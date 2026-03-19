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DarkSword Spyware: 22 करोड़ से ज्यादा iPhones पर हैकिंग का खतरा, एप्पल ने यूज़र्स को दी चेतावनी!

रिप्रजेंटेशनल इमेज ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: DarkSword नाम के एक नए स्पाईवेयर ने आईफोन यूज़र्स को एक गहरी चिंता में डाल दिया है. दरअसल, यह खतरनाक स्पाईवेयर आईफोन्स पर अटैक कर रहा है, जो आईफोन यूज़र्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मालवेयर कमजोर डिवाइस पर अटैक करता है और पल भर में हैकिंग करके डेटा चुरा लेता है. इससे लाखों-करोड़ों आईफोन्स पर असर पड़ने का अंदाजा जताया जा रहा है. लुकआउट आईवेरिफाई और अल्फाबेट की गूगल कंपनी ने मिलकर इसके बारे में गहन अध्ययन किया है. शोधकर्ताओं ने डार्कस्वॉर्ड पर विस्तार में नोट्स भी रिलीज़ किए हैं, जो इस स्पाईवेयर के अटैक करने के प्रोसेस को समझाते हैं. शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 22 करोड़ से 27 करोड़ आईफोन अभी पुराने आईओएस वर्ज़न चलाने के कारण इस स्पाईवेयर का शिकार बन सकते हैं. DarkSword स्पाईवेयर कैसे अटैक करता है? यह स्पाईवेयर कई वैध यूक्रेनी वेबसाइट्स में छिपा हुआ पाया गया है. यह आईओएस के 18.4 से 18.6.2 वर्ज़न तक के फोन्स को प्रभावित करता है और इसमें बहुत ही सुंदर लेकिन खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले सार्वजनिक रूप से कभी नहीं देखी गई थीं. उसके बाद जैसे ही कोई यूज़र्स उस संक्रमित साइट पर विजिट करता है वैसे ही स्पाईवेयर बिना आवाज के डिवाइस हैक कर लेता है. उसके बाद वो स्पाईवेयर वाईफाई, पासवर्ड, टेक्स्ट मैसेज, कॉल हिस्ट्री, रूट लोकेशन हिस्ट्री जैसे तमाम जरूरी जानकारियों को चुरा लेता है. इस स्पाईवेयर से प्रभावित हुई वेबसाइट्स में से एक का एड्रेस .gou.ua था, जो यह साफ करता है कि हैकर्स यूक्रेन की सरकारी सर्वर तक एक्सेस बनाने में भी सफल हो गए थे. यूक्रेनी वेबसाइट्स ही नहीं, यह अन्य देशों की वेबसाइट्स को भी प्रभावित कर सकता है.