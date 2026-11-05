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AI-आधारित 'क्रैफ्टी फाल्कन' के साइबर हमले बढ़े, CERT-In ने वित्तीय कंपनियों को दी चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

नई दिल्ली: इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), फिनटेक फर्मों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए एक नई चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी अनधिकृत फंड ट्रांसफर से जुड़े साइबर हमलों में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर दी गई है.

CERT-In ने बताया कि उसने 'क्रैफ्टी फाल्कन' नामक एक चल रहे साइबर अभियान में काफी तेजी देखी है. यह अभियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित टूल्स का इस्तेमाल करता है, ताकि हमलों को ऑटोमेट किया जा सके और वित्तीय प्रणालियों की कमजोरियों का तेजी से फायदा उठाया जा सके.

यह एडवाइजरी अक्टूबर में जारी की गई, एक पिछली चेतावनी के बाद आई है, जिसमें पेमेंट और डिस्बर्समेंट एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) के दुरुपयोग के जरिए धोखाधड़ी से फंड ट्रांसफर किए जाने के बारे में बताया गया था. CERT-In के अनुसार, बैंकों, NBFCs और फिनटेक कंपनियों से सफल घुसपैठ की रिपोर्टें लगातार मिल रही हैं. इनमें कुछ ऐसे संस्थान भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछली चेतावनियों के बाद सुधारात्मक कदम उठाए थे. कई मामलों में, हमलावर उन संस्थानों को फिर से निशाना बनाने आए, जहां पहचानी गई कमियों को पूरी तरह से दूर नहीं किया गया था. निगरानी संस्था ने कहा कि हमलावर अब अक्सर सप्ताहांत, छुट्टियों और ऐसे अन्य समय पर हमले करते हैं, जब सुरक्षा निगरानी कम होती है, जिससे इन हमलों का पता लगाना और उन पर प्रतिक्रिया देना और भी मुश्किल हो जाता है.