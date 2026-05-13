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IPL के क्रेज का फायदा उठा रहे साइबर क्रिमिनल्स, 1,000 से ज़्यादा फेक वेबसाइट्स की पहचान

CloudSEK ने नकली IPL टिकट बेचने वाले 600 से ज्यादा धोखाधड़ी वाले डोमेन और 400 से ज्यादा नकली फ्री स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स की पहचान की है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - IANS Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि साइबर क्रिमिनल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाकर ऑनलाइन स्कैम और मैलवेयर अटैक कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी फर्म CloudSEK का दावा है कि उसने IPL से जुड़े 1,000 से ज़्यादा नकली डोमेन की पहचान की है, जो चल रही Twenty20 (T20) क्रिकेट लीग के दौरान क्रिकेट फ़ैन्स को टारगेट कर रहे हैं.

अपनी जांच के दौरान, फर्म ने नकली IPL टिकट बेचने वाले 600 से ज़्यादा फ्रॉड डोमेन और 400 से ज़्यादा नकली 'फ्री स्ट्रीमिंग' वेबसाइट का पता लगाया, जिनमें से कई का इस्तेमाल मैलवेयर पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.

रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर क्रिमिनल क्रिकेट फैंस की जल्दी और इमोशनल भावनाओं का तेज़ी से फ़ायदा उठा रहे हैं, खासकर वे जो हाई-प्रोफ़ाइल मैचों के दौरान लास्ट-मिनट टिकट या फ़्री ऑनलाइन स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं.

CloudSEK सिक्योरिटी कंसल्टेंट सौरजीत मजूमदार ने कहा कि, "फेक टिकटिंग बैकएंड दिखाता है कि ये स्कैम कितने इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो गए हैं. ऑपरेटर सिर्फ फेक टिकट ही नहीं बेच रहे हैं. वे कन्वर्ज़न ट्रैक कर रहे हैं, कीमतें एडजस्ट कर रहे हैं, पेमेंट वेरिफाई कर रहे हैं और विक्टिम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है या भविष्य के स्कैम के लिए बेचा जा सकता है."

मजूमदार ने आगे कहा कि, "IPL स्केल, इमोशन और अर्जेंसी को एक साथ लाता है. साइबर क्रिमिनल ठीक इसी का फायदा उठाते हैं." रिपोर्ट में इन नकली वेबसाइट्स की बारीकियों पर रोशनी डाली गई है, और यूज़र्स को नकली टिकटिंग वेबसाइट्स के साथ-साथ नकली स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स से भी सावधान रहने को कहा गया है, जो मैलवेयर इन्फेक्शन, संदिग्ध रीडायरेक्ट, क्रेडेंशियल चोरी के हमलों और फाइनेंशियल स्कैम के लिए गेटवे का काम करती हैं.

नकली टिकटिंग वेबसाइट्स

  • स्कैमर जाने-पहचाने लोगो और लेआउट का इस्तेमाल करके भरोसेमंद टिकटिंग प्लेटफॉर्म के लुक और फील की नकल करते हैं.
  • फैंस से सीट चुनने, पर्सनल डिटेल्स डालने और UPI, कार्ड, QR कोड या पेमेंट गेटवे से पेमेंट करने के लिए कहा जाता है.
  • पेमेंट के बाद, पीड़ितों को अक्सर बुकिंग ID और QR कोड वाले नकली PDF टिकट मिलते हैं. धोखाधड़ी का पता तभी चलता है जब उन्हें स्टेडियम के गेट पर एंट्री नहीं दी जाती.
  • कुछ साइट्स क्लिक, फ़ॉर्म सबमिशन और पेमेंट को मॉनिटर करने के लिए Meta Pixel ट्रैकिंग का इस्तेमाल करती हैं - बिल्कुल असली ई-कॉमर्स बिज़नेस की तरह - जिससे वे अपने स्कैम को बेहतर बना सकें.

नकली स्ट्रीमिंग वेबसाइट

  • धोखाधड़ी वाली साइट्स 'IPL फ्री लाइव स्ट्रीम' या मैच से जुड़ी क्वेरी जैसी सर्च में दिखने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं.
  • ये साइट्स सिर्फ़ स्ट्रीम देने में ही फेल नहीं होतीं, वे अक्सर मैलवेयर फैलाती हैं, यूज़र्स को संदिग्ध पेज पर रीडायरेक्ट करती हैं, या लॉगिन क्रेडेंशियल चुरा लेती हैं.

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