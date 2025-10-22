ETV Bharat / technology

ChatGPT Atlas vs Perplexity Comet: जानें आपके लिए कौनसा AI Browser है बेस्ट

ChatGPT Atlas और Perplexity Comet दोनों AI Browser हैं जो इंटरनेट यूज़ करने का तरीका पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहे हैं. ( फोटो क्रेडिट: Open AI/Perplexity )

हैदराबाद: आज से कुछ साल पहले तक लोगों के लिए इंटरनेट का एक्सेस पाना ही एक बड़ा काम होता था. इंटरनेट का एक्सेस आसानी से मिलने के बाद लोगों को सर्च इंजन की सुविधाएं मिली, जिससे दुनिया की किसी भी चीज के बारे में दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से पता लगा सकते हैं. इसके लिए ज्यादातर लोग Google Chrome, Microsoft आदि ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम भी पुराना हो चुका है क्योंकि अब एआई ब्राउज़र का नया जमाना शुरू हो चुका है.

इस रेस में दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनी OpenAI ने अपना एआई ब्राउज़र ChatGPT Atlas लॉन्च किया है, जिसकी सीधी टक्कर एक अन्य एआई कंपनी Perplexity के एआई ब्राउज़र Comet से होनी शुरू हो चुकी है. ऐसे में अगर आप एआई ब्राउज़र से संबंधित चीजों को समझने लगे हैं तो इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौनसा एआई ब्राउज़र सबसे अच्छा साबित हो सकता है - ChatGPT Atlas या Perplexity Comet. आइए हम आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं.

ChatGPT Atlas vs Perplexity Comet

आज के दौर में दुनिया की लगभग हरेक चीज़ में एआई की एंट्री हो चुकी है और अब बारी ब्राउज़र की है. OpenAI और Perplexity दोनों की टेक कंपनियां यूज़र्स को एआई वेब ब्राउज़र का एक्सपीरियंस देना चाहती है और इंटरनेट पर किसी भी चीज को सर्च करने का पूरा एक्सपीरियंस बदलना चाहती है. अब ब्राउज़र सिर्फ किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी मदद करने का काम भी करेगा. एआई ब्राउज़र अपने यूज़र का एक एआई असिस्टेंट भी है.

इन दोनों एआई कंपनियों ने अपने-अपने नए एआई ब्राउज़र लॉन्च किए हैं. OpenAI का ChatGPT Atlas और Perplexity का Comet. दोनों ही Google Chrome की जड़ों पर बने हैं (Chromium-based), लेकिन इनका मकसद है Chrome को पीछे छोड़ देना. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, और कौन सा Browser ज़्यादा Smart है.

ChatGPT Atlas की डिटेल्स

Atlas basically एक ऐसा Browser है जिसमें ChatGPT पूरी तरह से अंदर बिल्ट-इन है. इसका मतलब है कि आपको ChatGPT से बात करने या वेब सर्च करने के लिए किसी अलग टैब पर जाने की ज़रूरत नहीं.

Atlas की खास बातें: