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IPL के क्रेज का फायदा उठा रहे साइबर क्रिमिनल्स, 1,000 से ज़्यादा फेक वेबसाइट्स की पहचान

नई दिल्ली: कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि साइबर क्रिमिनल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर ऑनलाइन स्कैम और मैलवेयर अटैक कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी फर्म CloudSEK का दावा है कि उसने IPL से जुड़े 1,000 से ज़्यादा नकली डोमेन की पहचान की है, जो चल रही Twenty20 (T20) क्रिकेट लीग के दौरान क्रिकेट फ़ैन्स को टारगेट कर रहे हैं.

अपनी जांच के दौरान, फर्म ने नकली IPL टिकट बेचने वाले 600 से ज़्यादा फ्रॉड डोमेन और 400 से ज़्यादा नकली 'फ्री स्ट्रीमिंग' वेबसाइट का पता लगाया, जिनमें से कई का इस्तेमाल मैलवेयर पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.

रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर क्रिमिनल क्रिकेट फैंस की जल्दी और इमोशनल भावनाओं का तेज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं, खासकर वे जो हाई-प्रोफ़ाइल मैचों के दौरान लास्ट-मिनट टिकट या फ़्री ऑनलाइन स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं.

CloudSEK सिक्योरिटी कंसल्टेंट सौरजीत मजूमदार ने कहा कि, "फेक टिकटिंग बैकएंड दिखाता है कि ये स्कैम कितने इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो गए हैं. ऑपरेटर सिर्फ फेक टिकट ही नहीं बेच रहे हैं. वे कन्वर्ज़न ट्रैक कर रहे हैं, कीमतें एडजस्ट कर रहे हैं, पेमेंट वेरिफाई कर रहे हैं और विक्टिम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या भविष्य के स्कैम के लिए बेचा जा सकता है."