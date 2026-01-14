ETV Bharat / technology

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी अब सबसे व्यापक वैश्विक खतरों में से एक, ग्लोबल साइबर सेफ्टी आउटलुक की रिपोर्ट

हैदराबाद: विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2026 के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-राजनीतिक विखंडन और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी में वृद्धि वैश्विक साइबर जोखिम परिदृश्य को अभूतपूर्व गति से फिर से परिभाषित कर रही है. एक्सेंचर के सहयोग से विकसित की गई यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि साइबर-सक्षम धोखाधड़ी एक व्यापक खतरा बन गई है.

यह बदलाव धोखाधड़ी के बढ़ते सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करता है, क्योंकि यह कई क्षेत्रों तक फैल रहा है. ताजा रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि कैसे AI आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को सुपरचार्ज कर रहा है. भू-राजनीतिक विखंडन इन जोखिमों को और बढ़ा देता है, साइबर सुरक्षा रणनीतियों को नया आकार देता है और सभी क्षेत्रों में तैयारियों के अंतर को बढ़ाता है.

इस सर्वेक्षण में 92 देशों के 804 वैश्विक व्यापारिक लीडर्स को शामिल किया गया, जिनमें 105 सीईओ, 316 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और 123 अन्य सी-सूट अधिकारी, जिनमें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य जोखिम अधिकारी शामिल हैं.

2026 के उभरते साइबर परिदृश्य को आकार देने वाले प्रमुख कारक

मौजूदा समय में AI, साइबर सुरक्षा जोखिमों को अभूतपूर्व रफ्तार से बढ़ा रहा है. साल 2025 में AI से संबंधित कमजोरियां किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में तेजी से बढ़ीं, और 87 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बढ़ोतरी की सूचना दी. जेनरेटिव AI (34 प्रतिशत) और बढ़ती प्रतिकूल क्षमताओं (29 प्रतिशत) से जुड़े डेटा लीक 2026 के लिए प्रमुख चिंताओं में से हैं.

इसके अलावा, 94 प्रतिशत लीडर्स को उम्मीद है कि AI 2026 में साइबर सुरक्षा को आकार देने वाली सबसे परिणामी शक्ति होगी. संगठन प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कि AI सुरक्षा का आकलन करने वाली हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 37 प्रतिशत से 64 प्रतिशत हो गई है.

भू-राजनीति वैश्विक साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही है, और 64 प्रतिशत संगठन अब भू-राजनीतिक रूप से प्रेरित हमलों को अपनी जोखिम रणनीतियों में शामिल कर रहे हैं, और 91 प्रतिशत सबसे बड़े उद्यम अपनी साइबर सुरक्षा स्थिति को तदनुसार समायोजित कर रहे हैं.