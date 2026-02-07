दुबई ने लॉन्च की अपनी पहली ड्राइवरलेस RT6 टैक्सी सर्विस, प्रधानमंत्री शेख हमदान ने की सवारी
दुबई के क्राउन प्रिंस ने Baidu Apollo Go द्वारा विकसित फुली ऑटोनॉमस RT6 Taxi वाहनों के संचालन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है.
हैदराबाद: दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने Baidu Apollo Go द्वारा विकसित पूरी तरह से ऑटोनॉमस RT6 Taxi वाहनों के संचालन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. यह लॉन्च दुबई के बड़े स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम का हिस्सा है. इस कदम से वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में इस सेवा को आम लोगों के लिए लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है.
एडवांस व्हीकल तकनीक
यह गाड़ी ऑटोनॉमस टैक्सी गाड़ियों की छठी जेनरेशन है और इसे खास तौर पर बड़े पैमाने पर ऑटोनॉमस मोबिलिटी सर्विस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें 40 से ज़्यादा सेंसर लगाए गए हैं, जिनमें हाई-प्रिसिशन LiDAR सिस्टम, मल्टी-बैंड रडार और एडवांस्ड कैमरे शामिल हैं.
ये टेक्नोलॉजी गाड़ी को अपने आस-पास के माहौल को पूरी तरह से समझने, बदलते ट्रैफिक हालात पर प्रतिक्रिया देने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मंज़ूर सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से रियल-टाइम फैसले लेने में मदद करती हैं. गाड़ी का ऑपरेशन एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है, जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम, हाई-डेफिनिशन मैप्स और रियल-टाइम डेटा को मिलाता है.
यह ट्रैफिक कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अनुमति देता है, साथ ही जटिल शहरी सेटिंग्स में प्रभावी नेविगेशन और चौराहों, पैदल चलने वालों और दूसरी कारों के साथ इंटरैक्शन को आसान बनाता है.
यह टेक्नोलॉजी बड़े ऑपरेशनल एक्सपीरिएंस पर आधारित है, क्योंकि ऑपरेटर की गाड़ियों ने 150 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा सुरक्षित ड्राइविंग की है और अलग-अलग शहरों में 10 मिलियन से ज़्यादा ऑटोनॉमस मोबिलिटी यात्राएं की हैं. इस एक्सपीरिएंस से ऐसे एडवांस्ड और स्केलेबल ऑपरेशनल मॉडल बनाने में मदद मिली है, जो बड़े कमर्शियल रोलआउट की ज़रूरतों को पूरा करते हैं.
सहयोग से प्रगति में तेज़ी
दुबई में ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस की शुरुआत रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और Baidu Apollo Go के बीच सहयोग से हुई है, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट 2025 में हुई एक मीटिंग के बाद हुई. इस मीटिंग में ऑटोनॉमस मोबिलिटी में सहयोग के अवसरों की जांच की गई और कंपनी के दुनिया भर के ज्ञान और एक्सपीरिएंस का आकलन किया गया, जो ट्रांसपोर्टेशन में भविष्य की टेक्नोलॉजी को तेजी से लागू करने के दुबई के लक्ष्य के साथ मेल खाता है.
दोनों पक्षों के बीच सहयोग में कम समय में तेज़ी से प्रगति हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए गए और पूरे अमीरात में चुनी हुई सड़कों पर ऑटोनॉमस गाड़ियों के ऑपरेशनल ट्रायल शुरू किए गए. प्लानिंग फेज़ से असल इम्प्लीमेंटेशन तक का बदलाव लगभग 10 महीनों में हासिल किया गया, जो दुबई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एफिशिएंसी, फैसले लेने की तेज़ी और इसके स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को दिखाता है.
ऑपरेशन सेंटर
Baidu Apollo Go ने दुबई में एक ऑटोनॉमस व्हीकल ऑपरेशंस और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है, जो चीन के बाहर कंपनी का पहला ऑपरेशन सेंटर है. यह कदम दिखाता है कि ग्लोबल कंपनियों को अमीरात के एडवांस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अगली-जनरेशन की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने और आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर कितना भरोसा है, साथ ही अगले कुछ सालों में दुबई में कंपनी के ऑटोनॉमस व्हीकल फ्लीट को 1,000 से ज़्यादा गाड़ियों तक बढ़ाने का इरादा भी है.
यह फैसिलिटी दुबई साइंस पार्क में है और 2,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई है. इसे ऑटोनॉमस व्हीकल फ्लीट की देखरेख और मैनेजमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है, जिसमें कमांड और कंट्रोल सेंटर, सिमुलेशन और ट्रेनिंग एरिया के साथ-साथ ऑपरेशनल और मेंटेनेंस स्पेस भी शामिल हैं.
यह सेंटर रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन, व्हीकल परफॉर्मेंस की लगातार ट्रैकिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस और टेक्निकल इंस्पेक्शन के कामों को लागू करने की सुविधा देता है. यह सेफ्टी असेसमेंट को भी सपोर्ट करता है और ऑपरेशनल निर्देशों पर तेज़ और कुशल प्रतिक्रिया की गारंटी देता है.