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कोर्ट ने OpenAI के खिलाफ एलन मस्क के दावों को किया खारिज, कहा- मुकदमा बहुत देर से दायर किया

एलन मस्क ने कहा कि जज और जूरी ने कभी भी केस के मेरिट पर विचार नहीं किया, बस एक कैलेंडर टेक्निकैलिटी पर विचार किया.

OpenAI CEO Sam Altman walks inside the federal courthouse during a recess in the proceedings in the trial over Elon Musk's lawsuit against OpenAI in Oakland, California, on May 12, 2026.
12 मई, 2026 को ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में एलन मस्क के OpenAI के ख़िलाफ़ मुकदमे की सुनवाई में ब्रेक के दौरान OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन फ़ेडरल कोर्टहाउस के अंदर चलते हुए. (फोटो - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 1:56 PM IST

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ओकलैंड: एक फ़ेडरल कोर्ट ने सोमवार को OpenAI और उसके टॉप अधिकारियों के ख़िलाफ़ एलन मस्क के दावों को खारिज कर दिया. मस्क ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए एक नॉन-प्रॉफ़िट संस्था बने रहने के अपने साझा विज़न को धोखा दिया है.

नौ लोगों की जूरी ने पाया कि मस्क ने अपना केस फ़ाइल करने में बहुत देर कर दी और कानूनी डेडलाइन भी चूक गए. तीन हफ़्ते के ट्रायल के बाद, जूरी ने दो घंटे से भी कम समय में विचार-विमर्श किया.

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, OpenAI के को-फ़ाउंडर थे, जो साल 2015 में लॉन्च हुआ था और जिसने ChatGPT बनाया. अपने शुरुआती सालों में $38 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद, मस्क ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन और उनके टॉप डिप्टी पर उनकी पीठ पीछे पैसा कमाने का आरोप लगाया.

जूरी ने सलाहकार की भूमिका निभाई, लेकिन जज यवोन गोंजालेज रोजर्स ने सोमवार को कोर्ट के फैसले को अपना मानते हुए मस्क के दावों को खारिज कर दिया. मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया कि वह अपील करेंगे. उन्होंने कहा कि जज और जूरी ने कभी भी केस के मेरिट पर विचार नहीं किया, बस 'एक कैलेंडर टेक्निकल बात' थी.

Steven F. Molo, attorney for Elon Musk, second from left, speaks to reporters outside the U.S. District Court, Monday, May 18, 2026, in Oakland, Calif.
एलन मस्क के वकील स्टीवन एफ. मोलो (बाएं से दूसरे) सोमवार, 18 मई, 2026 को ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में U.S. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर रिपोर्टरों से बात कर रहे हैं. (फोटो - AP)

उन्होंने लिखा कि, "इस केस को डिटेल में फॉलो करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन ने असल में एक चैरिटी चुराकर खुद को अमीर बनाया. सवाल सिर्फ यह है कि उन्होंने ऐसा कब किया!"

मस्क के वकील स्टीवन मोलो ने कहा कि OpenAI के साथ मस्क का झगड़ा अभी सुलझने से बहुत दूर है. उन्होंने सोमवार के फैसले की तुलना U.S. के इतिहास के चार्ल्सटन की घेराबंदी और बंकर हिल की लड़ाई जैसे पलों से की, जो "अमेरिकियों के लिए बड़ी हार थीं, लेकिन युद्ध कौन जीता?"

OpenAI ने कहा 'यह एक बिज़नेस राइवलरी की वजह से हुआ'
कैलिफ़ोर्निया के ओकलैंड में हुए इस ट्रायल से सिलिकॉन वैली की दो बड़ी कंपनियों के बीच हुए कड़वे झगड़े और OpenAI की शुरुआत पर रोशनी पड़ी, जो अब $852 बिलियन की कंपनी है और शायद इतिहास की सबसे बड़ी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में से एक की ओर बढ़ रही है.

Altman और OpenAI ने दावा किया कि OpenAI को हमेशा नॉन-प्रॉफिट बनाए रखने का कभी कोई वादा नहीं किया गया था. असल में, उन्होंने तर्क दिया कि मस्क यह जानते थे और उन्होंने अपना केस इसलिए किया क्योंकि वह तेज़ी से बढ़ते AI डेवलपर पर एकतरफ़ा कंट्रोल नहीं रख सकते थे.

OpenAI ने कहा कि इस मुकदमे का मकसद कंपनी की तेज़ी से हो रही ग्रोथ को कम करना और मस्क के xAI को मज़बूत करना था, जिसे उन्होंने 2023 में एक कॉम्पिटिटर के तौर पर लॉन्च किया था.

सोमवार को कोर्ट के बाहर, OpenAI के वकील विलियम सैविट ने रिपोर्टर्स को बताया कि जूरी ने तय किया कि मुकदमा एक 'बाद की साज़िश' थी, जिसका मतलब था कि मस्क एक कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और 'OpenAI क्या रहा है और क्या बनेगा, इस बारे में बहुत बुरी भविष्यवाणियों के लंबे इतिहास से उबरने की कोशिश कर रहे थे.'

