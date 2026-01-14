साइबर-सक्षम धोखाधड़ी अब सबसे व्यापक वैश्विक खतरों में से एक, ग्लोबल साइबर सेफ्टी आउटलुक की रिपोर्ट
वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2026 की एक रिपोर्ट सामने आई है. इसमें बताया गया है कि AI, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी को बढ़ा रहा है.
Published : January 14, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2026 के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-राजनीतिक विखंडन और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी में वृद्धि वैश्विक साइबर जोखिम परिदृश्य को अभूतपूर्व गति से फिर से परिभाषित कर रही है. एक्सेंचर के सहयोग से विकसित की गई यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि साइबर-सक्षम धोखाधड़ी एक व्यापक खतरा बन गई है.
यह बदलाव धोखाधड़ी के बढ़ते सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है, क्योंकि यह कई क्षेत्रों तक फैल रहा है. ताजा रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि कैसे AI आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को सुपरचार्ज कर रहा है. भू-राजनीतिक विखंडन इन जोखिमों को और बढ़ा देता है, साइबर सुरक्षा रणनीतियों को नया आकार देता है और सभी क्षेत्रों में तैयारियों के अंतर को बढ़ाता है.
इस सर्वेक्षण में 92 देशों के 804 वैश्विक व्यापारिक लीडर्स को शामिल किया गया, जिनमें 105 सीईओ, 316 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और 123 अन्य सी-सूट अधिकारी, जिनमें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी शामिल हैं.
2026 के उभरते साइबर परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख कारक
मौजूदा समय में AI, साइबर सुरक्षा जोखिमों को अभूतपूर्व रफ्तार से बढ़ा रहा है. साल 2025 में AI से संबंधित कमजोरियां किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में तेजी से बढ़ीं, और 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बढ़ोतरी की सूचना दी. जेनरेटिव AI (34 प्रतिशत) और बढ़ती प्रतिकूल क्षमताओं (29 प्रतिशत) से जुड़े डेटा लीक 2026 के लिए प्रमुख चिंताओं में से हैं.
इसके अलावा, 94 प्रतिशत लीडर्स को उम्मीद है कि AI 2026 में साइबर सुरक्षा को आकार देने वाली सबसे परिणामी शक्ति होगी. संगठन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि AI सुरक्षा का आकलन करने वाली हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 37 प्रतिशत से 64 प्रतिशत हो गई है.
भू-राजनीति वैश्विक साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही है, और 64 प्रतिशत संगठन अब भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों को अपनी जोखिम रणनीतियों में शामिल कर रहे हैं, और 91 प्रतिशत सबसे बड़े उद्यम अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को तदनुसार समायोजित कर रहे हैं.
31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रमुख साइबर घटनाओं को प्रबंधित करने की अपने देश की क्षमता पर कम विश्वास व्यक्त किया. मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 84 प्रतिशत से लेकर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 13 प्रतिशत तक आत्मविश्वास का स्तर व्यापक रूप से भिन्न रहा है.
साइबर-सक्षम धोखाधड़ी एक व्यापक वैश्विक खतरा बन गई है. उत्तरदाताओं में से 73 प्रतिशत लोग 2025 में सीधे तौर पर प्रभावित किसी व्यक्ति को जानते थे और सीईओ अब धोखाधड़ी और फ़िशिंग को रैंसमवेयर से आगे उनकी शीर्ष चिंताओं में रखते हैं.
आपूर्ति शृंखलाएं एक प्रमुख प्रणालीगत कमज़ोरी बनी हुई हैं. बड़ी कंपनियों में, 65 प्रतिशत थर्ड पार्टी और आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को अपनी सबसे बड़ी साइबर लचीलापन बाधा बताते हैं, जो पिछले साल 54 प्रतिशत से ज्यादा है.
प्रमुख क्लाउड और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की घटनाओं के साथ, एकाग्रता जोखिम भी तीव्र हो रहा है, यह दर्शाता है कि कैसे बुनियादी ढांचे-स्तर की विफलताएं परस्पर जुड़े डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक डाउनस्ट्रीम प्रभावों को ट्रिगर कर सकती हैं.
साइबर असमानता विभिन्न क्षेत्रों और सेक्टरों में बढ़ रही है. बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटे संगठनों में अपर्याप्त लचीलेपन की रिपोर्ट करने की संभावना दोगुनी है. क्षेत्रीय स्तर पर, साइबर सेफ्टी प्रतिभा की कमी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सबसे अधिक स्पष्ट है. यहां 65 प्रतिशत संगठन अपने सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त कौशल की रिपोर्ट करते हैं, जबकि उप-सहारा अफ्रीका में 63 प्रतिशत संगठन समान बाधाओं का सामना करते हैं.