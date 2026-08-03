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DeepSeek ने लॉन्च किया V4-Flash, Claude Fable 5 और GPT-5.6 को छोड़ा पीछे

DeepSeek V4-Flash को Intelligence Index में 50 पॉइंट्स मिले हैं, जो Google के Gemini 3.6 Flash के बराबर स्कोर है. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: चीन की एआई स्टार्टअप कंपनी DeepSeek ने अपना नया मॉडल V4-Flash लॉन्च कर दिया है. इस नए एआई मॉडल के बारे में रिसर्च फर्म Artificial Analysis का कहना है कि यह दुनिया के जाने-माने AI मॉडल्स में से सबसे सस्ता एआई मॉडल है. इस मामले में डीपसीक ने Anthropic के Claude Fable 5 और OpenAI के GPT-5.6 जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डीपसीक फिलहाल अपने संभावित IPO की तैयारी कर रही है. इस बीच कंपनी ने शुक्रवार को एक नया एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम V4-Flash है. इस मॉडल को लॉन्च करने का मकसद कम कीमत की मदद से एक बार फिर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना है.

गौर करने वाली बात है कि इस साल की शुरुआत में ही डीपसीक के R1 मॉडल ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट ला दी थी, जिसके बाद अमेरिकी कंपनियों के AI में किए जा रहे भारी-भरकम निवेश को लेकर भी सवाल उठने लगे थे.

Artificial Analysis के मुताबिक, V4-Flash की कीमत $0.14 प्रति मिलियन इनपुट टोकन और $0.28 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन है. आपको बता दें कि टोकन असल में उस यूनिट को कहा जाता है, जिससे किसी एआई मॉडल के इस्तेमाल को मापा जाता है.

सैन फ्रांसिस्को बेस्ड इस रिसर्च फर्म के मुताबिक, V4-Flash का एक बेंचमार्क टेस्ट पूरा करने में औसतन सिर्फ 3 सेंट का खर्च आता है, जबकि इसी टेस्ट के लिए चीन की ही राइवल कंपनी Moonshot AI के Kimi K3 मॉडल पर 86 सेंट, OpenAI के GPT-5.6 Sol पर $1.86 और Anthropic के Claude Fable 5 पर पूरे $3.15 खर्च होते हैं.

यह बेंचमार्क कीमत सिर्फ प्राइसिंग से कहीं ज्यादा बेहतर तुलना देता है, क्योंकि इसमें यह भी देखा जाता है कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए मॉडल को कितना डेटा प्रोसेस और जनरेट करना पड़ता है. इसका मतलब कि अगर किसी मॉडल की हेडलाइन कीमत कम भी हो, फिर भी अगर उसे जवाब देने के लिए ज्यादा कंप्यूटिंग स्टेप्स की जरूरत पड़े, तो वह असल में महंगा साबित हो सकता है.