Microsoft, जो OpenAI का इन्वेस्टर है, और मस्क के मुकदमे में को-डिफेंडेंट है, उसने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करता है और 'दुनिया भर के लोगों और ऑर्गनाइज़ेशन के लिए AI को आगे बढ़ाने और बढ़ाने के लिए OpenAI के साथ अपने काम के लिए कमिटेड है.'

एलन मस्क OpenAI की चैरिटेबल ब्रांच के भलाई के कामों के लिए हर्जाना मांग रहे थे और साथ ही ऑल्टमैन को OpenAI के बोर्ड से निकालने की भी मांग कर रहे थे. कंपनी को फंडिंग बंद करने के मस्क के फैसले ने पुराने साथियों के बीच दरार पैदा की.

Marc Toberoff, attorney for Elon Musk, speaks to reporters outside the U.S. District Court, Monday, May 18, 2026, in Oakland, Calif.
एलन मस्क के वकील मार्क टोबेरोफ़, सोमवार, 18 मई, 2026 को ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में U.S. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर रिपोर्टरों से बात करते हुए. (फोटो - AP)

मस्क का कहना है कि वह उस गलत काम का जवाब दे रहे थे, जिसे OpenAI के बोर्ड ने 2023 में तब पकड़ा था, जब उसने ऑल्टमैन को CEO के पद से निकाल दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी नौकरी वापस मिल गई थी.

इस ट्रायल में मस्क, ऑल्टमैन और उनके टॉप लेफ्टिनेंट ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ-साथ Microsoft के CEO सत्या नडेला और टेक दिग्गजों के ऑर्बिट में कई दूसरे लोगों ने गवाही दी.

एलन मस्क ने स्टैंड पर अपने तीन दिनों में से पहले दिन जूरी को बताया कि, असल में, 'मुझे लगता है कि वे इस मुकदमे को... बहुत मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह असल में बहुत आसान है,' मस्क ने कहा कि, 'जो यह है कि किसी चैरिटी को चुराना ठीक नहीं है.'

मस्क के मुकदमे में दावा किया गया कि, 'चैरिटेबल ट्रस्ट के उल्लंघन' के अलावा, ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन ने गलत तरीके से इस अचानक हुए फ़ायदे से खुद को अमीर बनाया, क्योंकि ChatGPT बनाने वाली कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी. ब्रॉकमैन ने मुकदमे के दौरान बताया कि OpenAI में उनकी हिस्सेदारी की कीमत लगभग 30 बिलियन डॉलर है.

ट्रायल में टेक दिग्गजों के बीच टकराव का ब्यौरा दिया गया
ऑल्टमैन और मस्क दोनों ने OpenAI के शुरुआती सालों में इसके CEO बनने की होड़ लगाई थी. अपनी गवाही में, ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें OpenAI पर ज़्यादा कंट्रोल पाने की मस्क की कोशिशों को लेकर चिंता थी, जिसका मकसद सुरक्षित रूप से AI का एक बेहतर रूप बनाना था, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है.

Elon Musk at the federal courthouse on April 28, 2026, when opening statements began in the trial over his lawsuit against OpenAI in Oakland, California.
एलन मस्क 28 अप्रैल, 2026 को फेडरल कोर्टहाउस में, जब ओकलैंड, कैलिफ़ोर्निया में OpenAI के खिलाफ उनके मुकदमे के ट्रायल में शुरुआती बयान शुरू हुए. (फोटो - AFP)

ऑल्टमैन ने कहा कि, "हमने OpenAI इसलिए शुरू किया, क्योंकि हमें नहीं लगा कि AGI किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल में हो सकता है, चाहे उनके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हों."

इस ट्रायल से 2023 में ऑल्टमैन को OpenAI बोर्ड से हटाने पर भी रोशनी पड़ी, जिसके कुछ दिनों बाद वह अपने रोल पर वापस आ गए. दो एक्स-बोर्ड मेंबर, हेलेन टोनर और ताशा मैककॉली समेत कई गवाहों ने कहा कि ऑल्टमैन की सच्चाई को लेकर चिंताएं थीं. अपनी गवाही के आखिर में, ऑल्टमैन ने कहा कि चीजें खराब होने से पहले, वह मस्क के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे.

ऑल्टमैन ने कहा कि, "मुझे लगा कि उसने हमें छोड़ दिया है, अपने वादे पूरे नहीं किए, कंपनी को बहुत मुश्किल में डाल दिया, मिशन को खतरे में डाल दिया, उन चीज़ों की परवाह नहीं की जिनकी मुझे लगता था कि उसे परवाह है. यह मेरे लिए बहुत दर्दनाक बात रही है... कि कोई ऐसा जिसकी मैं इतनी इज़्ज़त करता था, उसने यह बात नहीं मानी और हम पर सबके सामने हमला करता रहा."

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