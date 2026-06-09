आज शाम आसमान में दिखेगा शुक्र और बृहस्पति का मिलन, 11-15 जून तक बुध भी आएगा कतार में नजर
8-9 जून, 2026 में साफ आसमान में आपको दो ग्रहों का मिलन देखने को मिलेगा. ये दोनों ग्रह शुक्र और बृहस्पति होने वाले हैं.
Published : June 9, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: जून 2026 की शुरुआत में, सूरज डूबने के कुछ देर बाद पश्चिम की ओर देखने पर आपको शुक्र और बृहस्पति ग्रह दिखाई देंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारे आसमान के सबसे चमकीले ग्रहों में से दो हैं और लगभग 9 जून को शाम के समय ये एक-दूसरे के करीब दिखाई देंगे. इसे ग्रहों का मिलन यानी प्लैनेटरी कॉन्जेशन कहा जा रहा है. यह पृथ्वी से देखने पर दो ग्रह एक-दूसरे के पास दिखाई देते हैं.
बता दें कि आसमान में जुपिटर और वीनस लगभग एक ही आकार के दिखते हैं. लेकिन स्पेस में, जुपिटर, वीनस से लगभग 12 गुना ज़्यादा बड़ा है. जुपिटर के अंदर 1000 से ज़्यादा वीनस समा सकते हैं. तो सवाल यह उठता है कि धरती से वीनस ज़्यादा चमकदार क्यों दिखता है?
हमारे लिए, वीनस, जुपिटर के मुकाबले ज़्यादा पास है. अभी ये दोनों ग्रह आसमान में पास-पास दिख सकते हैं, लेकिन असल में ये एक-दूसरे से बहुत दूर हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीनस अभी धरती से लगभग 180 मिलियन किमी दूर है, और जुपिटर धरती से 900 मिलियन किमी दूर है.
इसके अलावा, यह ग्रह घने बादलों से ढका हुआ है, जो सूरज की रोशनी को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं. वीनस उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है. वहीं, जुपिटर सूरज की रोशनी का लगभग 52 प्रतिशत हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है.
शाम के आसमान में ग्रहों का मिलन
लगभग हर 3 साल और 3 महीने में, शाम के समय आसमान में बृहस्पति और शुक्र का 'मिलन' देखने को मिलता है. यहां हम उन तारीखों के बारे में बता रहे हैं:
- 24 नवंबर, 2019
- 1 मार्च, 2023
- 8-9 जून, 2026
- 6 सितंबर, 2029
- 7 दिसंबर, 2032
- 22 मार्च, 2036
सुबह के समय आसमान में मिलन
सुबह के समय बृहस्पति और शुक्र भी दिखाई देते हैं, और सुबह के समय इनके एक साथ दिखने की घटना लगभग हर 3 साल और 3 महीने में होती है. यहां हम पिछली और आने वाले मिलन की तारीखों के बारे में बता रहे हैं:
- 25 अक्टूबर, 2015
- 22 जनवरी, 2019
- 30 अप्रैल, 2022
- 11 अगस्त, 2025
- 8 नवंबर, 2028
कहां दिखेगा ये नजारा
इस नजारे को देखने के लिए, सूरज डूबने के ठीक बाद पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में देखना होगा. साफ़ पश्चिमी/उत्तर-पश्चिमी क्षितिज का होना मददगार हो सकता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति आसमान में काफ़ी नीचे होंगे.
नजारा किस टाइम पर दिखेगा
इस नजारे को देखने का सही समय सूरज डूबने के लगभग 45 मिनट बाद पश्चिमी आसमान में शुक्र और बृहस्पति को देखने की कोशिश कर सकते हैं, इससे पहले कि वे क्षितिज की ओर डूबने लगें.
इस दौरान क्या आएगा नजर
शाम के आसमान में शुक्र और बृहस्पति एक-दूसरे के पास दो चमकीले तारों की तरह दिखाई देंगे. बेशक, वे तारे नहीं हैं, लेकिन वे हमारे सौर मंडल के दो ग्रह हैं. लेकिन वे रोशनी के छोटे लेकिन चमकीले बिंदुओं की तरह दिखेंगे. दाईं ओर वाला 'तारा' शुक्र ग्रह होगा, और बाईं ओर वाला बृहस्पति ग्रह होगा.
कितने समय तक दिखेगा यह नजारा
जानकारी के अनुसार, सूरज डूबते ही शुक्र और बृहस्पति ग्रह दिखाई देने लगेंगे, लेकिन फिर वे क्षितिज की ओर नीचे जाने लगेंगे. रही बात, शुक्र और बृहस्पति कितनी देर तक दिखाई देंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उत्तर-पश्चिमी क्षितिज कितना साफ़ और समतल है. अच्छी जगह से देखने पर, सूरज डूबने के बाद वे दो घंटे तक दिखाई दे सकते हैं.
सूरज डूबने के बाद बुध ग्रह, शुक्र और बृहस्पति के साथ आएगा
जानकारी के अनुसार, 11 जून से 15 जून तक, बुध ग्रह भी इस मिलन में शामिल हो जाएगा, जिससे पश्चिमी आकाश में नीचे की तरफ़ ग्रहों की एक छोटी सी कतार बन जाएगी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रह हमारे आकाश में लगभग एक ही रास्ते पर सूरज के चारों ओर घूमते हैं, जिसे 'एक्लिप्टिक' कहा जाता है.