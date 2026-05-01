Google Photos से अपने कपड़ों को स्कैन करके बनाएं डिजिटल वॉर्डरोब, जोड़े गए नए AI फीचर्स
Google ने Photos में कपड़ों की कैटलॉगिंग के लिए और Gemini में सीधे फ़ाइल बनाने और डाउनलोड करने के लिए AI फ़ीचर्स जोड़े हैं.
Published : May 1, 2026 at 12:39 PM IST
हैदराबाद: Google ने Google Photos के लिए एक नया AI-पावर्ड फ़ीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से यूज़र्स अपने कपड़ों का एक डिजिटल क्लोसेट बना सकेंगे. यह फ़ीचर आपकी तस्वीरों में पहने हुए कपड़ों को कैटलॉग करेगा और उन्हें व्यवस्थित तरीके से दिखाने के लिए एक 'वार्डरोब' कलेक्शन तैयार करेगा, जिससे आपको अपने लिए सही आउटफिट चुनने में आसानी होगी.
इसके अलावा, इस टेक दिग्गज ने Gemini में एक नई क्षमता जोड़ी है, जिससे यूज़र्स सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट देकर फ़ाइलें बना और डाउनलोड कर सकेंगे. इससे Google Docs या Sheets में डेटा कॉपी करने की परेशानी बच जाएगी. यह फ़ीचर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को सीधे चैट में ही डाउनलोड करने लायक और शेयर करने के लिए तैयार PDF, Word, Docs, Excel, Sheets, Slides, और अन्य फ़ॉर्मेट में बदल देता है.
Google Photos का डिजिटल वार्डरोब
Google Photos का नया फ़ीचर AI का इस्तेमाल करके यूज़र की फ़ोटो से कपड़ों को अपने-आप स्कैन और कैटलॉग करता है, और उनके वॉर्डरोब का एक डिजिटल कलेक्शन बनाता है. यह व्यवस्थित व्यू यूज़र्स को कपड़ों को कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर करने में मदद करेगा—जैसे कि टॉप, बॉटम, ज्वेलरी, और भी बहुत कुछ.
वे अलग-अलग स्टाइल की चीज़ों को मिलाकर नए आउटफिट बना सकते हैं, और उन्हें दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं या डिजिटल मूडबोर्ड पर सेव कर सकते हैं. यह ऐप यूज़र्स को अलग-अलग मौकों के लिए अलग-अलग मूडबोर्ड बनाने की सुविधा भी देगा, जैसे गर्मियों की शादियों के लिए, काम पर पहनने वाले कपड़ों के लिए, वगैरह.
इसके अलावा, Google Photos यूज़र्स को अपने बनाए हुए लुक्स को वर्चुअली आज़माने की सुविधा भी देगा. वे अलग-अलग चीज़ों को चुनकर 'Try it on' पर क्लिक करके उनका प्रीव्यू देख सकते हैं. Google Photos का नया फ़ीचर सबसे पहले Android पर आएगा, और उसके बाद इस गर्मी में iOS पर उपलब्ध होगा.
Gemini में फ़ाइलें जनरेट करें
अभी, Gemini का जवाब चैट के अंदर ही जानकारी दिखाता है. चाहे आप डेटा को कहीं और कॉपी-पेस्ट करें या Google Workspace ऐप्स में एक क्लिक से कॉपी करें, आपको हमेशा जानकारी को फिर से फ़ॉर्मेट करना पड़ता है. लेकिन, Google ने Gemini के अंदर फ़ाइल बनाने का फ़ीचर जोड़ दिया है, जिससे आप सीधे चैट से ही अपनी पसंद के फ़ॉर्मेट में फ़ाइलें डाउनलोड कर सकते हैं.
Gemini फ़िलहाल कुछ फ़ॉर्मैट को सपोर्ट करता है, जिनमें Workspace फ़ाइलें जैसे Docs, Sheets और Slides, .pdf, .docx, .xlsx, .csv, LaTeX, Plain Text (TXT), Rich Text Format (RTF) और Markdown (MD) शामिल हैं. यह फ़ीचर दुनिया भर में Gemini ऐप के सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध है.