI के GPT-5.6 जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डीपसीक फिलहाल अपने संभावित IPO की तैयारी कर रही है. इस बीच कंपनी ने शुक्रवार को एक नया एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम V4-Flash है. इस मॉडल को लॉन्च करने का मकसद कम कीमत की मदद से एक बार फिर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना है.

गौर करने वाली बात है कि इस साल की शुरुआत में ही डीपसीक के R1 मॉडल ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट ला दी थी, जिसके बाद अमेरिकी कंपनियों के AI में किए जा रहे भारी-भरकम निवेश को लेकर भी सवाल उठने लगे थे.

Artificial Analysis के मुताबिक, V4-Flash की कीमत $0.14 प्रति मिलियन इनपुट टोकन और $0.28 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन है. आपको बता दें कि टोकन असल में उस यूनिट को कहा जाता है, जिससे किसी एआई मॉडल के इस्तेमाल को मापा जाता है.

सैन फ्रांसिस्को बेस्ड इस रिसर्च फर्म के मुताबिक, V4-Flash का एक बेंचमार्क टेस्ट पूरा करने में औसतन सिर्फ 3 सेंट का खर्च आता है, जबकि इसी टेस्ट के लिए चीन की ही राइवल कंपनी Moonshot AI के Kimi K3 मॉडल पर 86 सेंट, OpenAI के GPT-5.6 Sol पर $1.86 और Anthropic के Claude Fable 5 पर पूरे $3.15 खर्च होते हैं.

यह बेंचमार्क कीमत सिर्फ प्राइसिंग से कहीं ज्यादा बेहतर तुलना देता है, क्योंकि इसमें यह भी देखा जाता है कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए मॉडल को कितना डेटा प्रोसेस और जनरेट करना पड़ता है. इसका मतलब कि अगर किसी मॉडल की हेडलाइन कीमत कम भी हो, फिर भी अगर उसे जवाब देने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग स्टेप्स की जरूरत पड़े, तो वह असल में महंगा साबित हो सकता है.

V4-Flash की परफॉर्मेंस कैसी?

अमेरिकन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, उसने अपने इंटेलिजेंस इंडेक्स में V4-Flash को 100 में से 50 पॉइंट्स दिए हैं. बता दें कि यह इंडेक्स कुल नौ अलग-अलग बेंचमार्क्स पर आधारित होता है, जिसमें रीजनिंग, कोडिंग और वर्कप्लेस से जुड़े टास्क शामिल हैं.

यह स्कोर Google के Gemini 3.6 Flash के बराबर है, जबकि Meta के Muse Spark 1.1 और Z.AI के GLM-5.2 से सिर्फ एक पॉइंट पीछे है. इसका मतलब है कि कम कीमत के बावजूद V4-Flash की परफॉर्मेंस काफी कॉम्पिटिटिव मानी जा रही है.

एक समय चीन के AI बूम में सबसे आगे रहने वाली DeepSeek को अब ByteDance, Alibaba, Moonshot AI, MiniMax और Z.AI जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि चीन की तमाम AI कंपनियां अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ-साथ ज्यादा सक्षम और सस्ते AI मॉडल्स लाने की रेस में लगी हैं.

इस बीच सोमवार को ही अलिबाबा ने भी अपना एक एआई मॉडल पेश किया है, जिसका नाम Qwen3.8-Max है. यह अलिबाबा कंपनी का अभी तक का सबसे बड़ा और पावरफुल मॉडल है, जो लगभग पिछले महीने ही लॉन्च हुए Moonshot AI जैसा ही परफॉर्मेंस देता है. उधर, DeepSeek भी अपने V4 मॉडल का एक और पावरफुल वर्जन V4-Pro डेवलप कर रही है, हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है.

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