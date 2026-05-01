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Google Photos से अपने कपड़ों को स्कैन करके बनाएं डिजिटल वॉर्डरोब, जोड़े गए नए AI फीचर्स

Google Photos और Gemini को मिले नए AI फ़ीचर्स ( फोटो - Google )

हैदराबाद: Google ने Google Photos के लिए एक नया AI-पावर्ड फ़ीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूज़र्स अपने कपड़ों का एक डिजिटल क्लोसेट बना सकेंगे. यह फ़ीचर आपकी तस्वीरों में पहने हुए कपड़ों को कैटलॉग करेगा और उन्हें व्यवस्थित तरीके से दिखाने के लिए एक 'वार्डरोब' कलेक्शन तैयार करेगा, जिससे आपको अपने लिए सही आउटफिट चुनने में आसानी होगी. इसके अलावा, इस टेक दिग्गज ने Gemini में एक नई क्षमता जोड़ी है, जिससे यूज़र्स सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट देकर फ़ाइलें बना और डाउनलोड कर सकेंगे. इससे Google Docs या Sheets में डेटा कॉपी करने की परेशानी बच जाएगी. यह फ़ीचर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को सीधे चैट में ही डाउनलोड करने लायक और शेयर करने के लिए तैयार PDF, Word, Docs, Excel, Sheets, Slides, और अन्य फ़ॉर्मेट में बदल देता है. Google Photos ने AI-पावर्ड डिजिटल वॉर्डरोब पेश किया (फोटो - Google) Google Photos का डिजिटल वार्डरोब

Google Photos का नया फ़ीचर AI का इस्तेमाल करके यूज़र की फ़ोटो से कपड़ों को अपने-आप स्कैन और कैटलॉग करता है, और उनके वॉर्डरोब का एक डिजिटल कलेक्शन बनाता है. यह व्यवस्थित व्यू यूज़र्स को कपड़ों को कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर करने में मदद करेगा—जैसे कि टॉप, बॉटम, ज्वेलरी, और भी बहुत कुछ.