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Huawei चिप्स पर चलेगा DeepSeek V4: Alibaba, ByteDance और Tencent ने दिए बड़े ऑर्डर: रिपोर्ट

अलीबाबा बाइटडांस और टेनसेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने हुवावे चिप्स के सैकड़ों हजार यूनिट्स के ऑर्डर दिए हैं. ( Image Credit: AP )

हैदराबाद: चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप कंपनी डीपसीक अपनी अगली बड़ी एआई मॉडल DeepSeek V4 को पूरी तरह हुवावे के लेटेस्ट चिप्स पर चलाने की तैयारी में है. अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट द इंफोर्मेशन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला अमेरिकी की सैंक्शन्स के बीच चीन की घरेलू टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ाने का साफ संकेत हैं. रिपोर्ट में पांच सोर्स के हवाले से बताया गया है कि अलीबाबा ग्रुप, बाइटडांस और टेनसेंट होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनियों ने हुवावे के आने वाले चिप्स के सैकड़ों हजार यूनिट्स के बड़े ऑर्डर दिए गए हैं. ये ऑर्डर खासतौर पर वी-4 मॉडल के लॉन्च की तैयारी के लिए हैं. उम्मीद है कि यह नया मॉडल कुछ हफ्तों में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा. डीपसीक ने पिछले कुछ महीनों से हुवावे टेक्नोलॉजीज और दूसरे चीनी चिप डिजाइनर कैम्ब्रिकॉन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर काम किया. दोनों कंपनियों की मदद से मॉडल के अंडरलाइंग कोड को फिर से लिखा गया और टेस्टिंग भी की गई ताकि चीनी चिप्स पर अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके. कंपनी V4 के दो और वेरिएंट्स पर भी काम कर रही है जो अलग-अलग क्षमताओं के लिए बनाए जा रहे हैं और इन्हें भी घरेलू चिप्स पर ऑप्टिमाइज किया जाएगा. V3 और R1 मॉडल्स ने मचाई थी हलचल