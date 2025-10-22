ETV Bharat / technology

ChatGPT Atlas vs Perplexity Comet: जानें आपके लिए कौनसा AI Browser है बेस्ट

OpenAI और Perplexity ने AI वेब ब्राउज़र्स लॉन्च कर दिए हैं, जो यूज़र्स को Chrome से भी ज्यादा स्मार्ट एक्सपीरियंस देने का वादा करते हैं.

ChatGPT Atlas and Perplexity Comet are both AI browsers aiming to completely transform the way we use the internet.
ChatGPT Atlas और Perplexity Comet दोनों AI Browser हैं जो इंटरनेट यूज़ करने का तरीका पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहे हैं. (फोटो क्रेडिट: Open AI/Perplexity)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 5:39 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: आज से कुछ साल पहले तक लोगों के लिए इंटरनेट का एक्सेस पाना ही एक बड़ा काम होता था. इंटरनेट का एक्सेस आसानी से मिलने के बाद लोगों को सर्च इंजन की सुविधाएं मिली, जिससे दुनिया की किसी भी चीज के बारे में दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से पता लगा सकते हैं. इसके लिए ज्यादातर लोग Google Chrome, Microsoft आदि ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम भी पुराना हो चुका है क्योंकि अब एआई ब्राउज़र का नया जमाना शुरू हो चुका है.

इस रेस में दुनिया की सबसे लोकप्रिय एआई कंपनी OpenAI ने अपना एआई ब्राउज़र ChatGPT Atlas लॉन्च किया है, जिसकी सीधी टक्कर एक अन्य एआई कंपनी Perplexity के एआई ब्राउज़र Comet से होनी शुरू हो चुकी है. ऐसे में अगर आप एआई ब्राउज़र से संबंधित चीजों को समझने लगे हैं तो इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौनसा एआई ब्राउज़र सबसे अच्छा साबित हो सकता है - ChatGPT Atlas या Perplexity Comet. आइए हम आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करते हैं.

ChatGPT Atlas vs Perplexity Comet

आज के दौर में दुनिया की लगभग हरेक चीज़ में एआई की एंट्री हो चुकी है और अब बारी ब्राउज़र की है. OpenAI और Perplexity दोनों की टेक कंपनियां यूज़र्स को एआई वेब ब्राउज़र का एक्सपीरियंस देना चाहती है और इंटरनेट पर किसी भी चीज को सर्च करने का पूरा एक्सपीरियंस बदलना चाहती है. अब ब्राउज़र सिर्फ किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी मदद करने का काम भी करेगा. एआई ब्राउज़र अपने यूज़र का एक एआई असिस्टेंट भी है.

इन दोनों एआई कंपनियों ने अपने-अपने नए एआई ब्राउज़र लॉन्च किए हैं. OpenAI का ChatGPT Atlas और Perplexity का Comet. दोनों ही Google Chrome की जड़ों पर बने हैं (Chromium-based), लेकिन इनका मकसद है Chrome को पीछे छोड़ देना. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, और कौन सा Browser ज़्यादा Smart है.

ChatGPT Atlas की डिटेल्स

Atlas basically एक ऐसा Browser है जिसमें ChatGPT पूरी तरह से अंदर बिल्ट-इन है. इसका मतलब है कि आपको ChatGPT से बात करने या वेब सर्च करने के लिए किसी अलग टैब पर जाने की ज़रूरत नहीं.

Atlas की खास बातें:

  • हर वेबपेज पर एक ChatGPT Sidebar होगा, जो तुरंत पेज का सार, प्रोडक्ट कम्पैरिजन या एनालिसिस दे सकता है.
  • Agent Mode के जरिए आप Atlas को टास्क दे सकते हैं – जैसे “मुझे गोवा ट्रिप प्लान करो” या “कपड़ों की लिस्ट बनाकर ऑर्डर कर दो”.
  • आपकी Browsing Memory Atlas में सेव हो सकती है, ताकि वह भविष्य में आपकी पसंद के हिसाब से मदद करे.
  • Privacy पर पूरा फोकस – डिफॉल्ट रूप से आपकी वेब एक्टिविटी ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं होती.

Perplexity Comet की डिटेल्स

Perplexity का Comet Browser उन लोगों के लिए है जो पढ़ना, एक्सप्लोर करना और जल्दी इनसाइट्स निकालना पसंद करते हैं. यह Browser आपके रिसर्च के दौरान आपको Context नहीं भूलने देता.

Comet की खास बातें:

  • AI Search और Summarization ब्राउज़र के अंदर ही मौजूद.
  • किसी भी टेक्स्ट को हाइलाइट करें और AI से उससे जुड़ा सवाल पूछें.
  • मल्टी-टैब में भी Context बना रहता है, जिससे रिसर्च आसान हो जाती है.
  • Chrome extensions का सपोर्ट भी देता है.
  • फ्री टियर सभी के लिए खुला है (प्रीमियम फीचर्स के लिए Plus टियर).

प्रोडक्टिविटी की तुलना

फीचरChatGPT AtlasPerplexity Comet
Task AutomationAgent Mode से फुल कंट्रोलबेसिक AI सुझाव
Research Experienceस्टेप बाय स्टेप टास्कडीप रिसर्च और समरीज़
Workflow IntegrationChatGPT ecosystem से जुड़ाजनरल ब्राउज़िंग के लिए बढ़िया
Free Accessबेसिक वर्जन फ्रीपूरी तरह फ्री टियर उपलब्ध

इकोसिस्टम और उपलब्धता

अगर आप पहले से ChatGPT यूज़ करते हैं, तो Atlas आपके लिए एक नेचुरल अपग्रेड होगा, क्योंकि आपको एटलस एआई ब्राउज़र का इंटरफेस बिल्कुल जाना-पहचाना लगेगा. वहीं, Comet का फ्री मॉडल उन स्टूडेंट्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के लिए बढ़िया है जो बिना कुछ खर्च किए AI Browser यूज़ करना चाहते हैं.याद रखें कि फिलहाल Atlas सिर्फ macOS पर लॉन्च हुआ है, जबकि Comet सबके लिए फ्री है.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी

  • Comet के साथ कुछ सिक्योरिटी रिपोर्ट्स सामने आए हैं (Prompt Injection और AI Misuse से जुड़े).
  • OpenAI Atlas ने प्राइवेसी कंट्रोल पर ज्यादा फोकस किया है, और Agent Mode के लिए कई सेफगार्ड्स लगाए हैं.
  • हालांकि, दोनों ही ब्राउज़र अभी नए हैं, इसलिए आगे चलकर सुधार होते रहेंगे.

निष्कर्ष: कौनसा बेहतर है?

अगर आप Productivity और Automation पर ज्यादा भरोसा करते हैं – यानी चाहते हैं कि Browser आपके लिए काम करे, तो ChatGPT Atlas बेस्ट रहेगा. लेकिन अगर आप रिसर्च, रीडिंग और नॉलेज एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो Perplexity Comet आपके लिए बना है. इसे अब अगर आसान शब्दों और एक वाक्य में समझें तो कुल मिलाकर, Atlas पावर यूज़र्स के लिए बेहतर साबित हो सकता है, जबकि Comet क्रिएटिव यूज़र्स के लिए बेहतर साबित हो सकता है.

